"Das Team": So wird der Impro-Tatort heute an Neujahr

Kommissar Peter Faber (Jörg Hartmann) weiß nicht, was ihn hier erwartet. Sieben Ermittler treffen sich, um einen Serienmörder zu stoppen. Szene as dem Tatort "Das Team".

Ein Improvisations-Krimi an Neujahr: Im Tatort heute gibt es kein Drehbuch - dafür aber gleich sieben Kommissare aus mehreren Städten. Lohnt sich "Das Team"? Die Tatort-Kritik.

"Das Team" heißt der neue Tatort , der heute an Neujahr (01.01.2020, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

, der heute an (01.01.2020, 20.15 Uhr) im Ersten läuft. Der Improvisations-Krimi wurde an zwei Tagen ohne festes Drehbuch gedreht. Mit dabei sind die Dortmunder Tatort-Ermittler Martina Bönisch ( Anna Schudt ) und Peter Faber ( Jörg Hartmann ) sowie Nadeshda Krusenstern ( Friederike Kempter ) aus Münster .

( ) und ( ) sowie ( ) aus . In unserem Tatort-Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Ausnahmezustand in Nordrhein-Westfalen: Schon vier Kommissare unterschiedlicher Dienststellen wurden getötet. Eine vergleichbare Mordserie gab es noch nie in der Geschichte des Landes. Doch eine heiße Spur fehlt, die Polizei tappt im Dunkeln - und der Druck nimmt zu.

Die Ermittlungen übernimmt ein Team aus mehreren Städten, die alle eines gemeinsam haben: Sie standen mit den bisherigen Opfern in Verbindung. Dabei sind Peter Faber (Jörg Hartmann) und Martina Bönisch (Anna Schudt) von der Dortmunder Mordkommission sowie ihre Kollegin Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter) aus Münster, zudem Kommissar Rettenbach (Ben Becker) aus Oberhausen und Kommissar Mitschowski (Nicholas Ofczarek) aus Aachen. Von der Paderborner Kripo stößt Kommissar Ziesing (Friedrich Mücke) dazu, aus Düsseldorf kommt Kommissarin Möller (Elena Uhlig).

"Das Team" (von links): Franz Mitschowski, Peter Faber, Martin Scholz, Martina Bönisch, Marcus Rettenbach, Sascha Ziesing, Christoph Scholz, Nadeshda Krusenstern, Nadine Möller. Bild: Tom Trambow, WDR

Mit Unterstützung des Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen lädt der Polizeipräsident (Jörg Ratjen) die sieben Kommissare in ein leerstehendes Tagungshotel ein. Denn die Zeit drängt: Möglichst schnell müssen die Ermittler ein effizientes Team werden. Dafür sorgen zwei renommierte Coaches (Bjarne Mädel und Charly Hübner), die große Erfahrung mit Krisensituationen haben.

Ministerpräsident Armin Laschet schwört die Ermittler ein: Sie sollen den Serienmörder stoppen, der schon vier Kommissare in Nordrhein-Westfalen tötete. Bild: Tom Trambow, WDR

Kritik: Lohnte es sich, beim "Tatort: Das Team" heute einzuschalten?

Bei dem Wort "Experiment" werden viele erfahrene Tatort-Zuschauer vermutlich skeptisch die Augenbrauen nach oben ziehen. Dürften doch sofort Erinnerungen an das improvisierte Mundart-Fiasko "Babbeldasch" (2017) oder den schnittlos gedrehten Schweizer One-Take "Die Musik stirbt zuletzt" (2018) hochkommen.

Franz Mitschowski (Nicholas Ofczarek) und Markus Rettenbach (Ben Becker) gehören zu den Ermittlern, die der Polizeipräsident in ein leerstehendes Tagungshotel geladen hat. Bild: Tom Trambow, WDR

"Das Team" bricht mit dieser unrühmlichen Tradition. Mit seinem Improvisations-Krimi gibt Regisseur Jan Georg Schütte (bekannt für preisgekrönte Filme wie "Altersglühen - Speed Dating für Senioren", "Wellness für Paare" und "Klassentreffen") sein Tatort-Debüt - und zwar ein sehr gelungenes. Der Spezialist für Filme ohne festes Drehbuch inszeniert einen Krimi mit den Dortmunder Tatort-Ermittlern Martina Bönisch (Anna Schudt) und Peter Faber (Jörg Hartmann) sowie Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter) aus Münster.

Dass Schütte bei seinem Debüt auf einige der stärksten Tatort-Charaktere setzt, ist sicherlich kein Zufall. Dazu gibt es Unikate wie Ben Becker oder Bjarne Mädel zu sehen. Wer sich auf dieses Kammerspiel einlässt, kommt definitiv auf seine Kosten.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Tatort heute

Martina Bönisch : Anna Schudt

: Peter Faber : Jörg Hartmann

: Nadeshda Krusenstern : Friederike Kempter

: Sascha Ziesing : Friedrich Mücke

: Marcus Rettenbach : Ben Becker

: Franz Mitschowski: Nicholas Ofczarek

Nadine Möller : Elena Uhlig

: Christoph Scholz : Charly Hübner

: Martin Scholz : Bjarne Mädel

: Ullrich Dettmers : Jörg Ratjen

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr. Ein Vorschau zu jedem neuen Fall postet das Erste zudem immer auch auf der Tatort-Facebook-Seite.

"Tatort: Das Team": Die Story 7 Kommissare, 4 Opfer, 1 Motiv "Tatort: Das Team" – morgen um 20:15 Uhr im Ersten. Mehr: www.tatort.de Gepostet von Tatort am Sonntag, 29. Dezember 2019

Kommissare: Faber und Bönisch sind die Tatort-Ermittler in Dortmund - Krusenstern hört auf

Wohl kaum ein anderes Tatort-Team besteht aus derart ausgereiften Charakteren wie das in Dortmund. Und kaum ein anderes Team schleppt derart ausgewachsene persönliche Probleme mit sich herum - allen voran Peter Faber. Der Hauptkommissar hat Frau und Kind bei einem Mordanschlag verloren. Über diesen Schicksalschlag kommt er nie hinweg. Sein Leben ist seither eine einzige Katastrophe. Faber ist depressiv, sperrig und äußerst unberechenbar. Privatleben hat und will er keines mehr, stattdessen klammert er sich an seine Ermittlungen, die er immer mit vollem Risiko und nicht selten jenseits der Grenze zum Erlaubten führt.

Martina Bönisch ist Mutter von zwei fast erwachsenen Söhnen. Ihre Ehe ist kaputt, nicht selten sucht die toughe Kommissarin Abwechslung bei anderen Männern. Im Dienst ist sie die Zuverlässigkeit in Person, eine ebenso erfahrene wie zielstrebige Beamtin.

22 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Bild: Thomas Kost, WDR

Wie kurz vor Weihnachten bekannt wurde, verlässt Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter) den Münster-Tatort nach 17 Jahren. Wann und wie wollte der WDR allerdings nicht mitteilen. Seit dem Start des Münster-Tatorts im Herbst 2002 ist sie als ausgleichende Kraft zwischen Kommissar Thiel (Axel Prahl) und Pathologe Professor Boerne (Jan Josef Liefers). Laut Bild scheidet die 40-Jährige aus persönlichen Gründen aus, will sich auf andere Projektekonzentrieren.

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

01. Januar: " Tatort : Das Team" ( Dortmund )

: Das Team" ( ) 05. Januar: " Tatort : Tschill Out" ( Hamburg )

: Tschill Out" ( ) 12. Januar: " Tatort : Kein Mitleid, keine Gnade" ( Köln )

: Kein Mitleid, keine Gnade" ( ) 19. Januar: " Polizeiruf 110: Söhne Rostocks " ( Rostock )

110: Söhne " ( ) 26. Januar: " Tatort : Unklare Lage" ( München )

: Unklare Lage" ( ) 02. Februar: " Tatort : Monster" ( Dortmund )

: Monster" ( ) 09. Februar: " Tatort : Die goldene Zeit" ( Hamburg )

