Das sind die Lottozahlen heute, 27. Juni 2018 Panorama

Die Lotto-Ziehung heute bringt rund fünf Millionen Euro. Haben Sie auf die richtigen Lottozahlen beim Mittwochslotto getippt? Das erfahren Sie hier.

Beim Lotto heute, 27. Juni 2018, liegen fünf Millionen Euro im Jackpot. Der Betrag ist in den vergangenen Tagen wieder etwas angestiegen, weil zuletzt zweimal niemand auf die richtigen Zahlen beim Lotto 6 aus 49 gesetzt hat.

Die richtigen Lottozahlen plus Superzahl vom Mittwochslotto erfahren Sie direkt an dieser Stelle. Natürlich inklusive der Gewinnzahlen für Spiel 77 und Super 6.

Lottozahlen heute, 27. Juni 2018

Lottozahlen 13 - 17 - 35 - 37 - 45 - 46

Superzahl 3

Spiel 77 3 0 1 5 7 5 0

Super 6 7 8 4 6 5 4

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Lotto heute, 27. Juni 2018

Auf die Lottoquoten müssen sich Lotterie-Teilnehmer noch gedulden. Sie werden beim Mittwochslotto stets am Tag nach der Ziehung - also am Donnerstag - bekanntgegeben. Dann ist klar, ob der Jackpot geknackt wurde und wie viel Geld es für die verschiedenen Gewinnklassen gibt. Ein Beispiel: Für vier richtige Zahlen plus Superzahl gab es zuletzt etwa 224 Euro - mehr als 3500 Menschen tippten auf diese Zahlenkombination.

Doch Vorsicht: Besonders die Chance auf den Höchstgewinn von fünf Millionen Euro ist außerordentlich gering. Die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu knacken, liegt bei etwa 1 zu 140 Millionen (ausgeschrieben: 140.000.000).

Sollten Sie bei sich oder anderen Anzeichen einer Spielsucht erkennen, wenden Sie sich bitte zum Beispiel an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Die Experten darin geschult, Menschen Auswege aus ihrer Sucht aufzuzeigen. Die Telefonnummer der BZgA lautet 0800/1372700 und ist kostenlos. Die Beratungszeiten sind Montag bis Donnerstag, 10 bis 22 Uhr, und Freitag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr.

Leiden Sie unter Glücksspielsucht? 1 / 12 Zurück Vorwärts Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung bietet Hilfe bei Spielsucht an. Testen Sie sich selbst: Wie oft antworten Sie bei den kommenden acht Fragen mit "ja"?

Setzen Sie beim Glücksspiel mehr Geld ein, als Sie sich leisten können?

Haben Sie schon versucht, weniger zu spielen, aber es hat nicht geklappt?

Werden Sie unruhig und gereizt, wenn Sie nicht spielen können?

Sind Sie schon kritisiert worden, weil Sie so viel spielen?

Fühlen Sie sich schuldig, weil Sie mit dem Spielen nicht aufhören und viel Geld verlieren?

Spielen Sie weiter, um verlorenes Geld zurückzuholen?

Haben Sie sich Geld geliehen, um weiter zu spielen?

Haben Sie andere Personen um Geld gebeten, um Ihre Spielschulden zu bezahlen?

Jede Ja-Antwort ist ein ernstes Zeichen einer möglichen Glücksspielsucht, so die BZgA. Die Empfehlung: Reden Sie mit einer nahestehenden Person darüber oder wenden Sie sich an eine Beratungsstelle.

