Das sind die Lottozahlen heute, 17. Oktober 2018 Panorama

Die Lottozahlen heute, 17. Oktober 2018, könnten rund eine Million Euro bringen. Hier finden Sie die aktuellen Gewinnzahlen vom Mittwoch.

Die Lottozahlen heute am Mittwoch, 17. Oktober 2018, könnten eine Spielerin oder einen Spieler zum Millionär machen. Nachdem am vergangenen Wochenende ein Tipper den Jackpot geknackt hatte und damit 2,3 Millionen Euro reicher wurde, liegt beim Mittwochslotto diesmal keine allzu große Summe im Topf.

Lottozahlen: 7 - 9 - 20 - 24 - 35 - 36

Superzahl: 2

Spiel 77: 7 - 6 - 6 - 6 - 8 - 9 - 1

Super 6: 3 - 0 - 5 - 5 - 9 - 2

Die Angaben sind ohne Gewähr.

Ob jemand alle sechs Lottozahlen samt Superzahl richtig auf seinem Tippschein hatte, wird am Donnerstag bekannt gegeben. Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass die Gewinnquoten spätestens am ersten Werktag nach der Ziehung veröffentlicht werden. Das ist beim Lotto am Mittwoch der Donnerstag, beim Samstagslotto der Montag.

Hier finden Sie die Lottoquoten vom 17. Oktober 2018, sobald sie bekannt sind.

Bei der Lotto-Ziehung am Wochenende war die Gewinnverteilung eher ungewöhnlich. Gleich zehn Spielerinnen oder Spieler hatten nämlich die Zahlen 3 - 7 - 9 - 11 - 27 - 36 angekreuzt und damit sechs richtige. Damit bekam jeder für seinen Tipp "nur" rund 148.000 Euro ausgezahlt.

Wer Lotto spielt, möchte natürlich gerne wissen, ob er gewonnen hat. Dazu gibt es die Lotto-Gewinnabfrage. Über sie kann man schnell und bequem herausfinden, ob man Gewinner ist und, wenn ja, wie hoch der aktuelle Lottogewinn ist.

Für Spieler von 6aus49 gibt es mehrere Möglichkeiten, zu einer Gewinnauskunft zu kommen. Welche man nützt, hängt davon ab, wie man im konkreten Fall gespielt hat.

Wer Lotto online über die Lottogesellschaft seines Bundeslandes - etwa unter lotto-bayern.de - getippt hat, kann sich auf der jeweiligen Webseite anmelden. Der Bereich "Mein LOTTO" zeigt alle Spielscheine, Gewinne und Buchungen. Unter der Rubrik "Kontoauszug" lässt sich dann auch sehen, ob und wie viel man bei der Ziehung gewonnen hat. Wichtig: Die Gewinnabfrage ist natürlich erst dann auf dem aktuellen Stand, wenn die Gewinnquoten veröffentlicht sind.

Natürlich kann man auch einfach ab Donnerstag mit seiner Spielquittung zu einer Lottoannahmestelle gehen.

Diese Lottozahlen werden im Vergleich eher häufig gezogen

Wer sich bei seinen Kreuzchen auf dem Lottoschein von der Statistik leiten lassen möchte, kann einen Blick auf die offizielle Webseite von Lotto werfen. Dort wird aufgelistet, wie oft welche Zahl in den vergangenen Jahrzehnten gezogen wurde.

Die bisher am häufigsten gezogene Lottozahl ist weiterhin die 6 . Genau 576-mal brachte sie einem Spieler oder einer Spielerin Glück.

. Genau 576-mal brachte sie einem Spieler oder einer Spielerin Glück. Auf Platz 2 der meistgezogenen Zahlen landet (Stand 13. Oktober 2018) die 32 . Sie wurde 562-mal gezogen.

. Sie wurde 562-mal gezogen. Es folgen die Zahlen 49, 26, 38, die 33, sowie die 31.

Bislang am seltensten wurde bei Lotto die 13 gezogen. Die Unglückszahl macht also auch hier ihrem Namen alle Ehre.

Den bislang höchsten Lottogewinn in diesem Jahr in Deutschland schaffte ein Spieler beim Eurojackpot im Juli: Die damals ausgespielte Summe von 90 Millionen Euro ging je zur Hälfte nach Hessen und nach Sachsen-Anhalt. (AZ)

