Alle Infos zu "Das Wunschmenü der Stars": Teilnehmer, Sendetermine, Übertragung und Wiederholung

"Das Wunschmenü der Stars" wird Ende Mai bei Vox ausgestrahlt. Wann geht die neue Show an den Start? Lesen Sie hier alle Infos rund um Sendetermine und Sendezeit.

"Das Wunschmenü der Stars - Alle unter einem Dach" läuft Ende Mai mit zwei neuen Folgen auf Vox. Die Sendung ist neu, das Konzept lehnt sich zwar an altbewährten Sendungen an, war in dieser Form allerdings noch nicht zu sehen. Vier Promis dürfen während "Das Wunschmenü der Stars" vier Tage lang in einer Ferienlocation verbringen und sich näher kennenlernen. Selbstverständlich steht ihnen aber auch eine Herausforderung bevor: Jeweils einer der Promis darf sich ein persönliches Wunschmenü aussuchen, dass die anderen Teilnehmer dann für ihn kochen müssen.

Wann geht die neue Show bei Vox an den Start? Zu welcher Sendezeit und an welchen Sendeterminen wird "Das Wunschmenü der Stars" ausgestrahlt? Lesen Sie hier die Antworten und weitere Infos zur Sendung.

Start-Termin von "Das Wunschmenü der Stars - Alle unter einem Dach“

In wenigen Wochen wird die erste Folge der neuen Vox-Sendung ausgetrahlt. Hier der TV-Termin:

Start: Sonntag, 9. 30. Mai 2021, um 20.15 Uhr

"Das Wunschmenü der Stars - Alle unter einem Dach“: Sendetermine, Sendezeit

Zwei Folgen wird Vox insgesamt zeigen. Hier finden Sie die Sendetermine:

Folge Sendetermin Sendezeit Wochentag Sender Folge 1 30. Mai 2021 20.15 Uhr Sonntag Vox Folge 2 6. Juni 2021 20.15 Uhr Sonntag Vox

"Das Wunschmenü der Stars - Alle unter einem Dach": Übertragung und Wiederholung live im TV und Stream

Die neue Sendung wird im Fernsehen bei Vox zu sehen sein. Ob die Folgen im TV auch als Wiederholung zu sehen sein werden, steht noch nicht fest. Üblicherweise sind alle Vox-Sendung allerdings zur Wiederholung beim Streamingservice TV Now zu sehen. Einen Platzhalter gibt es allerdings noch nicht. Vermutlich werden aber wie üblich die aktuellen Folgen bei TV Now ohne Premium-Mitgliedschaft streambar sein. Falls Sie die Sendung aber auch einige Monate nach der TV-Ausstrahlung streamen wollen, benötigen Sie eine Premium-Mitgliedschaft. Diese kostet 4,99 Euro im Monat.

"Das Wunschmenü der Stars" auf Vox: Teilnehmer im Überblick:

Die Stars in Folge 1:

Gregor Meyle

Laura Karasek

Sabrina Mockenhaupt

Jimi Blue Ochsenknecht

Die Gäste in Folge 2 :

Bastian Bielendorfer

Ekaterina Leonova

Janine Kunze

Frank Buschmann

Das Konzept: Wer moderiert "Das Wunschmenü der Stars"?

Jeden Tag darf sich ein anderer Stargast sein Wunschmenü aussuchen, im Fokus steht aber immer das Lieblingsgericht. Die anderen Teilnehmen müssen das dreigängige Wunschdinner dann nach bestem Gewissen zubereiten und den Abend organisieren. Bei der Sendung ist also auch Teamarbeit gefragt. Denn wer, welchen Gang kocht, wer einkauft und den Zeitplan müssen die Promis unter sich klären.

Punktevergabe

Der Promi, dessen Gericht gekocht wurde darf die Gerichte am Ende des Abends bewerten. Vergeben werden bei jedem Gericht bis zu zehn Punkte. Der Star mit den meisten Punkten geht als Sieger hervor und darf sich über ein Preisgeld von 10.000 Euro freuen. Der Betrag wird dann an eine Charityprojekt seiner Wahl gespendet. An Tag 4 gibt es die Auflösung der Punkte - ähnlich wie beim "Das perfekte Dinner".

Moderation?

Einen Moderator wird es bei der Sendung nicht geben, allerdings eine Besonderheit: Der Star des Tages - also derjenige, der sich das Wunschmenü ausgesucht hat und nicht kochen muss - leitet seine drei Mitstreiter an und sagt ihnen, auf was sie bei dem Dinner achten sollten. Außerdem kommentiert er das Vorgehen der anderen Promis und nimmt sie genau unter die Lupe. (AZ)

