Das Traumschiff nimmt heute Kurs auf die Malediven: TV-Termin im ZDF, Darsteller, Handlung

"Taumschiff - Malediven": Zu Ostern entführt das ZDF seine Zuschauer heute auf das märchenhafte Thaa-Atoll. Wann genau ist der TV-Termin? Worum geht es in der Handlung? Welche Schauspieler gehören zur Besetzung? Hier erfahren Sie es.

Leinen los: Das ZDF-Traumschiff nimmt zu Ostern heute Kurs auf die Malediven. Wir informieren Sie hier über den genauen Termin, die Handlung und die Besatzung - pardon: die Besetzung natürlich.

TV-Termin im ZDF: "Das Traumschiff" mit der Folge "Malediven" zu Ostern 2021

Die Traumschiff-Folge "Malediven" läuft heute am Ostersonntag, 4. April 2021, im ZDF. Sendenbeginn ist um 20.15 Uhr. In der Mediathek des Senders können Sie die Episode bereits ab Samstag, 3. April 2021, ab 10 Uhr abrufen.

"ZDF-Traumschiff: Malediven" zu Ostern: Worum dreht sich die Handlung?

Das "Traumschiff" steuert diesmal auf ein tropisches Traum-Eiland im Indischen Ozean zu – das Thaa-Atoll auf den Malediven. Kapitän Parger und seine Mannschaft haben auf dieser Reise alles andere als Langeweile: Sie begeben sich auf die Suche nach Schätzen und verschwundenen Passagieren - außerdem natürlich, wie immer, nach verborgenen Wünschen und Ängsten.



Der Weltenbummler und Dauerpassagier Frank Baum genießt sein Single-Leben auf dem Schiff in vollkommener Harmonie mit sich selbst. Das geht aber nur so lange gut, bis die frisch geschiedene Birgit Röhl die Szene betritt - sie besucht ihre Freundin Hanna Liebold an Bord. Und auch Frank bekommt zu seiner Überraschung Besuch: Sein Bruder Thomas begleitet ihn auf diesem Abschnitt der Reise. Mit der Zeit findet der verwitwete Thomas Gefallen an Franks üppigem Lebensstil – und dummerweise auch an Birgit. Frank, der eigentlich selbst hinter Birgit her ist, nutzt sie als Trick, um seinen lästigen Bruder wieder vom Hals zu bekommen. Wird der Plan aufgehen?



Nele Berghaus war früher eine erfolgreiche Fotografin, bis sie durch einen Unfall erblindete und seitdem auf Hilfe angewiesen ist. Als Reisebegleitung wird von sie Kornelius Busch unterstützt, der sich Hals über Kopf in Mia verliebt - die arbeitet als Tanzlehrerin auf dem Traumschiff. Mit Neles Hilfe kann Kornelius Mias Herz erobern. Doch das bringt Nele dazu, über ihr eigenes Liebesleben nachzudenken ...

Die neue Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado hat ihren Neffen Timo zu Gast, einen leidenschaftlichen Fußballspieler. Als er den Ex-Fußballprofi Lars Meyer trifft, freunden die beiden sich an. Doch plötzlich kommt eine schicksalhafte Verkettung ans Licht: Jessica war einer Operation beteiligt, die daneben ging und für Lars das plötzliche Ende seiner Profi-Laufbahn bedeutete. Er macht nun die Ärztin persönlich dafür verantwortlich.

Cast: Welche Schauspieler gehören zur Besetzung von "Das Traumschiff: Malediven"?

Kapitän Max Parger Florian Silbereisen Hanna Liebhold Barbara Wussow Staffkapitän Martin Grimm Daniel Morgenroth Jessica Delgado Collien Ulmen-Fernandes Birgit Röhl Saskia Vester Frank Baum Christoph M. Ohrt Thomas Baum Heinrich Schafmeister Nele Berghaus Lisa Karlström Kornelius Busch Ferdi Özten Mia Wagner Victoria Swarovski Lars Meyer Marlon Boess Timo Brandt Otis Whigham Leiterin der Tauchstation Johanna Klante

