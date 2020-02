06:55 Uhr

"Das große Promibacken" 2020: Start, Sendetermine, Jury, Kandidaten & Übertragung gestern am 26.2.20

Stefanie Hertel musste die Sendung verlassen. "Das große Promibacken" lief gestern am 26.2.20 wieder auf Sat.1. Alle Infos rund um Start, Sendetermine, Kandidaten, Jury und Übertragung gibt es hier.

Gestern am 26.2.20 ging "Das große Promibacken" 2020 auf Sat.1 mit Folge 3 weiter. Alle Infos rund um Start, Sendetermine, Kandidaten, Jury und Übertragung gibt es hier.

" Das große Promibacken" 2020 ging gestern, am 26.2.20 mit Folge 3 weiter. Wieder kneten, rühren und dekorieren die prominenten Kandidaten um die Wette. Denn jeder von ihnen will am Ende der Jury die schönste Torte präsentieren.

Auch diese Woche musste ein weiterer Hobbybäcker die Sendung verlassen: Stefanie Hertel hat es nicht in die nächste Runde der Back-Show geschafft.

Wann läuft die neue Staffel live in TV und Stream? Hat sich an der Jury etwas geändert? Wann startet die Show und zu welchen Terminen laufen die Folgen von "Das große Promibacken"? Alle Infos zu "Das große Promibacken" haben wir hier für Sie.

"Das große Promibacken": Start und Sendetermine

Staffel 4 der großen Backshow startet heute am 12. Februar 2020 um 20.15 Uhr bei Sat.1. Die weiteren Folgen sind dann auch jeweils am Mittwoch um die gleiche Zeit zu sehen.

Worum genau es in der Sendung geht und alle weiteren Infos zur Sendezeit haben wir hier für Sie zusammengefasst: Das große Promibacken: Sendetermine.

Die Kandidaten bei "Das große Promibacken": Wer ist in Staffel 4 dabei?

Insgesamt acht Kandidaten stellen seit Mitte Februar ihr Können am Ofen unter Beweis. Unter anderem kann Rebecca Mir, die in Staffel 6 von "Germany's next Topmodel" dabei war, zeigen wie gut sie mit Teig und Tortenguss zurecht kommt. Auch Ross Anthony hat große Ambitionen für die Backshow. Welche Promis sind außerdem dabei? Wer ist raus? Das erfahren Sie hier: Das große Promibacken: Kandidaten im Überblick

"Das große Promibacken" 2020: Jury im Überblick

Natürlich muss am Ende auch immer entschieden werden, wer sich beim Anfertigen der süßen Köstlichkeiten am besten angestellt hat. Dafür sind wieder Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs dabei, die den Kandidaten mit Rat und Tat zur Seite stehen, sie aber am Ende auch knallhart bewerten. Durch die Sendung führt wie immer die Moderatorin Enie van de Meiklokjes.

Weitere Infos zu den Juroren erhalten Sie hier: Das große Promibacken: Das ist die Jury

Übertragung von "Das große Promibacken" 2020

Staffel 4 der Tortenbackerei lässt sich neben der Live-Übertragung im TV bei Sat.1 auch online im Stream verfolgen. Auch Wiederholungen werden für jede Folge auf der kostenlosen Streaming-Plattform Joyn angeboten. Alle Infos zur Übertragung der neuen Staffel haben wir hier für Sie: Das große Promibacken 2020 live im TV und Stream.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen