vor 16 Min.

Das große Backen 2020, Folge 3: Sendetermine und Sendezeit - die Infos

"Das große Backen" 2020 ging mit Staffel 8 in eine neue Runde. Alle Infos rund um Start, Sendetermine und Sendezeit der Back-Show haben wir hier für Sie.

Kürzlich startete Staffel 8 von " Das große Backen" 2020 bei Sat.1. Zehn Hobby-Bäcker treten in der Sendung gegeneinander an, doch am Ende wird nur einen von ihnen den "goldenen Cupcake" und ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro mit nach Hause nehmen. Die Sendetermine und Sendezeit der neuen Staffel finden Sie hier. Außerdem verraten wir Ihnen wann genau "Das große Backen" los ging und haben darüber hinaus alle wichtigen Infos zur Sendung für Sie.

"Das große Backen" 2020: Start

"Das große Backen" 2020 ist am 1. November 2020 um 17.25 Uhr bei Sat.1 gestartet. Moderatorin Enie van de Meiklokjes nimmt die Kandidaten mit auf eine kulinarische Europareise.

"Das große Backen" 2020: Sendetermine und Sendezeit

Insgesamt wird es acht neue Folgen der großen Back-Show geben. In jeder Folge bis zum Finale muss einer der zehn Teilnehmer die Show verlassen. Im Finale treten dann drei Finalisten gegeneinander an. Hier finden Sie die Sendetermine und Sendezeiten im Überblick:

Folge Sendetermin Sendezeit Sender 1 So., 1.11.2020 17.25 Uhr Sat.1 2 So., 8.11.2020 17.25 Uhr Sat.1 3 So., 15.11.2020 17.25 Uhr Sat.1 4 So., 22.11.2020 17.25 Uhr Sat.1 5 So., 29.11.2020 17.25 Uhr Sat.1 6 So., 06.12.2020 17.25 Uhr Sat.1 Finale So., 13.12.2020 17.25 Uhr Sat.1

"Das große Backen" 2020: Kandidaten

Sie möchten wissen, welche Kandidaten sich in diesem Jahr der Herausforderung stellen und den goldenen Cupcake mit nach Hause nehmen wollen? Wir stellen Ihnen alle Teilnehmer der achten Staffel in diesem Artikel vor: Das große Backen 2020: Kandidaten - Das sind die Teilnehmer.

"Das große Backen" 2020: Übertragung

Alle Infos zur Übertragung von "Das große Backen" 2020 und die Antwort auf die Frage, ob es die ganzen Folgen auch in der Wiederholung geben wird, finden Sie in diesem Artikel: Das große Backen 2020: Übertragung im TV und Stream, ganze Folgen als Wiederholung.

"Das große Backen" 2020: Moderatorin

Die Moderation der großen Back-Show übernimmt seit der zweiten Staffel Enie van de Meiklokjes. In Staffel 1 war sie allerdings auch schon dabei, denn da saß sie noch in der Jury. Wenn sie mehr über die Moderatorin erfahren möchten, haben wir diesen Artikel für Sie: Das große Backen 2020: Moderatorin Enie van de Meiklokjes im Porträt.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen