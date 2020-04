vor 47 Min.

"Das fleißige Lieschen": So wird der neue Saarbrücken-Tatort heute

Erster Tatort heute für das neue Duo in Saarbrücken: Hölzer und Schürk ermitteln nach einem Mord in einer Unternehmerfamilie. Lohnt sich "Das fleißige Lieschen"? Die Tatort-Kritik.

"Das fleißige Lieschen" heißt der neue Tatort aus Saarbrücken , der heute am Ostermontag (13.04.2020, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

aus , der heute am (13.04.2020, 20.15 Uhr) im Ersten läuft. Nach dem Ausscheiden von Hauptkommissar Jens Stellbrink ermitteln erstmals Leo Hölzer ( Vladimir Burlakov ) und Adam Schürk ( Daniel Sträßer ) in Saarbrücken - und das durchaus sehenswert.

ermitteln erstmals Leo Hölzer ( ) und ( ) in - und das durchaus sehenswert. In unserem Tatort-Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der Saarbrücken-Tatort heute am Ostermontag im Schnellcheck

Für eine unbeschwerte Wiedersehensfeier ist nicht die richtige Zeit. Und auch nicht der richtige Anlass. Denn als sich die beiden Hauptkommissare Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) und Adam Schürk (Daniel Sträßer) nach 15 Jahren wieder treffen, liegt ein unaufgeklärter Mordfall vor ihnen.

Die Ermittlungen führen mitten in das Geflecht einer völlig verfeindeten Industriellenfamilie, die vom Patriarchen Bernhard Hofer (Dieter Schaad) mit Härte und ohne Gnade geführt wird und in der jeder jeden hasst. Ermordet wurde der Jüngere zweier Brüder, der das Familienunternehmen übernehmen sollte.

Familienfeier bei den Hofers: Erik Hofer (Gabriel Raab), Rosa Hofer (Jana Klinge), Konrad Hofer (stehend Moritz Führmann) und Gisela Hofer (Marita Breuer). Bild: Manuela Meyer, SR





Schnell wird klar, dass die Hintergründe weit in die Vergangenheit zurückreichen. Bereits der Vater der beiden Brüder ist unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Während des Zweiten Weltkrieges beschäftigte die Firma Zwangsarbeiter. Und auch die beiden jungen Kommissare wirft der Fall immer wieder zurück in ihre Kindheit. Und zu jenem Geheimnis, das sie bis heute begleitet.

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Das fleißige Lieschen" heute einzuschalten?

Bis vor Kurzem noch spielte Devid Striesow in Saarbrücken den Hauptkommissar Jens Stellbrink, der im Südwesten allerdings nicht so recht ankam. Er wirkte immer so, als würde er sich in seiner mecklenburg-vorpommerschen Heimat wohler fühlen als zwischen Merzig und St. Wendel. Vergangenes Jahr beendete Striesow alias Stellbrink sein Engagement beim SR-Tatort, seine Nachfolger heißen Leo Hölzer und Adam Schürk. Beide sind erst 32 Jahre alt, psychisch belastet und zumindest im Debüt-Krimi optisch schwer auseinanderzuhalten. In ihrer Jugend waren sie beste Freunde.

Adam Schürk (Daniel Sträßer) und Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) sind die neuen Tatort-Kommissare in Saarbrücken. Bild: Manuela Meyer, SR





Es gibt also viel aufzuarbeiten beim Debüt der beiden Neuen. Ihr erster Fall dreht sich dementsprechend auch weniger um die Suche nach einem Mörder oder einer Mörderin. Vielmehr handelt "Das fleißige Lieschen" von Feigheit und Mut, um Schuld und Unschuld, um Hass, Rache und Vergebung. Und um die Schatten, die einen auch nach Jahren nicht mehr loslassen. In dem Film von Hendrik Hölzemann (Buch) und Christian Theede (Regie) sind die unterschiedlichen Erzählstränge und Handlungsebenen geschickt miteinander verknüpft. So bleibt nach diesen 90 Minuten vor allem eines: Ein überaus spannender Krimi, der schon jetzt Lust auf den nächsten Fall von Schürk und Hölzer macht.

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Saarbrücken-Tatort heute

Leo Hölzer: Vladimir Burlakov

Adam Schürk : Daniel Sträßer

: Esther Baumann : Brigitte Urhausen

: Brigitte Urhausen Pia Heinrich : Ines Marie Westernströer

: Henny Wenzel : Anna Böttcher

: Lida Tellmann : Marie Anne Fliegel

: Bernhard Hofer : Dieter Schaad

: Konrad Hofer : Moritz Führmann

: Rosa Hofer: Jana Klinge

Gisela Hofer : Marita Breuer

: Knut Ehrlich : Axel Siefer

: Axel Siefer Roland Schürk: Torsten Michaelis

Heide Schürk : Gabriela Krestan

: Lars Weisser: Robert Gallinowski

Jaques Fontaine : Marc Oliver Schulze

: Erik Hofer : Gabriel Raab

Tatort heute: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr. Ein Vorschau zu jedem neuen Fall postet das Erste zudem immer auch auf der Tatort-Facebook-Seite.

Kommissare: Hölzer und Schürk sind die Tatort-Ermittler in Saarbrücken

Der Tatort in Saarbrücken hat eine lange Geschichte, wenn auch mit wenig Konstanz. Gleich mehrere Ermittler waren in den vergangenen Jahrzehnten im TV-Einsatz - mit durchaus unterschiedlichen Beliebtheitswerten. Zuletzt ermittelte von 2013 bis 2019 in acht Folgen Hauptkommissar Jens Stellbrink (Devid Striesow) mit Unterstützung von Kollegin Lisa Marx (Elisabeth Brück). Auch wenn sich der Paradiesvogel redliche Mühe gab und laut SR die besten Quoten seit mehr als 25 Jahren erreichte, die Kritiker konnte er nur selten überzeugen.

Mit dem Fall "Das fleißige Lieschen" übernimmt 2020 nun ein neues und gleichzeitig das jüngste Tatort-Duo in Saarbrücken. Die beiden Hauptkommissare Leo Hölzer (Vladimir Burlakov) und Adam Schürk (Daniel Sträßer) sind alte Freunde aus Kindheitstagen, die nach 15 Jahren wieder aufeinandertreffen. Ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit überschattet ihr Wiedersehen.

22 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Bild: Oliver Dietze, dpa





Zum Beginn knirscht es noch ein bisschen im Team, dem auch die Rechtsmedizinerin Dr. Henny Wenzel (Anna Böttcher) sowie die Hauptkommissarinnen Esther Baumann (Brigitte Urhausen) und Pia Heinrich (Ines Marie Westernströer) angehören. Schürk, mit seinem ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit, ist zäh und eher rabiat. Er handelt impulsiv, ohne Wert auf mögliche Folgen zu legen. Ihm gegenüber ist Hölzer ruhig und besonnen, ein Typ, der seine Gegenüber scannt, analysiert und dann zusammensetzt wie ein Puzzle. Der aber offenbar auch Probleme hat, das zu tun, was von einem Kripo-Partner in gefährlichen Situationen erwartet wird.

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

13. April: " Tatort : Das fleißige Lieschen" ( Saarbrücken )

: Das fleißige Lieschen" ( ) 19. April: " Tatort : Die Guten und die Bösen" ( Bremen )

: Die Guten und die Bösen" ( ) 26. April: " Tatort : National feminin" ( Göttingen )

: National feminin" ( ) 05. Mai: " Polizeiruf 110 : Heilig sollt ihr sein!" ( Brandenburg )

: Heilig sollt ihr sein!" ( ) 10. Mai: " Tatort : Borowski und der Fluch der weißen Möwe" (Kiel)

: Borowski und der Fluch der weißen Möwe" (Kiel) 17. Mai: " Tatort : Gefangen" ( Köln )

: Gefangen" ( ) 24. Mai: " Tatort : Du allein" ( Stuttgart )

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

"

Themen folgen