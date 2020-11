vor 1 Min.

"Das Supertalent – weltweit": Sendetermin, Sendezeit, Infos, Übertragung heute am 14.11.20

Statt einer regulären Ausgabe "Das Supertalent" zeigt RTL heute Abend "Das Supertalent – weltweit". Alle Infos rund um Sendetermin und Übertragung gibt es hier in unserer Vorschau.

Von Carla Gospodarek

"Das Supertalent" pausiert am heutigen Samstag, 14.11.2020. Folge 5 der neuen Staffel ist erst in der nächsten Woche im TV zu sehen. Stattdessen zeigt RTL "Das Supertalent – weltweit". In dem Format werden die witzigsten und schrägsten Auftritte von "Das Supertalent"-Teilnehmern aus aller Welt präsentiert. Mit dabei ist unter anderem ein klavierspielendes Huhn.

In unserer Vorschau finden sie alle wichtigen Infos zu Sendetermin, Inhalt und Übertragung der Sendung.

"Das Supertalent – weltweit": Sendetermin und Übertragung im Überblick

Das sind die Informationen zur Folge:

Sendetermin

"Das Supertalent – weltweit" läuft heute am Samstag, 14.11.2020, um 20.15 Uhr bei RTL.

Es handelt sich dabei um eine Wiederholung der Sendung, die zum ersten Mal bereits am 13.06.2020 ausgestrahlt wurde.

"Das Supertalent – weltweit" wird nicht nur im TV, sondern auch Online bei TV Now laufen. Eine Premium-Mitgliedschaft kostet nach Angaben des Senders 4,99 Euro im Monat. Nach einer kostenlosen Testphase von 30 Tagen ist das Angebot jedoch monatlich kündbar.

Vorschau: Das erwartet die Zuschauer bei "Das Supertalent – weltweit"

"Das Supertalent" begeistert die Zuschauer nicht nur in Deutschland. In über 60 verschiedenen Fassungen hat die Show mittlerweile 820 Millionen Zuschauer in 170 Ländern erobert. In der Sendung "Das Supertalent - weltweit" sollen die lustigsten, schrägsten und emotionalsten Momente aus sämtlichen Supertalent-Sendungen gewürdigt werden.

Hier zeigen wir Ihnen im Überblick, welche Auftritte gezeigt werden:

Ein Huhn, das Klavier spielt

Eine 90-jährige Stripperin

Die übergewichtige Lulu, die als Poledancerin die Massen zum Toben bringt

Eine Männertanztruppe aus Italien , die auf Highheels tanzt

, die auf Highheels tanzt Ein Entfesselungskünstler, der versucht, sich unter Wasser zu befreien

Der 4-jährige Tristan, der eine Gangnam-Style-Performance zeigt

Yumbo Dump, die Comedians aus Japan , die Geräusche mit ihren Körpern machen

, die Geräusche mit ihren Körpern machen Darci Lynn faszinierte das US-amerikanische Publikum mit ihren Bauchredner-Künsten

Zwei Brüder (Vardanyan Brothers) die auf Schwertern balancieren einen

Die österreichische Hobbytanztruppe Zucaroh

Der unheimliche Auftritt von Sacred Rianna

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen