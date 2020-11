Das Verhör in der Nacht im ZDF: Handlung, Darsteller, TV-Termin heute am 30.11.20

vor 16 Min.

Das Verhör in der Nacht im ZDF: Handlung, Darsteller, TV-Termin am 30.11.20

Der Fernsehfilm der Woche im ZDF heißt "Das Verhör in der Nacht". Wann ist der genaue TV-Termin? Welche Schauspieler spielen mit? Wie ist die Handlung?

Das ZDF zeigt heute "Das Verhör in der Nacht" als Fernsehfilm der Woche. Der Film ist dem Theaterstück "Heilig Abend" von Daniel Kehlmann nachempfunden. Wann ist der TV-Termin? Wie ist die Handlung? Und welche Schauspieler sind mit dabei? Wir haben die Antworten und weitere Infos zu "Das Verhör in der Nacht".

"Das Verhör in der Nacht" im ZDF: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Das Verhör in der Nacht" läuft heute am Montag, 30. November, im ZDF. Los geht's um 20.15 Uhr. Die Spieldauer beträgt 88 Minuten. Der Krimi ist bereits ab sofort als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek verfügbar. Eine Anmeldung ist keine Voraussetzung für den Abruf.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Das Verhör in der Nacht"

Wieso ist Philosophiedozentin Judith in der Stadt? Sie sagt, weil sie ihre Eltern am Heiligabend besuchen möchte. Thomas hingegen hält die Frau für verdächtig, einen Terroranschlag zu planen. Er setzt Judith in deren Hotelzimmer fest und startet die Vernehmung. Er möchte den Verdacht erhärten, dass Judith und ihr Ex-Mann Julian noch an diesem Abend eine Bombe hochgehen lassen möchten. Judith gibt sich ahnungslos und beteuert ihre Unschuld.

Das Verhör nimmt mit jeder Minute an Härte zu. Thomas läuft die Zeit davon, seine Ungeduld tritt mehr in den Vordergrund. Mit zunehmender Dauer zeigt er Judith auch immer mehr, wie intensiv er sie schon vorab observiert hat. Es scheint kaum etwas aus ihrem Leben zu geben, was Thomas nicht weiß.

Judith ist überrascht, bleibt aber bei ihrer Version der Dinge: Sie habe keinen Terroranschlag geplant. Sie verwickelt ihren Gegenüber immer wieder in eine Diskussion über das Dilemma von Freiheit und Sicherheit. Wie geht das Verhör aus?

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei „Das Verhör in der Nacht“ mit?

Judith - Sophie von Kessel

Thomas - Charly Hübner

Rezeptionistin Hotel - Michèle Fichtner

