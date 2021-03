vor 17 Min.

Das große Promibacken 2021 heute am 24.3.21 live im TV und Stream: Übertragung und Wiederholung

Staffel 5 von "Das Große Promibacken" läuft heute mit dem Finale bei Sat.1. Die Show rund um Kuchen und Torten ist im Stream und im TV zu sehen.

" Das große Promibacken" gibt es aktuell mit Staffel 5 auf Sat.1 im TV und Stream zu sehen. Auch dieses Mal möchten die prominenten Hobbyköche die Jury von ihren Backkünsten überzeugen. Sie wagen sich in die Backstube und rühren und kneten was das Zeug hält - nicht nur, um nur leckere Köstlichkeiten zu kreieren, sondern auch, um zu zeigen, was sie alles auf dem Kasten haben. Welcher Bäcker oder welche Bäckerin kann es mit der Konkurrenz aufnehmen? Welche Rezepte, Prüfungen und Motivtorten werden wohl in Staffel 5 auf die Promis warten?

Hier erfahren Sie alles zur Live-Übertragung im TV und im Stream. Sendung verpasst? Wir verraten Ihnen, wie Sie an die Wiederholungen kommen.

Übertragung von "Das große Promi-Backen" 2021 im TV

Die Backshow ist am 17. Februar 2021 auf Sat.1 gestartet. Sie läuft seitdem wöchentlich im TV.

Läuft "Das große Promi-Backen" 2021 auch im Live-Stream?

Parallel zur TV-Übertragung kann man "Das große Promi-Backen" 2021 auch bei sat1.de im Stream verfolgen. Nach der Ausstrahlung laufen die Folgen auf der Video-Seite von Sat.1 und beim Streaming-Anbieter Joyn. Joyn gehört zur Sendergruppe ProSiebenSat.1.

Um die Inhalte streamen zu können, ist eine Anmeldung erforderlich. Diese ist allerdings kostenlos und benötigt nur eine gültige E-Mail-Adresse. Seit Ende November 2019 gibt es auch den kostenpflichtigen Bereich Joyn Plus+. Das Abo kostet 6,99 Euro im Monat und beinhaltet laut Anbieter unter anderem das Streamen der Plus+ Inhalte ohne Werbung in HD-Qualität. Die Mitgliedschaft ist dem Anbieter zufolge monatlich kündbar. Für Neukunden gibt es einen kostenlosen Probe-Monat, der allerdings automatisch verlängert wird, falls Sie die Kündigung versäumen sollten.

Wo gibt es Wiederholungen von "Das große Promi-Backen" 2021 zu sehen?

Vergangene Folgen können Sie kostenlos und in voller Länge auf sat1.de anschauen. Dort findet Sie auch die Rezepte aus vorigen Staffeln, wodurch Sie sich mit den Promi-Bäckern aus den vergangenen Episoden messen können. Außerdem gibt es dort Videos und Highlight-Clips aus den letzten vier Staffeln. Auch auf Joyn sind die vergangenen Staffeln jederzeit abrufbar.

"Das große Promi-Backen" 2021: Alle Gewinner auf einen Blick

Alle bisherigen Gewinner im Überblick:

Jochen Bendel (Sieger 2016)

(Sieger 2016) Sonya Kraus (Osterspezial-Siegerin 2016)

(Osterspezial-Siegerin 2016) Janine Kunze (Siegerin 2017)

(Siegerin 2017) Sarah Lombardi (Siegerin 2018)

(Siegerin 2018) Evi Sachenbacher-Stehle (Siegerin 2019)

(Siegerin 2019) Rebecca Mir (Siegerin 2020)

Im Finale der vergangenen Staffel von "Das große Promi-Backen" mussten die Promis technisch einiges leisten. Es sollte unter anderem ein Baiser in aufwendiger Form hergestellt werden. Außerdem sollte Brandteig hergestellt und Ruby-Schokolade temperiert werden. Rebecca Mir konnte sich schließlich gegen ihre Mitstreiter durchsetzen.

