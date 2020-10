26.10.2020

Das Tal der Mörder: TV-Termin heute - Handlung und Schauspieler

"Das Tal der Mörder" läuft am 26.10.2020 im ZDF. Alle wichtigen Infos zum Spielfilm - TV-Termin, Handlung, Besetzung, Darsteller - haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Von Carolin Mengele

"Das Tal der Mörder": Der Krimi läuft im ZDF. Alles zur Handlung, zu den Darstellern in der Besetzung und zum TV-Termin lesen Sie hier. Wann ist der Film im Fernsehen zu sehen?

TV-Termin von "Das Tal der Mörder"

Der Krimi läuft am 26. Oktober 2020 um 20.15 Uhr im ZDF.

"Das Tal der Mörder": Die Handlung

Eva arbeitet unter falschem Namen auf dem Hof der Familie Gasser als Haushaltshilfe. Das hat einen Grund: Sie will Beweise für die Behauptung ihrer kürzlich verstorbenen Mutter Alma finden. Denn Alma behauptete, dass Anton Gasser Evas Vater ermordet habe, um sich an ihr zu rächen.

Der charismatische Machtmensch Gasser macht es Eva nicht leicht. Er wittert etwas Besonderes in ihr und öffnet ihr sein Herz. Auch Jakob und Florian, seine Söhne, sehen in Eva bald mehr als eine Haushaltshilfe. Eva kämpft gegen ihre Gefühle an, schwankt zwischen Zuneigung, Angst und Faszination - und wird gegen ihren Willen immer tiefer in die Machtkämpfe der Familie hineingezogen.



Dabei treibt sie eine Frage um: Anton Gasser ist ein charmantes Monster, aber ist er auch ein Mörder?

Besetzung und Schauspieler: Die Darsteller von "Das Tal der Mörder"

Das sind die Schauspieler bei "Das Tal der Mörder". Regie beim Film führte Peter Keglevic.

Rolle Darsteller Anton Gasser Fritz Karl Eva Kufner Anna Unterberger Jakob Gasser Franz Dinda Florian Gasser Gerrit Klein Kurt Franz Buchrieser Thea Gertrud Roll Peter Colb Robert Seethaler Martin Steib Felix Eitner Bürgermeister Madreiter Karl Knaup Alma Kufner Cornelia Köndgen Katrin Oberhofer Katharina Leonore Goebel Klaus (Polizist) Thomas Birnstiel

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen