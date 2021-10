So sehen Sie "Das große Backen" 2021: Übertragung und Wiederholung

Ende Oktober geht es wieder mit "Das große Backen" 2021 auf Sat.1 los. Hier finden Sie im Überblick alle Infos zur Übertragung der Show, zum Stream und zu den Wiederholungen der ganzen Folgen.

Am 31. Oktober startet " Das große Backen" 2021. Die Backshow auf Sat.1 geht dieses Jahr schon in Staffel 9 und steht ganz unter dem Motto: "Wir holen uns die Welt ins Backzelt!". Auch dieses Mal treten wieder zehn Hobbybäcker an, welche die Juroren mit süßen Köstlichkeiten aus aller Welt überzeugen möchten. Egal ob American Cheesecake, japanischer Schwammkuchen, Fruit Punch Poke Cake aus der Südseeregion, marokkanische Pastilla, russische Babka oder südafrikanische Milktarte: die Kandidaten müssen sich wöchentlich drei kulinarischen Herausforderungen stellen.

Auch 2021 ist als Moderatorin wieder ein bekanntes Gesicht zu sehen. Enie van de Meiklokjes begleitet die Hobbybäcker auch in der neuen Staffel mit Tipps und Tricks durch die Backshow. Auf das diesjährige Motto freut sie sich schon sehr. Im Gespräch mit dem Sender Sat.1 verrät sie: "Einmal um die ganze Welt und die Taschen voller… Krümel! Auf der Backreise rund um den Globus habe ich alte Leckereien endlich wieder getroffen und neue tolle Rezept-Bekanntschaften gemacht."

Neu in diesem Jahr ist die Punktevergabe. Bis zu zehn Punkte kann jeder der zwei Juroren Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs pro Aufgabe verteilen. Dabei werden neben dem Geschmack auch die Technik, der Schwierigkeitsgrad und die Optik bewertet. Wer am Ende jeder Folge die wenigstens Punkte unter allen Kandidaten gesammelt hat, muss sich von der Show verabschieden. In jeder Episode wird es einen Wochensieger geben, der mit der roten Schürze als "Bäcker der Woche" ausgezeichnet wird.

Wir präsentieren Ihnen im Folgenden die Infos zur TV-Ausstrahlung sowie zur Übertragung im Stream und den Wiederholungen der ganzen Folgen, die bisher vom Sender Sat.1 verraten wurden.

"Das große Backen" 2021 auf Sat.1: Übertragung im TV

Ab dem 31.Oktober 2021 wird die neunte Staffel immer sonntags um 17.30 Uhr auf dem TV-Sender Sat.1 zu sehen sein. Insgesamt werden sechs Folgen der neuen Staffel ausgestrahlt. Das Staffelfinale der Backshow wird am Sonntag, dem 19. Dezember 2021, auch um 17:30 Uhr auf Sat. 1 laufen.

"Das große Backen" 2021: Übertragung im Stream

Auch online wird "Das große Backen" 2021 zu sehen sein. Der Live-Stream ist auf der Internetseite von Sat. 1 oder dem kostenlosen Streaming-Anbieter "Joyn" möglich.

Ganze Folgen von "Das große Backen" 2021 in der Wiederholung

Wer eine Folge verpasst hat oder sich in Ruhe die Rezepte der Hobbyköche nochmal anschauen möchte, kann alle Folgen der Staffel auf der Internetseite von Sat.1 oder dem Streaming-Service "Joyn" nachschauen. Die Episoden der kommenden Woche können jeweils kurz nach Ende der TV-Ausstrahlung schon vorab als Preview bei der Premium-Version "Joyn+" abgerufen werden. Hierfür kostet das Abonnement monatlich 6,99 Euro. Es kann jederzeit gekündigt werden.

Der Gewinner der Backshow auf Sat.1 und somit "Deutschlands bester Hobbybäcker 2021" kann sich am Ende nicht nur über den "Goldenen Cupcake", sondern auch über ein Preisgeld von über 10.000 Euro und ein eigenes Backbuch freuen.

