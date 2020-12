vor 33 Min.

Das große Weihnachtssingen: Diese Promis sind dabei

"Das große Weihnachtssingen" auf RTL: Welche Promis nehmen teil? Wann sind Sendetermin und Sendezeit? Hier erhalten Sie alle wichtigen Infos zur Ausstrahlung.

Die RTL-Mediengruppe hat sich zum Jahresende etwas Besonderes ausgedacht: Bei "Das große Weihnachtssingen" finden sich viele bekannte Gesichter der zugehörigen TV-Sender zusammen, um gemeinsam als Chor mit bekannten Liedern weihnachtliche Stimmung in ganz Deutschland zu verbreiten.

Welche Promis sind dabei? Wann wird die Sondersendung ausgestrahlt? Alle Infos zu "Das große Weihnachtssingen" erhalten Sie hier.

"Das große Weihnachtssingen": Peter Kloeppel präsentiert den RTL-Weihnachtschor

Stephan Schäfer, Geschäftsführer der Mediengruppe RTL Deutschland, möchte in Zeiten, in denen Distanz als Gebot der Stunde gilt, Menschen mit dem Weihnachtskonzert zusammenbringen: „In Kürze geht ein schwieriges Jahr zu Ende, das uns gerade jetzt, zur Weihnachtszeit, nochmal vor große Herausforderungen stellt. Viele Menschen werden die Feiertage allein oder nur im allerengsten Familienkreis verbringen können. Deshalb möchten wir die Kraft unserer Sender und Plattformen bündeln und dazu nutzen, um unsere Zuschauer- und ZuhörerInnen in ganz Deutschland zusammenzubringen und ihnen zumindest für 15 Minuten ein gemeinsames Weihnachtserlebnis zu schenken.“

Hierzu läd RTL-Moderator Peter Kloeppel nicht nur seine prominenten Kollegen, sondern auch die Zuschauer zu Hause ein, gemeinsam drei beliebte Weihnachtslieder zu singen. "Oh Du Fröhliche", "Fröhliche Weihnacht überall" und "Stille Nacht" stehen bei "Das große Weihnachtssingen" auf Plan, um deutschlandweit mitgesungen zu werden.

"Das große Weihnachtssingen": Diese Promis sind dabei

Für "Das große Weihnachtssingen" finden sich zahlreiche Prominente aus verschiedenen TV-Formaten zusammen, um das Jahr besinnlich ausklingen zu lassen. Diese Stars sind dabei:

Joey Kelly und Tochter Lily

und Tochter Lily Patricia Kelly

Laura Wontorra

Katja Burkard

Nazan Eckes

Christian Häckl

Joachim Llambi

Angela Finger-Erben

Pietro und Sarah Lombardi

Ilka Bessin

Mirja Boes

Luca Hänni und Christina Luft

und Ramon Roselly

Mathias Mester

Wolfram Kons

Susanna Ohlen

Detlef und Nicole Steves

Amiaz Habtu

Laura Dahm

Paul Janke

André Dietz

Tijan Njie

Woozle Goozle

Sendetermin und Sendezeit: Wann läuft "Das große Weihnachtssingen"?

"Das große Weihnachtssingen" wird zeigtleich von allen Sendern der RTL-Mediengruppe übertragen, um ganz Deutschland auf Weihnachten einzustimmen. Hier finden Sie den Sendetermin und die Sendezeit noch einmal im Überblick:

Sendetermin Sendezeit Sender 23.12.2020 20.15 Uhr RTL Vox RTLplus RTL NITRO Voxup ntv SuperRTL

Zudem kann "Das große Weihnachtssingen" auch über alle Radiostationen und Digitalplattformen der Mediengruppe RTL Deutschland empfangen werden. Der Liedtext zum Mitsingen kann sowohl im Fernsehen als auch im Internet und per App aufgerufen werden. Das reguläre Programm der Sender verschiebt sich laut RTL auf 20.30 Uhr. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen