Das Traumschiff an Weihnachten 2020: Sendetermine und Folgen am 26.12.20

"Das Traumschiff" macht sich an Weihnachten 2020 erneut auf die Reise: Alle Infos über Sendetermin, Sendezeit und Folgen erhalten Sie hier. Außerdem informieren wir Sie über die Spezial-Ausgabe, die das ZDF im Anschluss an die Folgen zeigt.

Auch an Weihnachten legt "Das Traumschiff" gen Süden ab: Am 26.12.2020 beginnt für Passagiere und Besatzung die Reise nach Kapstadt in Südafrika. Zudem zeigt das ZDF am zweiten Weihnachtsfeiertag eine Spezial-Folge, in der den Zuschauern ein einmaliger Einblick hinter die Kulissen des Traumschiffs geboten wird.

Alle Infos zu den Folgen von "Das Traumschiff" an Weihnachten erhalten Sie hier.

"Das Traumschiff" an Weihnachten 2020: Sendetermine und Sendezeiten der Folgen

Hier finden Sie die Sendetermine und Sendezeiten der Folgen von "Das Traumschiff" an Weihnachten im Überblick:

Sendetermin Sendezeit Folge Sender Samstag, 26. Dezember 2020 20.15 Uhr "Das Traumschiff : Kapstadt " ZDF Samstag, 26. Dezember 2020 21.50 Uhr "Kreuzfahrt ins Glück: Hochzeitsreise an die Ostsee " ZDF Samstag, 26. Dezember 2020 23.20 Uhr "Das Traumschiff - Spezial" ZDF

"Das Traumschiff": Darum geht es in der Folge am 26.12.20

Am zweiten Weihnachtsfeiertag legt "Das Traumschiff" Richtung Kapstadt ab. Der Fahrt stehen Kapitän Prager und Crew allerdings mit gemischten Gefühlen gegenüber: Für zwei Kollegen ist die Zeit des Abschieds gekommen.

Der Schiffsarzt Dr. Sander ist entschlossen, "Das Traumschiff" für die Liebe zu verlassen und sein Leben an Land weiterzuführen. Während der Fahrt kommen ihm allerdings Zweifel, ob ein Leben fernab des Schiffs das Richtige für ihn ist. Auch Sommelière Vanessa möchte in Südafrika von Bord gehen, um dort gemeinsam mit ihrem Verlobten ein Weingut zu führen. Als sie jedoch in Südafrika ankommt, platzt ihr großer Traum und sie steht vor dem Nichts.

Für die Passagiere Annika Keller und Dennis Berger wird die Traumschiff-Reise ebenfalls turbulent: Sie sollen sich im Rahmen eines Experiments auf dem Schiff verlieben und erhalten, sofern dies gelingt, ein Preisgeld von 50.000 Euro. Als die beiden Singles jedoch aufeinander treffen und sich nicht ausstehen können, beschließen sie, des Geldes wegen eine glückliche Beziehung vorzutäuschen.

Besetzung: Schauspieler im Cast von "Das Traumschiff" an Weihnachten

Rollenname Schauspieler Kapitän Max Parger Florian Silbereisen Hanna Liebhold Barbara Wussow Dr. Sander Nick Wilder Staff-Kapitän Martin Grimm Daniel Morgenroth Dr. Julia Brand Sina Tkotsch Schwester Magdalena Marianne Sägebrecht Vanessa Kranz Julia Stinshoff Annika Keller Sarah Elena Timpe Kathrin Salzmann Christine Mayn Lea Bremer Melodie Wakivuamina Thomas Bremer Dietrich Hollinderbäumer Tobias Gronau Kai Schumann Dennis Berger Benjamin Trinks Malaika Balewa Motsi Mabuse Moritz Parger Joko Winterscheidt

"Das Traumschiff"-Spezial an Weihnachten: Die Reportage zur Folge am 26.12.20

Neben der regulären Traumschiff-Folge, sowie der darauffolgenden Folge "Kreuzfahrt ins Glück: Hochzeitsreise an die Ostsee", zeigt das ZDF am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Traumschiff-Spezial, in dem die Zuschauer exklusiv hinter die Kulissen des Formats blicken dürfen. Besonders stehen hierbei die erschwerten Dreharbeiten in Kapstadt im Fokus, die während der aufkommenden Corona-Krise vorherrschten. Aufgrund des Virus durften einige Darsteller, darunter auch Florian Silbereisen, das Schiff nicht mehr betreten, während andere wiederum nicht mehr von Bord gehen durften. (AZ)

