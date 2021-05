Alle Kandidaten von "Das große Backen - Die Profis": Wer ist raus?

Zurzeit ist "Das große Backen - Die Profis" mit der dritten Staffel bei Sat.1 zu sehen. Alles über die Kandidaten, Teams und Teilnehmer erfahren Sie hier in unserem Artikel.

Die dritte Staffel von "Das große Backen - Die Profis" ist seit Sonntag, 9. Mai 2021, bei Sat.1 am zu sehen. In diesem Jahr gibt es allerdings eine Besonderheit: Der sonst nationale Wettstreit wird zu einem Internationalen. Drei Nationen - insgesamt sechs Zweierteams aus Deutschland, Österreich und Italien (Südtirol) treten gegeneinander an im Rennen um den goldenen Cupcake und ein Preisgeld von 10.000 Euro.

Die Jury besteht aus dem Hofkonditor des schwedischen Königshauses Günther Koerffer, dem deutschen Konditor und mehrfachen "Patissier des Jahres" Christian Hümbs und Bettina Schliephake-Burchardt - Konditormeisterin, Tortendekorateurin und Buchautorin. Das Trio bewertet die Backwerke, die die Kandidaten innerhalb einer recht kurzen Zeitspanne zaubern müssen und entscheiden, welches der Teams sich den Sieg holen wird.

In unserem Artikel stellen wir Ihnen nun die Kandidaten von "Das große Backen - Die Profis", die Teams und Teilnehmer genauer vor. Außerdem verraten wir Ihnen nach jeder Folge, welches Team die Sendung verlassen musste.

Kandidaten bei "Das große Backen - Die Profis" - Die Teams und Teilnehmer

Team Schwarz: Robin Paes und Alex Glaga sind Patissiers bei "Pure Pastry" in Düsseldorf. Das Team möchte es im Wettstreit bis ganz an die Spitze schaffen. Sie sagten gegenüber Sat.1: "Natürlich möchten wir gewinnen. Wir haben lange dafür geübt, damit wir bis ins Finale kommen."

Team Lila: Anne Ziller ist eine Berliner Konditorin, Mitstreiterin Katja Liebing ist Patissière in der "Rausch GmbH" in Berlin. Sie freuen sich vor allem auf die neuen Ideen und die Mitstreiter. Sie sagten im Gespräch mit Sat.1: "Wir wollen unsere eigenen Grenzen austesten, neuen kreativen Input und Austausch mit Fachkollegen."

Team Grün: Veronika Mader ist Konditormeisterin in der Münchner "Patisserie Lehmann", Mitstreiter Alex Theodor Scheid ist Konditormeister der Landauer "Patisserie Theodor". Sie wollen mit ihren Backkünsten für große Gefühle sorgen. Sie sagten dem Sender: "Uns ist wichtig, dass es einfach lecker ist und im besten Falle eine emotionale Reaktion auslöst."

Team Rot: Dominik Kaltenbach und Lena Cerasola sind die Betreiber der "Löwen Patisserie" in Schönwald. Das Team will die Menschen für ihr Tun begeistern. Sie sagten im Interview mit Sat.1: "Das Handwerk ist so vielseitig. Wir wollen den Beruf wieder attraktiver machen."

Team Gelb: Helmut Oberkalmsteiner ist Chef-Patissier im Haflinger "Hotel Chalet Mirabelle", Teamkollege Oliver Fasser ist Patissier der "Konditerei Gasser" in Lünsen. Laut diesem Team ist es die Mischung, die den Erfolg macht. Sie sagten laut Sat.1: "Wir lassen das Traditionelle hochleben und kombinieren es mit dem Modernen."

"Das große Backen - Die Profis" - Wer ist raus?

Team Blau: Manfred Löschl ist Chef-Patissier im Mauterner "Landhaus Bacher", Teamkollegin Angelika Stöckl ist selbstständige Kinditormeisterin im "Cakeart" in Wien. Das Österreicher-Team ist stolz auf sein Land. Sie sagten Sat.1: "In unseren Adern fließt Schokolade. Wir repräsentieren Österreich in vollen Zügen." Sie haben sich zu viel vorgenommen. Leider hatten sich die beiden in der ersten Folge zu viel vorgenommen und wurden mit ihren ambitionierten Miniaturen nicht fertig. Daher mussten Angelika und Manfred die Show bereits in Folge 1 verlassen.

