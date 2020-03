11:48 Uhr

Das müssen Eltern in Zeiten des Coronavirus wissen

Immer mehr Kindergärten und Schulen müssen schließen. Grund dafür ist das Coronavirus. Vor allem berufstätige Eltern haben dann ein Problem mit der Betreuung ihrer Kinder.

Von Alexandra Sieber

Quarantänemaßnahmen und Schulschließungen: Die Nachrichten über das Coronavirus lassen Eltern immer nervöser werden. Ein Teil der Kindergärten und Schulen in Deutschland und Bayern hat geschlossen. Was müssen Eltern nun wissen? Ein Überblick über die sieben wichtigsten Fragen.

Wann muss mein Kind zuhause bleiben?

Günther Schuster ist Pressesprecher des bayerischen Kultusministeriums. Er beschäftigt sich aktuell täglich mit diesem Thema. "Schüler, die an Allgemeinsymptomen wie zum Beispiel Fieber, Muskelschmerzen und Durchfall oder an akuten Symptomen wie Husten und Schnupfen erkrankt sind und sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet aufgehalten haben, müssen zuhause bleiben", erklärt Schuster. Als Risikogebiet gelte zum Beispiel Südtirol. Das gleiche gelte für Schüler, die unter diesen Symptomen leiden und Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatten. "Auch die Schüler, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt zu einem Corona-Patienten hatten, müssen sich direkt an ihr Gesundheitsamt wenden", sagt Schuster. Nach Angaben des bayerischen Gesundheitsministeriums dürfen alle Schüler, die sich innerhalb der letzten zwei Wochen in einem Risikogebiet aufgehalten haben oder von dort zurückgekehrt sind, für die kommenden 14 Tage nicht mehr in die Schule gehen - auch wenn keine Symptome aufgetreten sind. In jedem der Fälle müsse sofort die Schule darüber informiert werden und sich mit dem Hausarzt in Verbindung gesetzt werden, teilt das Kultusministerium mit.

"Das Gleiche gilt auch in den Kindergärten", erklärt Sebastian Kraft, Pressesprecher des Sozialministeriums. Zusätzlich gilt hier, dass Symptome wie Husten und Schnupfen ausreichen, um das Kind nicht in den Kindergarten zu schicken. Sobald das Kind wieder gesund ist, kann es die Kindertagesstätte wieder besuchen.

Es besteht der Verdacht einer Infektion. Wie ist das weitere Vorgehen von Kindergarten und Schule?

Auch hier gehen beide Einrichtungen gleich vor. Günther Schuster vom bayerischen Kultusministerium sagt: "Sobald die Schule über den Vorfall Bescheid weiß, nimmt sie unmittelbar Kontakt mit dem zuständigen Gesundheitsamt auf. Zudem werden die Eltern und Betroffenen informiert." Als Nächstes bewertet das Gesundheitsamt das Risiko und greift zu notwendigen Maßnahmen. "Das könnte bedeuten, dass einzelne Schüler aus dem Unterricht ausgeschlossen werden oder die Schule geschlossen wird", so Schuster.

Was passiert, wenn ich mein Kind aus Sorge nicht in den Kindergarten oder die Schule schicken möchte?

Einige Eltern möchten ihr Kind nicht in den Kindergarten oder in die Schule gehen lassen. So wollen sie es vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus schützen. Dazu sagt Sebastian Kraft von bayerischen Sozialministerium: "Bei Kindergartenkindern ist das möglich. Die Eltern können selbst entscheiden, ob sie ihr Kind in den Kindergarten schicken wollen. In Deutschland gibt es ja keine Kindergartenpflicht." Bei schulpflichtigen Kindern sieht das anders aus. "Es gilt die uneingeschränkte Schulpflicht", erklärt Günther Schuster vom bayerischen Kultusministerium. Solange sich Gesundheitsamt und Schule nicht entscheiden die Schule zu schließen, müssen Kinder in den Unterricht gehen. Schuster fügt hinzu: "Eine Ausnahme besteht natürlich dann, wenn das Kind krank ist."

Mein Kind zeigt Symptome, trotzdem möchte ich es in den Kindergarten oder in die Schule schicken. Darf ich das?

Wenn Eltern ihr krankes oder womöglich infiziertes Kind in den Kindergarten oder in die Schule schicken möchten, damit es keinen Lernstoff verpassen, ist das nicht möglich. "Das örtliche Gesundheitsamt setzt Maßnahmen und schließt beispielsweise die Schule für eine gewisse Zeit. Außerdem kann der Erkrankte vom Unterricht ausgeschlossen werden", so Günther Schuster vom bayerischen Kultusministerium. In diesem Fall müsse den Anweisungen des Gesundheitsamtes Folge geleistet werden.

Der Kindergarten oder die Schule meines Kindes wurde geschlossen. Kann ich nun daheim bleiben und nicht arbeiten gehen?

Einige Kindergärten und Schulen in Deutschland haben geschlossen. Grund dafür ist das Coronavirus. Viele berufstätige Eltern haben dann ein Problem mit der Betreuung ihrer Kinder. Dürfen sie zuhause bleiben? Kathrin Bürger ist Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht. Sie erklärt, dass sich die betroffenen Eltern in der nächsten Zeit mit dem Paragraph 616 "Entgeldfortzahlung bei persönlicher Verhinderung" im Bürgerlichen Gesetzbuch befassen sollten. Der sieht vor, dass der Arbeitsnehmer Anspruch darauf hat, weiterhin seinen Gehalt zu bekommen, auch wenn er nicht arbeitet. "Ja, betroffene Eltern dürfen zuhause bleiben, wenn die Schule des Kindes geschlossen hat und werden in dieser Zeit weiterhin bezahlt", sagt Bürger. Wie lange Eltern daheim bleiben dürfen, ist jedoch nicht klar geregelt. "Der Paragraph 616 ist nur auf "vorübergehende" Zeit angelegt und darüber lässt sich streiten. Meiner Meinung nach können die Eltern höchstens zwei bis drei Tage zuhause bleiben", so Bürger. Falls der Paragraph 616 im Arbeitsvertrag ausgeschlossen ist, müssen betroffene Eltern in die Arbeit gehen. Da die Kindergarten- und Schulschließungen länger als drei Tage andauern, rät Bürger, sich mit dem Arbeitsgeber in Kontakt zu setzten. "Im besten Fall sollte man sich mit dem Arbeitsgeber auf Home-Office einigen. Falls das nicht möglich ist, kann man angesparte Überstunden in Anspruch nehmen", rät die Fachanwältin. Die beiden letzten Möglichkeiten seien Urlaub zu nehmen oder sich unbezahlt freistellen zu lassen.

Mein Kind hat sich infiziert. Wie lange kann ich daheim bleiben?

Nicht schöner, aber leichter zu handhaben ist eine Infektion des Kindes. "Wenn sich das eigene Kind am Coronavirus ansteckt hat, dann ist das Kind krank. In diesem Fall stehen jedem Elternteil zehn Kinderkrankentage pro Jahr zur Verfügung", erklärt Bürger. Nehmen Eltern die Kinderkrankentage in Anspruch, bezahlt jedoch nicht mehr der Arbeitsgeber das Gehalt, sondern die Krankenkasse das Kinderkrankengeld.

Kann sich mein Arbeitsgeber weigern, mich freizustellen?

Dazu sagt Bürger: "Nein, wenn der Paragraph 616 im Arbeitsvertrag steht, kann sich der Arbeitsgeber nicht weigern den Betroffenen freizustellen. Wenn das Kind krank ist und die Kinderkrankentage in Anspruch genommen werden, kann man ebenfalls nicht gehindert werden, nach Hause zu gehen." Falls der Paragraph jedoch nicht im Arbeitsvertrag stehe, solle man sich mit dem Arbeitsgeber auf Home-Office oder weitere Möglichkeiten einigen.

