Das sind die Eurojackpot-Zahlen

Die Eurojackpot-Zahlen am 1. Juni 2018 waren erneut 90 Millionen Euro wert. Doch niemand knackte den Jackpot.

Die Eurojackpot-Zahlen vom 1. Juni 2018 waren zum zweiten Mal in Folge 90 Millionen Euro wert. Die aktuellen Gewinnzahlen und Quoten finden Sie hier.

Beim Eurojackpot am 1. Juni lagen zum zweiten Mal in Folge satte 90 Millionen Euro im Topf. Angesammelt hatte sich die riesige Summe, weil neun Mal in Folge niemand alle Gewinnzahlen richtig auf seinem Tippschein hatte.

Allerdings hat auch diesmal den Eurojackpot wieder niemand knacken können. Drei Spielern gelang beim Eurolotto zwar, fünf Richtige und eine Eurozahl richtig zu tippen. Damit steht ihnen ein Preisgeld von jeweils gut sieben Millionen Euro zu. Mehr ging allerdings nicht.

Nachdem der Eurojackpot wieder nicht geknackt worden ist, geht es damit auch in der kommenden Woche beim Eurolotto um einen Jackpot von 90 Millionen Euro.

Das Ergebnis der aktuellen Ziehung finden Sie hier.

Eurojackpot-Zahlen, 1. Juni 2018

Gewinnzahlen 5 aus 50: 14 - 19 - 21 - 30 - 32

Eurozahlen 2 aus 10: 4 - 7

(Alle Angaben immer ohne Gewähr)

Eurojackpot-Quoten vom Freitag, 1. Juni 2018

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 5 Richtige + 2 Eurozahlen 0 x unbesetzt 2 5 Richtige + 1 Eurozahl 3 x 7.318.844,80 € 3 5 Richtige + 0 Eurozahlen 13 x 91.471,70 € 4 4 Richtige + 2 Eurozahlen 119 x 3.330,90 € 5 4 Richtige + 1 Eurozahl 1.388 x 257,00 € 6 4 Richtige + 0 Eurozahlen 2.416 x 114,80 € 7 3 Richtige + 2 Eurozahlen 5.644 x 42,10 € 8 2 Richtige + 2 Eurozahlen 85.289 x 15,90 € 9 3 Richtige + 1 Eurozahl 66.097 x 15,90 € 10 3 Richtige + 0 Eurozahlen 107.953 x 15,70 € 11 1 Richtige + 2 Eurozahlen 444.634 x 7,50 € 12 2 Richtige + 1 Eurozahl 971.800 x 7,50 €

Mehr als 90 Millionen Euro sind beim Eurolotto nicht möglich, weil damit die gesetzlich festgelegte Obergrenze erreicht ist. Eine Zwangsausschüttung wie beim Lotto gibt es dabei nicht. Der 90-Millionen-Jackpot dagegen bleibt so lange stehen, bis einer oder mehrere Tipper ihn treffen.

Jeder weitere eingesetzte Euro geht in die zweite Gewinnklasse und bildet dort einen weiteren Jackpot. Der hat sich inzwischen mit rund 20 Millionen Euro gefüllt.

Zuletzt war ein mit 90 Millionen Euro gefüllter Gewinntopf im Februar dieses Jahres geknackt worden. Das Geld ging nach Finnland - eines der vielen Länder, die an der Lotterie angeschlossen sind. Daneben können Spieler aus Dänemark, Deutschland, Estland, Italien, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, die Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn teilnehmen.

Um den Eurojackpot zu knacken, muss auf dem Tippzettel an sieben Stellen das Kreuz richtig gesetzt werden. Dabei müssen 5 aus 50 sowie weitere 2 aus 10 Zahlen getippt werden. Gelingt dies gleich mehreren Spielern der europaweit ausgetragenen Lotterie, wird die Gewinnsumme wie üblich geteilt.

Die Chance, beim Eurolotto alle Zahlen richtig zu haben und so den Hauptgewinn zu erzielen, ist äußerst gering. Sie liegt bei gerade einmal 1 zu 95.344.200.

90 Millionen hätten die Zahlen beim Eurolotto gebracht - im Vergleich nicht viel

Seit dem Start des Eurojackpots vor sechs Jahren hat die europäische Lotterie aktuell zum fünften Mal die Obergrenze erreicht. Erstaunlich dabei: Im Internationalen Vergleich sind die 90 Millionen Euro gar nicht mal so viel.

1,47 Milliarden Euro: Den bislang größten Lottojackpot räumen im Januar 2016 drei Gewinner in den USA ab. Wochenlang hatte es in der Powerball-Lotterie keinen Gewinner gegeben, der Jackpot war auf 1,568 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Den bislang größten Lottojackpot räumen im Januar 2016 drei Gewinner in den USA ab. Wochenlang hatte es in der Powerball-Lotterie keinen Gewinner gegeben, der Jackpot war auf 1,568 Milliarden US-Dollar gestiegen. 642 Millionen Euro: Im August 2017 wächst der Powerball-Jackpot auf 758,7 Millionen Dollar an. Diesmal tippt nur eine Spielerin die richtigen Zahlen. Eine 53-jährige Frau aus Massachusetts holt sich den Riesen-Topf und wurde damit zur größten Einzelgewinnerin in der Lotto-Geschichte. Sie kündigte sofort ihren Job in einem Krankenhaus.

491 Millionen Euro: Der mit 656 Millionen Dollar bisher drittgrößte Jackpot der Lotto-Geschichte wurde Ende März 2012 in den USA geknackt. Die Rekordsumme der Lotterie Mega Millions verteilte sich auf Gewinnscheine in drei Bundesstaaten.

190 Millionen Euro: Die höchsten Einzelgewinne in Europa gingen im August 2012 an ein Ehepaar aus England und im Oktober 2014 an eine Person aus Portugal. Sie knackten jeweils den größtmöglichen Jackpot bei der Lotterie EuroMillions. (AZ)

