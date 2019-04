vor 17 Min.

"Das perfekte Dschungel Dinner": Vier Dschungelcamper tischten auf

Nach "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" stellten sich gestern die vier Teilnehmer keiner Dschungelprüfung, sondern den Kochkünsten ihrer Dschungelkollegen.

Gestern Abend zeigte Vox eine Sonderausgabe des beliebten Formats "Das perfekte Dinner". Vier Teilnehmer der RTL-Serie "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" kochten ihre Lieblingsspeisen. In zwei Folgen stellen jeweils vier ehemalige Dschungelbewohner ihre kulinarischen Kenntnisse unter Beweis.

Diese Woche waren Doreen Dietel, Sandra Kiriasis, Domenico de Cicco und Chris Töpperwien dabei. Im Dschungelcamp aßen sie gemeinsam Reis und Bohnen, jetzt musste es schon etwas anspruchsvoller sein, um den Abend als Sieger zu beenden.

"Das perfekte Dschungel Dinner": Das waren die Menüs der Promis

Tag 1 - Doreen Dietel

Vorspeise: Saibling statt Forelle, keine gedünsteten Rosenkohlblätter

Hauptspeise: Asia Bowl - Thai Curry mit Pute

Nachspeise: Kaiserschmarrn



Tag 2 - Domenico de Cicco

Vorspeise: Mozzarella Schinken Rollen

Hauptspeise: Tortelloni alla Domenico

Nachspeise: Erdbeer-Tiramisu mit frischen Früchten und Schokoladen Raspeln



Tag 3 - Sandra Kiriasis

Vorspeise: Reiswaffeltürmchen mit roter Bete und Lachsmus an Salat

Hauptspeise: Jambalaya Hähnchenschenkel mit Spicy Bohnenmus und Indian Summerreis und gerösteten Pistazienkernen

Nachspeise: Milchreis mit marinierten roten Früchten und Eierschecke



Tag 4 - Chris Töpperwien

Vorspeise: Currywurst mit Brötchen

Hauptspeise: Ungarischer Landgoulasch mit hausgemachten Butter-Spätzle

Nachspeise: Warmer Apfelsteuselkuchen mit Zimtsahne

Doreen Dietel gewinnt das "Das perfekte Dschungel Dinner"

Auch wenn es im Dschungelcamp nur für den sieben Platz gereicht hat, "Das perfekte Dschungel Dinner" konnte Doreen Dietel für sich entscheiden. Für ihr perfektes Dinner hielt sich die Schauspielerin vor allem an ein Rezept: „Ich habe gelernt, ich mache nicht mehr alles perfekt.“

Doreen Dietel ging den Abend entspannt an und machte sich keinen Stress: „Wäre schön, wenn ich gewinne. Aber muss nicht. Ich will, dass die Leute eine gute Zeit haben", betonte die Schauspielerin vorab. Die hatten ihre ehemaligen Dschungel-Kollegen in der Tat. Mit ihrer gelassenen Art und kulinarischen Fähigkeiten konnte Doreen von sich überzeugen und holte sich den Sieg in der ersten Runde des Dschungel Dinners.

Die zweite Ausgabe von "Das perfekte Dschungel Dinner" zeigt Vox nächsten Sonntag, um 20.15 Uhr. Dann werden die Dschungelcamper Felix van Deventer, Sibylle Rauch, Gisele Oppermann, Evelyn Burdecki für einander kochen. (AZ)

