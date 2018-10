19:29 Uhr

Das sind die Lottozahlen heute, 13.10.2018 Panorama

Die Lottozahlen heute, 13.10.18, sind bis zu sieben Millionen Euro wert. Ob Sie auf die richtigen Zahlen getippt haben, können Sie hier nachlesen.

Die Lottozahlen heute am 13.10.18 sind, sofern es den Jackpot angeht, bis zu sieben Millionen Euro wert. Nachdem bei der Ziehung Mitte der Woche niemand alle Gewinnzahlen auf seinem Tippzettel hatte, ist das nämlich die Summe, die im Jackpot liegt. Voraussetzung für den Volltreffer ist wie üblich, dass man sechs Richtige und die dazu passende Superzahl getippt hat.

Lottozahlen heute, Samstag, 13. Oktober 2018

Lottozahlen: 3 - 7 - 9 - 11 - 27 - 36

Superzahl: 7

Spiel 77: 6 3 8 3 1 3 9

Super 6: 4 1 3 9 5 9

Die Angaben sind ohne Gewähr.

Ob die Lottozahlen tatsächlich einen Menschen zum Multimillionär gemacht haben, steht erst am Montag fest. Am Vormittag werden dann nämlich die Lottoquoten bekannt gegeben und im Internet veröffentlicht.

Die Ziehung der Lottozahlen liegt in Verantwortung der Lottogesellschaften und kann immer live auf deren Webseiten verfolgt werden. Etwa eine halbe Stunde nach der Live-Ziehung am Samstag zeigt das Erste die Aufzeichnung im Fernsehen.

Lottozahlen-Gewinnabfrage ist auch online möglich

Wer Lotto spielt, möchte natürlich gerne wissen, ob er gewonnen hat. Dazu gibt es die Lotto-Gewinnabfrage. Über sie ist es schnell und bequem möglich herauszufinden, ob man Gewinner ist und, wenn ja, wie hoch der aktuelle Lottogewinn ist.

Für Spieler von 6aus49 gibt es mehrere Möglichkeiten, zu einer Gewinnauskunft zu kommen. Welche man nützt, hängt davon ab, wie man im konkreten Fall gespielt hat. Hier die Übersicht und die direkten Links zur Lotto-Gewinnabfrage.

Lotto-Gewinnabfrage per Kunden-Login

Wer Lotto online über die Lottogesellschaft seines Bundeslandes - etwa unter lotto-bayern.de - getippt hat, kann sich auf der jeweiligen Webseite anmelden. Der Bereich "Mein LOTTO" zeigt alle Spielscheine, Gewinne und Buchungen. Unter der Rubrik "Kontoauszug" lässt sich dann auch sehen, ob und wie viel man bei der Ziehung gewonnen hat. Wichtig: Die Gewinnabfrage ist natürlich erst dann auf dem aktuellen Stand, wenn die Gewinnquoten veröffentlicht sind.

Hier geht es zur Gewinnabfrage bei den Lottogesellschaften der Bundesländer:

Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg : https://www.lotto-bw.de/

: https://www.lotto-bw.de/ Staatliche Lotterieverwaltung in Bayern : https://www.lotto-bayern.de/

: https://www.lotto-bayern.de/ Deutsche Klassenlotterie Berlin (DKLB): https://www.lotto-berlin.de/

(DKLB): https://www.lotto-berlin.de/ Land Brandenburg LOTTO GmbH: https://www.lotto-brandenburg.de/

LOTTO GmbH: https://www.lotto-brandenburg.de/ Bremer Toto und Lotto GmbH: https://www.lotto-bremen.de/

Toto und Lotto GmbH: https://www.lotto-bremen.de/ LOTTO Hamburg GmbH: https://www.lotto-hh.de/

GmbH: https://www.lotto-hh.de/ LOTTO Hessen GmbH: https://www.lotto-hessen.de/

GmbH: https://www.lotto-hessen.de/ Verwaltungsgesellschaft Lotto und Toto in Mecklenburg-Vorpommern mbH: https://www.lottomv.de/

mbH: https://www.lottomv.de/ Toto-Lotto Niedersachsen GmbH: https://www.lotto-niedersachsen.de/

GmbH: https://www.lotto-niedersachsen.de/ Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG in NRW : https://www.westlotto.de/

: https://www.westlotto.de/ Lotto Rheinland-Pfalz GmbH: https://www.lotto-rlp.de/

GmbH: https://www.lotto-rlp.de/ Saarland -Sporttoto GmbH: https://www.saartoto.de/

-Sporttoto GmbH: https://www.saartoto.de/ Sächsische LOTTO-GmbH: https://www.sachsenlotto.de/

LOTTO-GmbH: https://www.sachsenlotto.de/ Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt : https://www.lottosachsenanhalt.de/

: https://www.lottosachsenanhalt.de/ NordwestLotto Schleswig-Holstein GmbH & Co. KG: https://www.lotto-sh.de/

GmbH & Co. KG: https://www.lotto-sh.de/ Lotterie-Treuhandgesellschaft mbH Thüringen: https://www.lotto-thueringen.de/

Gewinnauskunft per Handy

Die Gewinnabfrage der Lottogesellschaften ist nicht nur am Desktop-Rechner möglich, sondern auch über mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets. Dabei können auch die jeweiligen Lotto-Apps genutzt werden. Auch viele andere seriöse Lotto-Anbieter (eine Liste der Glücksspielanbieter mit Genehmigung in Deutschland hier als pdf zum Download) bieten solche Gewinnabfragen online und per Smartphone an.

Gewinnabfrage von Lotto Bayern hier online

Wer seinen Spielschein in einer der bayerischen Lotto-Annahmestellen abgegeben hat, kann hier bei der Online-Gewinnabfrage prüfen, ob und wie viel er gewonnen hat. Dazu genügt es, die 19-stellige Spielauftragsnummer einzugeben.

Lottoquoten der Ziehung am Mittwoch

Bundesweit den höchsten Gewinn in diesem Jahr gab es beim Eurojackpot im Juli: Die Höchstsumme von 90 Millionen Euro ging je zur Hälfte nach Hessen und nach Sachsen-Anhalt. Ein höherer Lotto-Jackpot war zuletzt vor gut vier Wochen geknackt worden - ein Spieler räumte rund 29 Millionen Euro ab. Mitte dieser Woche hatte es dagegen keinen Volltreffer gegeben. Hier die Quoten vom Mittwoch:

Gewinnklasse Anzahl der Gewinne Quote 1 (6 Richtige + Superzahl) 0 4.130.151,70 € 2 (6 Richtige) 1 2.425.241,30 € 3 (5 Richtige + Superzahl) 23 17.930,50 € 4 (5 Richtige) 274 4.515,30 € 5 (4 Richtige + Superzahl) 1.358 303,60 € 6 (4 Richtige) 14.304 57,60 € 7 (3 Richtige + Superzahl) 25.526 32,30 € 8 (3 Richtige) 289.132 12,80 € 9 (2 Richtige + Superzahl) 206.999 5,00 €



(Die Angaben sind wie immer ohne Gewähr)

Diese Lottozahlen werden im Vergleich eher häufig gezogen

Wer sich bei seinen Kreuzchen auf dem Lottoschein von der Statistik leiten lassen möchte, kann einen Blick auf die offizielle Webseite von Lotto werfen. Dort wird aufgelistet, wie oft welche Zahl in den vergangenen Jahrzehnten gezogen wurde.

Die bisher am häufigsten gezogene Lottozahl ist weiterhin die 6 . Genau 576-mal brachte sie einem Spieler oder einer Spielerin Glück.

. Genau 576-mal brachte sie einem Spieler oder einer Spielerin Glück. Auf Platz 2 der meistgezogenen Zahlen landet (Stand 13. Oktober 2018) die 32 . Sie wurde 562-mal gezogen.

. Sie wurde 562-mal gezogen. Es folgen die Zahlen 49, 26, 38, die 33, sowie die 31.

Bislang am seltensten wurde bei Lotto die 13 gezogen. Die Unglückszahl macht also auch hier ihrem Namen alle Ehre. Ebenfalls nur selten bringen Lottospielern die Zahlen 45, 8, 21 und 28 Glück.

Beim Lotto kostet jeder Tipp auf sechs Zahlen einen Euro plus Bearbeitungsgebühr. Außerdem können Spieler an Zusatzlotterien teilnehmen. Die Teilnahme am "Spiel 77" kostet 2,50 Euro. Um am Spiel "Super 6" teilzunehmen, werden 1,25 Euro fällig.

Die Lottokugeln sind ganz normale Tischtennisbälle. Bild: Frank May, dpa (Symbolbild)

Ob es einen neuen Lotto-Millionär in Deutschland gibt, wird übrigens immer mit handelsüblichen, bedruckten Tischtennisbällen aus Zelluloid entschieden. Jede dieser Kugeln hat einen Durchmesser von 40 Millimetern und wiegt 3,09 Gramm - was natürlich im Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz in Saarbrücken eichtechnisch geprüft wird, wie Lotto Niedersachsen auf der Webseite lotto.de betont.

Die Lotto-Kugeln werden maschinell bedruckt und anschließend mit einem speziellen Glanzlack versiegelt. "Damit am Ende keine Gewichtsunterschiede entstehen, werden die Kugeln mit einstelligen Zahlen dicker, die Kugeln mit zweistelligen Zahlen dünner lackiert", heißt es.

Alle zwei Jahre wird der komplette Satz Lottokugeln ausgetauscht. Und wenn sie nicht im Einsatz sind, werden die Kugeln sicher in einem Tresor verschlossen. (AZ)

10 Bilder Das sind die deutschen Lottofeen Bild: Rehm/Dedert (Archiv, dpa)

Themen Folgen