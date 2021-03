vor 19 Min.

Das große Promibacken - Kandidaten 2021: Wer ist raus? Teilnehmer im Finale am 24.3.21

"Das große Promibacken" ist mit Staffel 5 in eine neue Runde gestartet. Welche Kandidaten sind dabei? Und wer ist raus? Wir stellen Ihnen die acht prominenten Teilnehmer vor.

Von David Reitschuster

Auch 2021 wagen sich wieder acht prominente Teilnehmer bei " Das große Promibacken" auf Sat.1 an den Herd und versuchen, mit ihren Backkünsten zu überzeugen. Wie die Jahre zuvor besteht die Jury in diesem Jahr wieder aus den beiden Back-Experten Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs. Sie beurteilen die Kandidaten und entscheiden, wer das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro sowie den goldenen Cupcake gewinnt.

Durch die Sendung führt seit der ersten Staffel die Moderatorin Enie van de Meiklokjes. Im Interview mit Sat.1 sagt sie über die neuen Folgen: "Es ist wieder so weit und ich freue mich sehr darauf: meine Promi-Kollegen geben sich an unseren Backplätzen die Ehre und ich kann jetzt schon versprechen, dass es wieder sehr lustig wird!".

Welche Kandidaten sind in Staffel 5 des prominenten Back-Spektakels mit dabei? Wir stellen Ihnen alle Teilnehmer von "Das große Promibacken" 2021 in unserem Überblick vor.

"Das große Promibacken" 2021: Das sind die Kandidaten

Pascal Hens

Der Handball-Welt- und Europameister Pascal Hens ist ein echter Sieger-Typ. Neben seinen Erfolgen im Handballsport gewann der 40-Jährige auch die "Promi-Darts-WM" und holte sich bei " Let's Dance" 2019 zusammen mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova den Pokal. Vor seiner einstigen Partnerin hat Hens nun großen Respekt und weiß, dass es nicht einfach werden wird, diese zu schlagen. Trotz starker Konkurrenz möchte der ehemalige Profisportler jedoch 100 Prozent geben und die Show gewinnen.

"Das große Promibacken" 2021: Handballweltmeister Pascal Hens Bild: SAT.1 / Claudius Pflug

Daniel Boschmann

Der 40-Jährige ist seit 2016 für das Sat.1-Frühstücksfernsehen als Moderator im Einsatz und auch des Öfteren im Radio zu hören. Bei "Das große Promibacken" 2021 möchte Boschmann das Backen von Grund auf lernen und so seinen Horizont erweitern: "Ich möchte eine Herausforderung meistern, die völlig außerhalb meiner Komfort-Zone ist. Ich konnte nicht einmal ordentlich Eier trennen - wie unangenehm", sagt der Moderator im Interview mit Sat.1.

"Das große Promibacken" 2021: Moderator Daniel Boschmann Bild: SAT.1 / Claudius Pflug

Franziska Knuppe

Auch Model Franziska Knuppe ist 2021 bei "Das große Promibacken" als Teilnehmerin dabei. Die 46-Jährige arbeitete in ihrer Jugend in einem Café in Potsdam, in welchem sie von Wolfgang Joop entdeckt wurde. Danach war sie unter anderem in Paris und New York als Model tätig. Knuppe, welche gebürtige Rostockerin ist, ist großer Fan der Sendung und verrät im Gespräch mit Sat.1: "Ich habe "Das große Backen" oft zusammen mit meiner Tochter geschaut. Aber nicht nur die Promi-Version, sondern auch die mit den Hobbybäckern."

"Das große Promibacken" 2021: Model Franziska Knuppe Bild: SAT.1 / Claudius Pflug

"Das große Promibacken" 2021: Wer ist raus?

Jürgen Milski

Der Schlagersänger erlangte durch seine Teilnahme an der ersten Staffel der Sendung "Big Brother" vor 20 Jahren Bekanntheit. Wenn der 57-Jährige nicht am Ballermann in Mallorca zu sehen ist, stellt er sich im Fernsehen gern Herausforderungen unterschiedlichster Art, so zum Beispiel 2013 bei "Let's Dance". Als die Anfrage zu "Das große Promibacken" 2021 kam, zögerte Milski jedoch, denn er hat bis dato noch nie selbst gebacken. Doch sein Freund David Odonkor , selbst Teilnehmer im Jahr 2017, konnte ihn überzeugen, wofür er ihm sehr dankbar ist.

Bild: SAT.1 / Claudius Pflug

Ekaterina Leonova

Die Profi-Tänzerin Ekaterina Leonova wurde durch die Tanz-Show "Let's Dance" bekannt. Die 33-Jährige schaffte es, mit ihren Tanzpartnern Gil Ofarim (2017), Ingolf Lück (2018) und Pascal Hens (2019) dreimal in Folge zu siegen. Nun wird ihr ehemaliger Tanzpartner Pascal Hens zum Konkurrenten. Die gebürtige Russin sieht die Sendung jedoch nicht als Wettbewerb, sondern als Chance, ihre Backkünste weiter auszubauen und sich kreativ auszuleben.

Bild: SAT.1 / Claudius Pflug

Luca Hänni

Der ehemalige Maurer schaffte es im Jahr 2012, im Alter von 17 Jahren die Sendung "Deutschland sucht den Superstar" zu gewinnen. Nach seinem Gewinn arbeitete der Schweizer hart an seiner Karriere und ist mittlerweile ein gefragter Musiker. Neben seinen Gesangsauftritten ist Hänni auch des Öfteren in verschiedenen Fernsehformaten zu sehen. Gegenüber Sat.1 verrät der 26-Jährige: "Eigentlich bin ich schon sehr ehrgeizig, aber auch nicht gerade der Profi-Bäcker. Es war mir vor allem wichtig, dass das Ganze nach etwas aussieht und man es genießen kann."

Bild: SAT.1 / Claudius Pflug

Mirja du Mont

Mirja du Mont ist ein deutsches Model und die Ex-Frau des Schauspielers Sky du Mont. Neben ihrer Tätigkeit als Model, so zierte sie unter anderem als Playmate des Monats im Jahr 2000 das Cover des Playboy, war du Mont in der Vergangenheit auch als Schauspielerin zu sehen. Backen gehört laut eigener Aussage der 45-Jährigen nicht zu ihren Stärken, jedoch hat sie ein Händchen für stilvolle Dekoration. Im Gespräch mit Sat.1 sagt sie: "Ich habe auch als Kind schon gerne geknetet und Dinge geformt."

Bild: SAT.1 / Claudius Pflug

Barbara Wussow

Die österreichische Schauspielerin schaffte mit "Die Schwarzwald Klinik" ihren Durchbruch. In der Serie war sie an der Seite ihres Vaters Klausjürgen Wussow zu sehen. Seit 2018 spielt sie die Rolle der Hoteldirektorin Hanna Liebhold in der Serie "Traumschiff". Das Backen ist eine große Leidenschaft der 59-Jährigen, dennoch hatte sie großen Respekt vor der Herausforderung und fürchtete vor allem den Zeitdruck.

"Das große Promibacken" 2021: Schauspielerin Barabra Wussow Bild: SAT.1 / Claudius Pflug

