Das große Promibacken 2019, Folge 2: Kandidaten backen Neon-Torten

In Folge 2 von "Das große Promibacken" 2019 heute backen die Promi-Kandidaten wieder um die Wette. Diese Backaufgabe wartet auf sie.

In "Das große Promibacken" 2019 auf Sat.1 müssen Promis ihre Backkünste unter Beweis stellen. In der ersten Folge konnte Kandidatin Evi Sachenbacher-Stehle die Jury am meisten überzeugen und "Bäckerin der Woche" werden. Sängerin und Moderatorin Fernanda Brandao musste hingegen die Sendung direkt wieder verlassen.

Die verbliebenen sieben Kandidaten stellen sich heute Abend in Folge 2 der Kritik der Jurymitglieder Betty Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs. Das Thema der heutigen Folge ist anspruchsvoll und die prominenten Kandidaten sind wohl eher Anfänger als Konditormeister. Wer kann die Jury heute geschmacklich und optisch begeistern?

Neon-Kuchen in Folge 2 von "Das große Promibacken" 2019

Hoffentlich tappen die Promis nicht im Dunkeln! Denn in Folge 2 von "Das große Promibacken“ sind phosphoreszierende Back-Kunstwerke gefordert. Wer zaubert der Jury mit seiner "Glow in the dark"-Torte ein Leuchten in die Augen? Kandidat Gil Ofarim wahrscheinlich eher nicht. Der Musiker hat sichtlich Probleme mit dieser außergewöhnlichen Torten-Challenge. Sein Blaubeer-Tortenboden ist ihm komplett auseinandergefallen.

Gil scheint verzweifelt zu sein. Wird er diese Aufgabe noch lösen können oder ist er nach Fernanda Brandao der zweite Kandidat der "Das große Promibacken" 2019 verlassen muss? Zuvor zeigte er sich zuversichtlich via Twitter in seiner Backschürze.

...morgen geht’s wieder los... Das große Backen auf @sat1... einschalten um 20:15 uhr, es bleibt spannend!... #Promibacken pic.twitter.com/2svXA4RecI — Gil Ofarim (@GilOfarim) 19. Februar 2019

Mit ihm kämpfen Youtube-Star und Lifestyle-Blogger Sami Slimani, Moderatorin Marijke Amado, Schauspielerin und Sängerin Jasmin Wagner, Schauspieler und Moderator Ingolf Lück, Ex-Boxer Axel Schulz sowie Olympiasiegerin Evi Sachenbacher-Stehle ums Weiterkommen. Ob Evi Sachenbacher-Stehle die Klassenbeste bleibt, zeigt sich heute Abend. Moderiert wird "Das große Promibacken" von Enie van de Meiklokjes. Mehr zu den Kandidaten der Back-Show finden Sie in unserem Kandidatenüberblick: "Das große Promibacken" 2019: Die Kandidaten.

"Das große Promibacken" 2019: Folge 2 heute am 20. Februar 2019

Die zweite von sechs Folgen "Das große Promibacken" wird heute Abend, 20. Februar 2019, um 20.15 Uhr auf SAT.1 ausgestrahlt.

