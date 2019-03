vor 38 Min.

"Das große Promibacken" 2019: Wer gewinnt heute das Finale?

Evi Sachenbacher-Stehle, Ingolf Lück und Jasmin Wagner kämpfen heute im Finale von „Das große Promibacken“ 2019 um den "Goldenen Cupcake". Der Vorbericht zum Finale.

Bei "Das große Promibacken" 2019 steht heute das Finale an. Im Halbfinale musste Sami Slimani die Backschürze ausziehen. Um den Sieg kämpfen nun also Jasmin Wagner, Ingolf Lück und Evi Sachenbacher-Stehle im Finale von "Das große Promibacken" 2019. Die Jury, bestehend aus Betty Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs, wird den Konditor-Lehrlingen im heutigen Finale einiges abverlangen. Unter anderem müssen die drei Finalisten eine "Topsy Turvy" kreieren - eine schräge mehrstöckige Torte.

"Das große Promibacken" 2019 heute: Diese Aufgaben stehen im Finale an

Heute wird Moderatorin Enie van de Meiklokjes zum letzten Mal in dieser Staffel "Auf die Plätzchen, fertig, backt!" sagen. Sechs Wochen haben Jasmin Wagner, Ingolf Lück und Evi Sachenbacher-Stehle an der Rührschüssel geschwitzt und geächzt, um nun bei "Das große Promibacken" 2019 nach dem "Goldenen Cupcake" und 10.000 Euro für einen guten Zweck zu greifen.

Alle drei Prominenten haben in den vergangenen Wochen in mehr als 40 Aufgaben ihre Talent bewiesen, doch natürlich kann nur einer den goldenen Cupcake mit nach Hause nehmen. Welche Herausforderungen sind im Finale zu meistern? Für das Finale hat sich die Jury folgendes Rezept ausgesucht: ein Soufflé, eine Crostata mit Apfel-Zimt-Füllung und als Meisteraufgabe eine schräge mehrstöckige Torte namens Topsy Turvy.

Das anspruchsvolle Soufflé ist Ingolf Lück eine Neuheit in allen Belangen: "Ich musste 60 Jahre alt werden, um mein erstes Soufflé nicht nur zu backen, sondern auch zu essen! Das Soufflé ist bislang komplett an mir vorbeigegangen!" Die zweite Challenge der Juroren Bettina Schliephake-Burchard und Christian Hümbs wirft Fragen auf: Wie zaubert man – ohne ein Bild vor Augen – die spezielle Falttechnik der italienischen Crostata? Jasmin Wagner verzweifelt: "Ich möchte bitte aus dem Backparadies abgeholt werden, Mama!" Auch bei der zweifachen Wochengewinnerin Evi Sachenbacher-Stehle macht sich Panik breit: "Jetzt ist das Schlimmste passiert, was hätte passieren können." Scheitert sie ausgerechnet im Finale an der Herausforderung?

Wer gewinnt heute "Das große Promibacken" 2019?

Doch die Geheimfavoritin und Olympiasiegerin Evi Sachenbacher-Stehle gibt sich vor der Finale kämpferisch: "Wenn man im Finale steht, will man natürlich auch gewinnen." Finalistin Jasmin Wagner äußert sich dagegen in einer Sat.1-Mitteilung philosophisch. "Backen ist wie das Leben. Man weiß nie, was passiert, und wenn man sich zu sicher ist, kriegt man die Backklatsche ins Gesicht", so die Sängerin und Schauspielerin.

Ob Jasmin Wagner im Finale tatsächlich eine "Backklatsche" erlebt, ist am heutigen Mittwoch, um 20.15 Uhr auf SAT.1 beim Finale von "Das große Promibacken" 2019 zu sehen. (AZ)

