16:32 Uhr

"Das große Promibacken" 2019, Folge 5: Wer schafft es ins Finale?

Folge 5 von "Das große Promibacken" ist heute am 13.3.19 das Halbfinale. Ingolf Lück, Evi Sachenbach-Stehle, Sami Slimani und Jasmin Wagner sind dabei

Vergangene Woche war für Gil Ofarim in Folge 4 die Reise ins Konditorhandwerk vorbei. Dabei hatte er sich in Folge 3 noch die rote Schürze als "Bäcker der Woche" anbinden dürfen. Damit sind heute am 13.3.19 folgende Kandidaten im Halbfinale: Jasmin Wagner, Ingolf Lück, Sami Slimani und Evi Sachenbacher-Stehle.

Nur noch drei Herausforderungen trennen die Promibäcker vom Finale – aber nur drei Promis können es erreichen. Dementsprechend gibt Sami Slimani vor dem Halbfinale zu, ziemlich aufgeregt zu sein: "Das wird die härteste Woche überhaupt – jeder wird darum kämpfen, einen Platz im Finale zu haben."

"Das große Promibacken" 2019: Wer zieht heute ins Finale ein?

Bei den drei Aufgaben letzte Woche triumphierte Evi Sachenbacher-Stehle und wurde "Bäckerin der Woche". Ob die rote Schürze für die ehemalige Langläuferin ein schlechtes Omen ist? Denn Gil Ofarim hatte sie in Folge 4 zumindest kein Glück gebracht.

Evi Sachenbacher-Stehle sieht Ingolf Lück als gefährlichen Konkurrenten: "Wer ins Finale will, muss heute abliefern! Die größte Entwicklung hat bisher meiner Meinung nach Ingolf gemacht." Lück, der Mann auf der Überholspur, hat dafür eine simple Erklärung: "Ich bin einfach ein Turnierspieler, der im Turnier immer besser wird."

"Das große Promibacken" 2019, Folge 5: Schillerlocken und Windbeutel

Doch werden dem ambitionierten Lück die Schillerlocken in Folge 5 zum Verhängnis? Bei der technischen Prüfung müssen die Promibäcker die Jury nämlich regelrecht um den Finger wickeln. Bei dem Gebäck dürfte nicht nur die Königsdisziplin Blätterteig eine Herausforderung darstellen, auch die sahnige Füllung fordert das Geschick der Kandidaten.

Als Halbfinal-Highlight wünschen sich die Juroren Bettina Schliephake-Burchard und Christian Hümbs eine „Croque-en-Bouche“, einen kegelförmigen Windbeutelturm aus der gehobenen französischen Küche. Nur wer hier glänzen kann, hat eine Chance auf die Teilnahme am Finale.

Wie sich die Kandidaten im Halbfinale von "Das große Promibacken" 2019 schlagen, sehen Zuschauer am heutigen Mittwoch, um 20.15 Uhr auf SAT.1 (AZ)

