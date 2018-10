19:45 Uhr

Das sind die Lottozahlen heute, 6. Oktober 2018 Panorama

Die Lottozahlen heute am Samstag, 6. Oktober, sind bis zu drei Millionen Euro wert. Hier die Zahlen vom Samstagslotto, sobald sie bekannt sind.

Wer die Lottozahlen heute am 6. Oktober richtig auf seinem Tippschein hat, könnte bis zu drei Millionen Euro reicher werden. So viel Geld liegt nach Angaben der Landeslotteriegesellschaften im Jackpot, nachdem bei der jüngsten Ziehung der prall gefüllte Jackpot geknackt worden war. Rund 17 Millionen Euro räumte ein glücklicher Gewinner am Mittwoch mit den Zahlen 3 - 9 - 29 - 30 - 33 - 39 und der Superzahl 9 ab.

Gibt es heute wieder einen Hauptgewinner bei Lotto 6 aus 49? Hier die Lottozahlen. Viel Glück!

Lottozahlen heute am Samstag, 6. Oktober 2018

Lottozahlen: 2 - 21 - 26 - 27 - 33 - 45

Superzahl: 3

Spiel 77: 9 - 0 - 0 - 9 - 1 - 0 - 0



Super 6: 5 - 5 - 3 - 4 - 6 - 8

(Die Angaben sind wie immer ohne Gewähr)

Die Chance, den Lottojackpot beim Samstagslotto zu knacken, ist verschwindend gering. Sie liegt bei 1:139 Millionen. Auch die Wahrscheinlichkeit auf sechs richtige Lottozahlen ist mit 1:15 Millionen äußerst niedrig. Bei fünf Richtigen mit Superzahl liegt die Chance bei 1:542.000. Dass es überhaupt zu höheren Lotto-Gewinnen kommt, liegt schlicht daran, dass so viele Menschen jede Woche spielen. Tatsächlich ist Lotto nämlich das beliebteste Glücksspiel Deutschlands.

Hier finden Sie die Quoten vom Lotto am Samstag, 6. Oktober, sobald sie bekannt sind. Wie die Online-Gewinnabfrage funktioniert, lesen Sie hier: Lotto-Gewinnabfrage: Hier sehen Sie, ob Sie gewonnen haben

Die berühmten Lottokugeln sind übrigens nichts anderes als ganz normale, handelsübliche Tischtennisbälle. Weitere Fakten zu den Kugeln:

Jede Lottokugel besitzt einen Durchmesser von 40 Millimetern und wiegt rund 3 Gramm. Beide Werte werden im Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz in Saarbrücken eichtechnisch geprüft, betont Lotto.

Jede Kugel wird vor der Ziehung der Lottozahlen von einem Aufsichtsbeamten des Finanz- oder Innenministeriums überprüft.

Zum Schutz vor Diebstahl, Manipulation oder Beschädigung werden die Lottokugeln nur zu den Ziehungen am Mittwoch und am Samstag in das Lottostudio in Saarbrücken gebracht. ZU allen anderen Zeiten lagern sie in einem Schutzkoffer sicher in einem Tresor verschlossen.

Lotto heute wie auch an anderen Tagen ist ein Glücksspiel und kann deshalb süchtig machen, warnen Experten. Die Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in Zusammenarbeit mit den Gesellschaften des Deutschen Lotto- und Totoblocks bietet Informationen und Aufklärung über die Themen Glücksspiel und Glücksspielsucht. Betroffene oder Angehörige von Menschen mit Spielsucht können sich auch anonym bei der Hotline 0800 - 1 37 27 00 melden.

