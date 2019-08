vor 30 Min.

Das ändert sich im September 2019 in Deutschland

Im September 2019 müssen sich die Menschen wieder auf einige Änderungen in Deutschland einstellen. Vor allem eine Neuregelung hat Folgen für viele Bankkunden.

Gleich mehrere Änderungen kommen m September 2019 auf die Menschen in Deutschland zu. Zahlungen im Internet werden umständlicher, aber sicherer. Die Leistungen für Asylbewerber werden neu geregelt. In zwei Bundesländern wird gewählt - und Apple-Fans warten gespannt auf das neue iPhone. Die Änderungen und neuen Gesetze ab September 2019 im Überblick.

Online-Banking und Shopping werden ab September 2019 sicherer - und umständlicher

Verbraucher müssen sich vom 14. September 2019 an auf Änderungen beim Onlinebanking und Shopping einstellen. Denn die neue Zahlungsrichtlinie PSD2 (Payment Services Directment 2) der Europäischen Union macht das Zahlen im Netz sicherer - aber auch umständlicher.

Nur mit einem Passwort Einloggen ins Online-Banking ist ab 14. September nicht mehr möglich. Denn von da an gilt die Pflicht zur Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, jeder Kunde muss sich beim Log-in immer mit zwei von drei möglichen Faktoren identifizieren . Infrage kommen biometrische Merkmale wie ein Fingerabdruck (Faktor "Sein"), eine weitere PIN (Faktor "Wissen") oder ein zusätzliches Gerät wie das Smartphone oder ein eigener TAN-Generator (Faktor "Besitz").

Ähnlich ist es bei der Bezahlung mit der Kreditkarte im Internet. Hier genügten bisher Kartennummer, Ablaufdatum und der dreistellige Prüfcode. Jetzt muss noch ein zweiter Faktor hinzukommen, zum Beispiel eine TAN (Transaktionsnummer), ein Passwort, ein per Smartphone übermittelter Fingerabdruck oder die Gesichtserkennung.

Die iTAN-Liste aus Papier hat ab September ebenfalls ausgedient. Stattdessen soll die TAN aus Sicherheitsgründen erst in dem Augenblick entstehen, in dem die Zahlung ausgelöst wird. Dazu dienen unter anderem Generator und Mobiltelefon. Der Generator sendet die TAN verschlüsselt an die Bank, die Telefon-TAN wird entweder per Hand in eine Maske eingegeben oder automatisch in die App eingetragen.

Leistungen für Asylbewerber werden ab September neu geregelt

Die Leistungen, die Asylbewerber in Deutschland erhalten, werden von September 2019 an neu geregelt. Das geänderte Asylbewerberleistungsgesetz tritt zum 1. September 2019 in Kraft.

Aus der Geldleistung für Asylbewerberinnen und Asylbewerber werden künftig Kosten für Strom und Wohnungsinstandhaltung ausgegliedert . Der Bedarf wird dann als Sachleistung erbracht. "Damit sinken die Geldleistungssätze – materiell werden die Leistungen jedoch voll erbracht", betont die Bundesregierung.

Alleinstehende, die nicht in einer Sammelunterkunft leben, erhalten dann zehn Euro weniger im Monat - 344 statt 354 Euro im Monat. Für Erwachsene in einer Sammelunterkunft wird eine neue, niedrigere Bedarfsstufe eingeführt. Für sie sinkt der Geldbetrag auf 310 Euro monatlich. "Hintergrund ist der Gedanke, dass beim Zusammenleben in der Gemeinschaft bestimmte Kosten nicht für jede Person in voller Höhe anfallen", heiß es weiter.

Für Kinder bis zu fünf Jahren ändert sich die Leistung nicht. Für Sechs- bis 13-Jährige erhöht sie sich um 26 Euro, denn in dieser Altersgruppe wurde laut Bundesregierung ein höherer Bedarf festgestellt.

Asylbewerber und Geduldete, die eine Berufsausbildung oder ein Studium absolvieren, können künftig auch nach dem 15. Monat ihres Aufenthalts in Deutschland Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. Bisher war das nicht möglich. Viele brachen deshalb Ausbildung oder Studium aus finanziellen Gründen ab - was die Bundesregierung durch die Neuregelung verhindern will.

In Sachsen und Brandenburg wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Bild: Peter Endig (dpa)

Brandenburg und Sachsen bekommen einen neuen Landtag

Brandenburg und Sachsen wählen am 1. September 2019 einen neuen Landtag. In Sachsen sind etwa 3,3 Millionen Menschen wahlberechtigt, in Brandenburg sind etwa 2 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen.

Wie die Wahlen ausgehen, ist ziemlich offen. Wochenlang hatte die AfD in Brandenburg in den meisten Umfragen die Nase vorn, in Sachsen lieferte sie sich ein Kopf-an-Kopf Rennen mit der CDU - kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg machten die Parteien der Amtsinhaber aber Boden gut.

Allerdings gibt es in beiden Bundesländern noch einen großen Anteil Unentschlossener: 44 Prozent der Befragten in Brandenburg gaben zehn Tage vor der Wahl laut Politbarometer an, noch nicht zu wissen, wen sie am 1. September unterstützen. In Sachsen waren es 35 Prozent.

Neues iPhone von Apple im September erwartet

Apple-Fans erwarten im September das neue iPhone. Traditionell kursieren um die neuesten Modelle des Smartphones viele Gerüchte. Bei der am 10. September erwarteten Vorstellung soll die Kamera ein zusätzliches Objektiv erhalten. Das ermöglicht viele zusätzliche Funktionen. Außerdem werde man künftig die AirPods-Ohrhörer in ihrem Gehäuse drahtlos auf der Rückseite der neuen iPhones aufladen können, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. Des weiteren wolle Apple der günstigen Version seiner iPad-Tablets einen größeren Bildschirm spendieren und die Computer-Uhr Apple Watch auffrischen.

