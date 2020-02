vor 2 Min.

"Das große Promibacken" 2020: Kandidaten kurz vorgestellt

"Das große Promibacken" beginnt am 12. Februar mit Staffel 4. Die Kandidaten stehen bereits fest. Wir stellen sie Ihnen hier vor.

"Das große Promibacken" geht 2020 mit Staffel 4 in die nächste Runde. Wieder versuchen acht prominente Hobbyköche die Jury von ihren Backkünsten zu überzeugen. Auf die Promis wartet ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro, das als Spende für einen guten Zweck verwendet wird. Auch die Trophäe bleibt dem Back-Thema treu: Der beste Promi erhält den goldenen Cupcake. Welche Kandidaten sind in Staffel 4 in der Sat.1-Backstube dabei? Wir stellen Ihnen die Hobbyköche von "Das große Promibacken" 2020 vor.

"Das große Promibacken" 2020: Kandidaten im Überblick

Das große Promibacken: Ulla Kock am Brink Bild: SAT.1/Claudius Pflug

Ulla Kock am Brink ist eine Moderatorin im deutschen Fernsehen. Die 58-Jährige war lange Zeit freie Mitarbeiterin beim WDR. Ulla Kock am Brink fühlt sich eher beim Kochen, als beim Backen zuhause, aber genau deshalb will sie bei "Das große Promibacken" 2020 mitmachen. "Ich mag den Satz: Wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Ich bin jetzt in dem Alter, in dem man sich ab und zu solche Fragen stellt. Es ist eine reizvolle Aufgabe, etwas zu lernen, was man vorher definitiv nicht konnte. Es bereichert mich!", so die 58-Jährige.

Das große Promibacken: Stefanie Hertel Bild: SAT.1/Claudius Pflug

Stefanie Hertel ist immer wieder im deutschen Fernsehen zu sehen - zuletzt im Sommer als Panther bei "The Masked Singer". 1992 hat sie den Grand Prix der Volksmusik gewonnen und war seitdem aus der deutschen Schlager-Szene nicht mehr wegzudenken. Bei "Das große Promibacken" will die 40-Jährige vor allem Spaß haben: "Wenn etwas schiefläuft, versuche ich das Beste daraus zu machen und nie aufzugeben", sagte Stefanie Hertel in einem Interview.

Das große Promibacken: Massimo Sinató Bild: SAT.1/Claudius Pflug

Massimo Sinató ist Profitänzer bei "Let's Dance". Dort hat er auch seine Ehefrau Rebecca Mir kennengelernt, die auch bei "Das große Promibacken" 2020 mitmacht. Im Backen kennt sich der Halbitaliener scheinbar nicht gut aus, er nimmt aber die Herausforderung gerne an. "Ich fühle mich beim Backen wie eine Krake, die acht Hände hat", so der 39-Jährige in einem Interview mit Sat.1.

Das große Promibacken: Rebecca Mir Bild: SAT.1/Claudius Pflug

Rebecca Mir wurde in Staffel 6 von "Germany's Next Topmodel" bekannt und ist seitdem immer wieder in verschiedenen deutschen TV-Formaten zu sehen. Auch ihre Teilnahme bei "Das große Promibacken" nimmt sie sehr ernst. Sie und Massimo Sinató sind das erste Ehepaar, das gemeinsam in der Sat.1-Backshow antritt.

Das große Promibacken: Angelina Heger Bild: SAT.1/Claudius Pflug

Angelina Heger ist Influencerin. Sie hat auf Instagram mehr als 700.000 Follower. Die 27-jährige Berlinerin backt seit sie ein kleines Mädchen ist und versorgt ihre Familie regelmäßig mit ihren eigenen Backkreationen. Ihr Spezialgebiet: Schokokuchen oder Apfelkuchen. Große Torten habe sie bisher noch nicht gebacken, aber trotz ihrer Schwangerschaft nimmt sie die Herausforderung bei "Das große Promibacken" 2020 an.

Das große Promibacken: Raphaël Vogt Bild: SAT.1/Claudius Pflug

Raphaël Vogt ist Schauspieler und Kampfsportler, doch die Interessen des 44-Jährigen sind sehr vielseitig, wie er selbst erzählt. Auch deshalb macht er nun bei "Das große Promibacken" 2020 mit. "Ich habe so viele interessante Einblicke in dieses anspruchsvolle Handwerk bekommen und ziehe meinen Hut vor allen Konditoren dieses Landes", so der Promi-Kandidat.

Das große Promibacken: Kevin Kuske Bild: SAT.1/Claudius Pflug

Kevin Kuske schaffte es zwischen 1999 und 2018 mehrmals zur Goldmedaille. Der ehemalige Bobsportler will sich nun auch bei "Das große Promibacken" Gold in Form eines Cupcakes holen. Obwohl er ein Anfänger in Sachen Backen ist, will er den Zuschauern beweisen, dass man auch mit wenig Erfahrung gute Ergebnisse erzielen kann.

Das große Promibacken: Ross Antony Bild: SAT.1/Claudius Pflug

Ross Antony wurde in Staffel 2 von Popstars bekannt und mischte zwischen 2001 und 2006 das deutsche Musik-Business mit der der Band Bro'Sis auf. Nach deren Auflösung startete er seine Solo-Karriere und landete schließlich beim Schlager. Für den Engländer ist es wichtig, auch in hektischen Phase ruhig zu bleiben. Das will der 45-Jährige nun in Staffel 4 von "Das große Promibacken" beweisen. (AZ)

