vor 16 Min.

"Das große Sat.1 Promiboxen": Sendetermine, Kandidaten, Übertragung

"Das große Sat.1 Promiboxen" 2020 läuft demnächst auf Sat.1. Sendetermine, Teilnehmer, Kandidaten, Übertragung live im TV und Stream - hier finden Sie alle Infos.

Von Elisa Jebelean

"Das große Sat.1 Promiboxen" kommt im September mit zwei Folgen auf Sat.1 - die Show, bei der Konflikte mit Fäusten gelöst werden. Insgesamt 16 Promis scheinen es leid zu sein, ihre TV-Kollegen "nur" verbal anzugreifen, und begeben sich in den Ring. Wie sieht es mit Sendezeiten und Sendeterminen aus? Welche Kandidaten sind bei "Das große Sat.1 Promiboxen" 2020 dabei? Welche Moderatoren werden durch die Sendung führen? Alle Infos rund um "Das große Sat.1 Promiboxen" haben wir hier für Sie.

"Das große Sat.1 Promiboxen": Start, Sendetermine und Sendezeit

Erstmals soll das Promiboxen an zwei Abenden stattfinden: Am Freitag, 18. September, und am Freitag, 5. September. Hier die Sendetermine im Überblick:

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 18.09.2020, Freitag 20.15 Uhr Sat.1 2 25.09.2020, Freitag 20.15 Uhr Sat.1

"Das große Sat.1 Promiboxen" 2020: Die Kandidaten

Die Männer stehen sich fünf Runden gegenüber, die jeweils zwei Minuten dauern. Die Frauen treten vier Mal eineinhalb Minuten lang gegeneinander an. Vor allem Helena Fürst und Giulia Siegel machen aus ihrer Abneigung füreinander keinen Hehl: Auf ihren Social-Media-Kanälen keifen sich die Anwältin und die DJane regelmäßig an. Nun können sie sich nicht nur einen verbalen Schlagabtausch liefern. Auch die On-Off-Freunde Matthias Mangiapane und Julian F.M. Stoeckel sind spätestens seit "Promis unter Palmen" nicht mehr sonderlich gut aufeinander zu sprechen.

Das sind die bereits bekannten Duelle:

18.09.2020

Matthias Mangiapane vs. Julian F.M. Stoeckel

vs. Julian F.M. Stoeckel Carina Spack vs. Jade Übach

Marcellino Kremers vs. Stephan Jerke

25.09.2020

Helena Fürst vs. Giulia Siegel

"Das große Sat.1 Promiboxen" 2020: Übertragung live im TV und Stream

"Das große Sat.1 Promiboxen" 2020 läuft live im TV bei Sat.1. Bei dem Streamingservice Joyn können etliche Sat.1-Formate nach der TV-Austrahlung im Stream angesehen werden. Das ist vermutlich auch für "Das große Sat.1 Promiboxen" der Fall, einen Platzhalter zur Sendung gibt es allerdings noch nicht. Nach Angaben des Senders werden alle Covid19-Regelungen an beiden Kampfabenden strikt befolgt. Außerdem sollen Corona-Tests durchgeführt werden.

"Das große Sat.1 Promiboxen" 2020: Moderator, Ringsprecher, Kommentatoren

Bei "Das große Sat.1 Promiboxen" helfen viele Experten und Stars mit, die Show zu gestalten. Hier der Überblick:

Kai Pätzmann als Ringsprecher

Matthias Killing , Melissa Khalaj und Sarah Valentina Winkhaus als Moderatoren

, Melissa Khalaj und als Moderatoren Tobias Drews und Florian Schmidt-Sommerfeld als Kommentatoren.

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen