Das Versprechen heute am 26.4.21 im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller

Ende April wird es noch einmal dramatisch: Im ZDF läuft "Das Versprechen". Wir haben Ihnen alle Informationen zusammengeschrieben: wann der TV-Termin ist, welche Darsteller mit dabei sind und wie die Handlung ist.

"Das Versprechen" am 26.4.21 im ZDF: TV-Termin und Stream in der Mediathek

"Das Versprechen" ist am Montag, 26. April 2021, im ZDF zu sehen. Start ist um 20.15 Uhr. Der Film hat eine Spieldauer von 87 Minuten und steht auch als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Das ist die Handlung des ZDF-Films "Das Versprechen"

Es ist ein schwieriges Leben, das Fabian führt. Seine Arbeit ist monoton, die Abwechslung als U-Bahn-Fahrer fehlt. Auch privat ist es nicht einfach: Fabian erzieht alleine Sohn Bendix. Der versteht nicht, wieso sein Vater so häufig so traurig ist. Fabian kann mit ihm nicht offen über seine Depressionen sprechen. Vater und Sohn lernen, die Probleme nicht zu thematisieren. Das kostet Kraft, funktioniert aber zumindest ab und an.

Ein Wendepunkt ist Bendix' Kennenlernen mit Jule. Beim Schulsportfest kommen die beiden ins Gespräch. Jule ist psychisch erkrankt. Sie hat sich professionelle Hilfe geholt. Darüber spricht sie mit Bendix offen - und das hinterlässt Eindruck: Auch dem Jungen gelingt es erstmals, sich zu öffnen.

Jule versteht sofort, was mit Fabian los ist - und erklärt Bendix die Krankheit des Vaters. Bendix realisiert mithilfe von Jule, dass Fabian ebenfalls professionelle Hilfe braucht. Der Jugendliche handelt: Er bringt seinen Vater in eine Klinik. Er weiß, dass der Schritt richtig war. Die Konsequenz gefällt ihm aber gar nicht: Er muss zu einer Pflegefamilie. In seiner Verzweiflung schmiedet er einen gefährlichen Plan: Er überfällt eine Bank.

Darsteller: Diese Schauspieler sind bei "Das Versprechen" im Cast

Bendix - Mika Tritto

Jule - Ella Morgen

Fabian - Andreas Döhler

Sina - Christina Große

Daniel - Oliver Stokowski

Dr. Kahl - Barbara Auer

Sophie - Idil Üner

Mia - Amira Demirkiran

- Lisbeth - Laura Schuhrk

Adele - Fleurie Malburg

Sunny - Mia Kovac

