vor 32 Min.

"Das perfekte Dinner": Sendezeit, Rezepte, Mediathek - Übertragung im TV und Stream

Die beliebte Kochshow auf Vox ist fast täglich im TV zu sehen. Übertragung live im TV und Stream, Rezepte, Sendezeit und Mediathek - hier die Infos.

" Das perfekte Dinner" ist eine deutsche Kochshow, die vom TV-Sender Vox produziert wird. Das Konzept basiert auf der von ITV Studios für Channel 4 produzieren britischen Fernsehserie "Come Dine with Me". Hier erfahren Sie alles über die Show - Live-Übertragung im TV und Stream, die Rezepte, die Sendezeiten und alles, was die Mediathek Ihnen 2020 bieten kann.

"Das perfekte Dinner" 2020: Übertragung im TV und Stream

Bei "Das perfekte Dinner" ist eine verlängerte Kochzeit angesagt: Seit Montag, dem 3. Februar 2020, legt Vox bei der beliebten Koch-Doku 25% mehr Inhalt drauf und zeigt die verlängerten Folgen an allen Werktagen außer Samstag.

Neue Sendezeit für "Das perfekte Dinner" 2020

Die Kochshow läuft Montag bis Freitag von 19 Uhr bis 20.15 Uhr auf Vox.

"Das perfekte Dinner" 2020: Die Rezepte erscheinen bei "Chefkoch"

Zum Start der verlängerten „Das perfekte Dinner“-Folgen können sich Fans der beliebten Koch-Doku auf ein weiteres kulinarisches Highlight freuen: Seit dem 3. Februar finden Hobbyköche die Rezepte der Teilnehmer nicht mehr nur bei vox.de und kochbar.de, sondern auch auf Europas größter Koch-Plattform "Chefkoch" zum Nachkochen. Die "Dinner"-Rezepte erscheinen täglich zum Sendungsbeginn unter www.chefkoch.de/perfektesdinner und lassen sich über die intelligente „Chefkoch SmartList“ direkt als vorgefertigte Einkaufsliste abrufen. Zum Auftakt der Kooperation von Vox und "Chefkoch" waren die Rezepte der gesamten ersten "Das perfekte Dinner"-Woche bereits seit Montag, 3.2.2020, exklusiv vorab verfügbar.

Was bietet die Mediathek zu "Das perfekte Dinner" 2020?

Die neuen Folgen von "Das perfekte Dinner" 2020 laufen außer bei Vox auch im Video-On-Demand-Angebot TVNow. Dort gibt es auch Wiederholungen. TVNow ist kostenpflichtig und nur in einer Testphase von 30 Tagen gratis. Danach fallen laut Sender 4,99 Euro im Monat an. (AZ)

