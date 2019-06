Das sind die Lottozahlen heute, Samstag, 1. Juni 2019

"Bauer sucht Frau" kommt 2019 mit einer Spezial-Staffel im TV und Live-Stream. In vier Folgen suchen die Kandidaten nun international nach der großen Liebe.

"The Masked Singer"

ProSieben zeigt die neue Show "The Masked Singer" im Live-Stream

"The Masked Singer" läuft ab dem 27. Juni auf ProSieben. In der Show verkleiden sich Stars in aufwendigen Kostümen. Wer sich dahinter verbirgt, bleibt geheim.