Das große Promibacken 2021, Finale: Sendetermine, Sendezeit von Folge 6 heute - Infos im Überblick

"Das große Promibacken 2021" ist aktuell mit Staffel 5 bei Sat.1 zu sehen. Hier finden Sie alle Infos rund um die Sendetermine und Sendezeit der neuen Staffel.

"Das große Promibacken 2021" ist heute mit dem Finale zu sehen. Auch in diesem Jahr stellten sich wieder acht neue Promis der Back-Herausforderung. Welche Kandidaten das sind, erfahren Sie weiter unten in diesem Artikel. Außerdem gibt es Informationen zu der Jury und der Moderatorin und eine Übersicht zu den Sendeterminen und zur Sendezeit. Falls Sie sich noch weiter zu "Das große Promibacken" 2021 einlesen wollen, haben wir auch weiterführende Links mit detaillierten Artikeln und Informationen für Sie.

Start-Termin: Seit wann ist "Das große Promibacken" 2021 bei Sat.1 zu sehen?

"Das große Promibacken" 2021 läuft seit dem 17. Februar 2021 immer um 20.15 Uhr mit Staffel 5.

Sendetermine und Sendezeit von "Das große Promibacken" 2021

Hier finden Sie eine Tabelle aller Sendetermine von Staffel 5 im Überblick:

Folge Sendetermin Wochentag Uhrzeit Sender 1 17. Februar 2021 Mittwoch 20.15 Uhr Sat.1 2 24. Februar 2021 Mittwoch 20.15 Uhr Sat.1 3 03. März 2021 Mittwoch 20.15 Uhr Sat.1 4 10. März 2021 Mittwoch 20.15 Uhr Sat.1 5 17. März 2021 Mittwoch 20.15 Uhr Sat.1 Finale 24. März 2021 Mittwoch 20.15 Uhr Sat.1

Übertragung von "Das große Promibacken" 2021 im TV und Live-Stream

Staffel 5 ist wöchentlich im Fernsehen auf Sat.1 zu seinem gewohnten Sendeplatz am Mittwoch um 20.15 Uhr zu sehen. Für den Stream gibt es zwei Möglichkeiten: Joyn oder Sat1.de. Auf beiden Plattformen sind auch die Folgen der älteren Staffeln als Wiederholung abrufbar. Falls Sie weitere Infos zur Übertragung live im TV und Stream lesen möchten, werden Sie hier fündig: Das große Promibacken 2021: Übertragung live im TV oder Stream und Wiederholung.

Diese Teilnehmer sind bei "Das große Promibacken" 2021 mit dabei

Insgesamt acht verschiedene Promis werden in Staffel 5 von "Das große Promibacken 2021" zu sehen sein. Jürgen Milski musste sich seine Backkünste erst erarbeiten: "Die Produktion hat mich angerufen – die habe ich erstmal ausgelacht. ‚Warum ruft ihr mich an? Ich habe noch nie in meinem Leben gebacken!", sagte der Sänger in einem Interview mit Sat.1.

Hier die Teilnehmer im Überblick:

Pascal Hens

Ekaterina Leonova

Barbara Wussow

Daniel Boschmann

Franziska Knuppe

Luca Hänni

Mirja du Mont

Jürgen Milski

Hier in diesem Artikel können Sie weitere Infos zu den Kandidaten lesen: Das große Promibacken: Kandidaten 2021 - Alle Teilnehmer.

Das sind die Juroren und die Moderatorin von "Das große Promibacken 2021"

In Sachen Jury und Moderation ändert sich in der neuen Staffel von "Das große Promibacken" nichts: Weiterhin stehen Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs den Kandidaten mit Rat und Tat zur Seite, bewerten ihre Kreationen aber auch sehr genau.

Jury-Mitglied Bettina Schliephake-Burchardt ist Konditor-Meisterin und mit ihren Motivtorten auch international bekannt.

"Das große Promibacken" 2021: Schliephake-Burchardt Bild: SAT.1/Claudius Pflug

Juror Christian Hümbs ist Chef-Pâtissier im Züricher Hotel The Dolder Grand und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet.

"Das große Backen - Promispezial": Christian Hümbs schaut Daniel Boschmann über die Schultern. Bild: SAT.1/Claudius Pflug

Enie van de Meiklokjes wird wieder die Moderation der Sendung übernehmen. Hier in diesem Artikel erfahren Sie mehr zur Jury von "Das große Promibacken 2021": Das große Promibacken 2021: Jury und Moderatorin Enie vorgestellt.

