"Das ist unser Haus": So wird der Stuttgart-Tatort heute

Im Stuttgart-Tatort heute ermitteln Lannert und Bootz im Mikrokosmos einer alternativen Baugemeinschaft. Lohnt sich "Das ist unser Haus"? Die Tatort-Kritik.

"Das ist unser Haus" heißt der neue Tatort aus Stuttgart , der heute am Sonntag (17.01.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft.

aus , der heute am Sonntag (17.01.2021, 20.15 Uhr) im Ersten läuft. Eine alternaive Baugemeinschaft bekommt Risse, als im Fundament des Eigenheims ein Leiche gefunden wird. Lannert und Bootz verlangt der Fall viel Geduld ab.

bekommt Risse, als im Fundament des Eigenheims ein Leiche gefunden wird. und verlangt der Fall viel Geduld ab. In unserem Tatort-Schnellcheck bekommen Sie alle Infos zu den Kommissaren, Handlung, Kritik und Darstellern.

Handlung: Der Stuttgart-Tatort heute am Sonntag im Schnellcheck

Vor vier Wochen sind die Mitglieder der Baugemeinschaft "Oase Ostfildern" in ihr Gebäude eingezogen und schon muss wegen eines Abdichtungsproblems das Fundament wieder aufgebaggert werden. Zum Vorschein kommt ein noch größeres Problem: eine nicht identifizierbare weibliche Leiche.

Thorsten Lannert (Richy Müller) und Sebastian Bootz (Felix Klare) versuchen, sich zwischen Gruppensitzungen und Gefühlsäußerungen der Bewohner ihren Weg zu bahnen, um Hinweise auf die Identität der Toten zu erhalten. Sie begegnen dabei dem idealistischen Traum vom gemeinschaftlichen Wohnen wie auch den Konflikten, die zwischen den Wohnungsbesitzern aufscheinen, als denen bewusst wird, dass jemand von ihnen womöglich zum Täter wurde.

Die Baugemeinschaft hatte gerade damit angefangen, den Einzug zu feiern, als die Bauarbeiten außen am Fundament eine Leiche finden. Bild: Benoit Linder, SWR

Kritik: Lohnt es sich, bei "Tatort: Das ist unser Haus" heute einzuschalten?

Der neue Stuttgart-Tatort bietet Wortwitz, mächtig viel schwäbischen Akzent und eine Milieustudie, die die einen sicher als charmant oder liebevoll bezeichnen. Andere könnten sie als schonungslos und auch überladen und überzeichnet beschreiben. Am Ende bleibt das, wie so oft, Geschmackssache.

Noch mitten in der Einzugsphase sind die Bewohner plötzlich nicht nur miteinander, sondern mit den Ermittlungen konfrontiert. Was wird aus der Gemeinschaft? Bild: Benoit Linder, SWR

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Stuttgart-Tatort heute

Thorsten Lannert : Richy Müller

: Sebastian Bootz : Felix Klare

: Dr. Daniel Vogt : Jürgen Hartmann

: Ulrike: Christiane Rösinger

Victoria: Lana Cooper

Birgit: Desiree Klaeukens

Marco: Joseph Bundschuh

Martina: Anna Brüggemann

Karsten: Michael Kranz

Wendelin: Eike Jon Ahrens

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD-Mediathek

Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort im Anschluss sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Kommissare: Lannert und Bootz sind die Tatort-Ermittler in Stuttgart

Seit 2008 ermitteln Richy Müller alias Thorsten Lannert und Felix Klare als Sebastian Bootz in Stuttgart. Lannert ist im Team der harte Hund. Unbequem, impulsiv, bissig, aber nicht ohne Humor. Vor seiner Zeit als Hauptkommissar in Stuttgart war er verdeckter Ermittler in Hamburg; Schwerpunkt: organisierten Kriminalität.

Ein Job, der sein Leben nachhaltig prägte. Denn der Neuanfang kam nicht freiwillig: Unter tragischen Umständen im Zuge seiner Enttarnung verlor Lannert seine Frau Susanne und seine Tochter Lilli. Er selbst wurde durch einen Schuss in die Brust schwer verletzt. Kein Wunder, dass Lannert nicht unbedingt der Vorzeige-Teamplayer ist. Der Mitfünfziger tendiert zum Alleingang, das Misstrauen in ihm sitzt tief.

Ganz anders tickt sein Partner Bootz mit seinem ausgeprägten Hang zur Kriminalpsychologie. Kontrolliert und analytisch geht er die Fälle an, gerne vom Schreibtisch aus. Sein Markenzeichen ist die braune Lederjacke, die er seit der ersten Folge trägt. Von seiner Frau und den zwei Kinder lebt Bootz getrennt.

