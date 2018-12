vor 37 Min.

Das sind die Lottozahlen von heute, 19. Dezember 2018 Panorama

Beim Lotto am Mittwoch heute, 19. Dezember 2018, sind bis zu fünf Millionen Euro im Jackpot. Hier die Lottozahlen aktuell, sobald sie bekannt sind.

Die Lottozahlen heute Mittwoch, 19.12., sind bis zu fünf Millionen Euro wert. Hier die Ergebnisse zur Lotto-6-aus-49-Ziehung plus Infos zu Super 6, Spiel 77 und Jackpot.

Aktuelle Lottozahlen vom Mittwoch, 19. Dezember 2018: Wer heute Lotto spielt, hat die Chance auf einen recht hohen Lottogewinn. Denn im Jackpot bei 6 aus 49 liegen rund fünf Millionen Euro. Hier die Informationen zu Zahlen, Lottoquoten, Gewinnquoten, Gewinnzahlen und Gewinnklassen.

Lottozahlen heute, Mittwoch, 19. Dezember 2018

Die Ziehung der Lottozahlen 6 aus 49 aktuell am Mittwoch hat folgende Ergebnisse gebracht:

Lottozahlen: 4 - 12 - 19 - 32 - 34 - 41

Superzahl: 4

Spiel 77: 9 - 7 - 2 - 3 - 9 - 5 - 1

Super 6: 7 - 1 - 8 - 0 - 1 - 7

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Dass der Lottogewinn der aktuellen Ziehung bis zu fünf Millionen Euro betragen kann, liegt daran, dass zuletzt niemand alle richtigen Lottozahlen samt Superzahl richtig auf seinem Tippschein angekreuzt hatte. Entsprechend fielen die Gewinne am Wochenende aus. hier der Überblick über die Lottoquoten.

Gewinn-Quoten der Ziehung vom Wochenende

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 6 Richtige + SZ 0 × unbesetzt 2 6 Richtige 2 × 823.826,30 € 3 5 Richtige + SZ 53 × 15.543,80 € 4 5 Richtige 534 × 4.628,20 € 5 4 Richtige + SZ 2.662 × 309,40 € 6 4 Richtige 25.344 × 65,00 € 7 3 Richtige + SZ 60.270 × 27,30 € 8 3 Richtige 545.151 × 13,60 € 9 2 Richtige + SZ 532.132 × 5,00 €

Sechs Richtige hatte beim 6 aus 49 also niemand - was aber auch nicht verwundern sollte. Denn die Chance auf einen Volltreffer beim Lotto ist bekanntlich verschwindend gering.

Gewinnchancen aktuell beim Mittwochslotto

Klasse 1: 6 Richtige + Superzahl: 1 : 139.838.160,00 = 0,00000072 %

Klasse 2 6 Richtige: 1 : 15.537.573,33 = 0,0000064 %

Klasse 3 5 Richtige + SZ: 1 : 542.008,37 = 0,00018 %

Klasse 4 5 Richtige: 1 : 60.223,15 = 0,0017 %

Klasse 5 4 Richtige + Superzahl: 1 : 10.323,97 = 0,0097 %

Klasse 6 4 Richtige: 1 : 1.147,11 = 0,087 %

Klasse 7 3 Richtige + SZ: 1 : 566,56 = 0,18 %

Klasse 8 3 Richtige: 1 : 62,95 = 1,56 %

Klasse 9 2 Richtige + SZ: 1 : 75,54 = 1,31 %

Lottoziehung heute am Mittwoch live in TV, Fernsehen und Stream

Wer die Ziehung der Lottozahlen heute am 19. Dezember 2018 live verfolgen will, kann dies im Internet tun. Denn die Lottoziehung wird als Stream gezeigt. Am Mittwoch um 18.25 Uhr ist es soweit, zum Livestream bei Lotto.de geht es hier. Nach der Lottoziehung 6 aus 49 werden die Zahlen für das Spiel 77, Super 6 und die Glücksspirale gezogen. Kurz vor 19 Uhr werden die Lottozahlen dann im ZDF bekanntgegeben.

Gewinnabfrage und Gewinnauskunft beim Lotto

Nach dem Lotto spielen möchte man natürlich wissen, ob man mit dem Tipp Erfolg hatte. Dazu gibt es die Lotto-Gewinnabfrage. Über sie ist es schnell und bequem möglich herauszufinden, ob man glücklicher Gewinner ist und, wenn ja, wie hoch der aktuelle Lottogewinn ist.

Beim Lotto gibt es jede Menge Gewinner, Verlierer - und allerhand Kurioses. Ein kleiner Überblick:

Zahlenkombinationen: Der Hang vieler Lottospieler zu besonderen Zahlenkombinationen oder Mustern auf ihren Tippscheinen hat den Spielern in der Vergangenheit zwar manchmal Glück, aber meist eine geringe Ausbeute gebracht.

Weil Tipps mit witzigen Zahlenanordnungen gehäuft vorkommen, teilen sich den Gewinn eben auch mehr Spieler als sonst. Beispiel: 1999 mussten sich die Tipper der Gewinnzahlen 2-3-4-5-6 (fünf Richtige) mit je 194 Euro begnügen. Mehr als 38 000 Tipper hatten diese Zahlenreihe angekreuzt.

Doppelte Gewinner: Anfang April 2015, wurde bekannt, dass ein britisches Ehepaar zum zweiten Mal eine Million Pfund (etwa 1,3 Millionen Euro) bei der National Lottery gewonnen hat. Beim zweiten Gewinn kam zum Geldsegen noch ein Auto dazu. Das Paar kaufte nach dem ersten Gewinn im Juli 2013 weiterhin Lottoscheine. «Ich wusste einfach, dass ich eines Tages noch einmal gewinnen würde», sagte David Long, ein Lkw-Fahrer im Ruhestand.

Geduld: Zwei Brüder aus dem US-Bundesstaat New York gewannen 2006 im Lotto 5 Millionen Dollar - lösten ihren Gewinn aber erst nach sechs Jahren ein. Der Gewinn wurde rund zehn Tage, bevor der Lottoschein ungültig geworden wäre, abgeholt.

Glück mit der Unglückszahl: Freitag der 13. gilt als Unglückstag - für einen Franzosen war jedoch im August 2010 das Gegenteil der Fall: Er gewann am Freitag dem 13. im Lotto und knackte den Jackpot. Kein Witz: darin waren ausgerechnet 13 Millionen Euro.

Riesenlotterie: In Spanien ist die Weihnachtslotterie ein wichtiges Ritual zum Fest. Die «Lotería de Navidad» gilt als die älteste und größte Lotterie der Welt. Verteilt werden Milliardensummen, die ganze Nation hofft auf den Hauptgewinn «El Gordo» (der Dicke).

Pech: Plötzlicher Reichtum kann den Glückspilz auch zum Pechvogel machen. Als prominentester Fall aus Deutschland gilt «Lotto-Lothar». Der Arbeitslose aus Hannover gewann 1994 umgerechnet zwei Millionen Euro. Er kaufte einen Lamborghini und widmete sich dann vor allem Alkohol, Partys und Frauen. Fünf Jahre nach seinem Millionengewinn war er tot. Witwe und Freundin stritten lange ums Erbe.

Pannen: Pannen bei der Ziehung der Glückszahlen sind selten, aber sorgen dann für viel Verunsicherung. Bei der bisher wohl größten Panne in Deutschland rollten beim Mittwochslotto am 3. April 2013 nicht alle Kugeln in die Trommel, zwei hingen fest. Die Zahlen wurden für ungültig erklärt, die Ziehung wiederholt.

Anderer Fall: Am 19. November 2014 ging im ZDF der Beitrag mit den Zahlen der Vorwoche auf den Sender. Nach einer knappen halben Minute wurde die Ausstrahlung gestoppt. Es folgte ein Programmhinweis. In der anschließenden «Heute»-Sendung wurden dann die richtigen Zahlen verbreitet. (dpa)

Für Spieler von 6aus49 gibt es mehrere Möglichkeiten, zu einer Gewinnauskunft zu kommen. Wer Lotto online über die Lottogesellschaft seines Bundeslandes - etwa unter lotto-bayern.de - getippt hat, kann sich auf der jeweiligen Webseite anmelden. Der Bereich "Mein LOTTO" zeigt alle Spielscheine, Gewinne und Buchungen. Unter der Rubrik "Kontoauszug" lässt sich dann auch sehen, ob und wie viel man bei der Ziehung gewonnen hat.

Hier geht es zur Gewinnabfrage bei den Lottogesellschaften der Bundesländer:

Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg : https://www.lotto-bw.de/

: https://www.lotto-bw.de/ Staatliche Lotterieverwaltung in Bayern : https://www.lotto-bayern.de/

: https://www.lotto-bayern.de/ Deutsche Klassenlotterie Berlin (DKLB): https://www.lotto-berlin.de/

(DKLB): https://www.lotto-berlin.de/ Land Brandenburg LOTTO GmbH: https://www.lotto-brandenburg.de/

LOTTO GmbH: https://www.lotto-brandenburg.de/ Bremer Toto und Lotto GmbH: https://www.lotto-bremen.de/

Toto und Lotto GmbH: https://www.lotto-bremen.de/ LOTTO Hamburg GmbH: https://www.lotto-hh.de/

GmbH: https://www.lotto-hh.de/ LOTTO Hessen GmbH: https://www.lotto-hessen.de/

GmbH: https://www.lotto-hessen.de/ Verwaltungsgesellschaft Lotto und Toto in Mecklenburg-Vorpommern mbH: https://www.lottomv.de/

mbH: https://www.lottomv.de/ Toto-Lotto Niedersachsen GmbH: https://www.lotto-niedersachsen.de/

GmbH: https://www.lotto-niedersachsen.de/ Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHG in NRW : https://www.westlotto.de/

: https://www.westlotto.de/ Lotto Rheinland-Pfalz GmbH: https://www.lotto-rlp.de/

GmbH: https://www.lotto-rlp.de/ Saarland -Sporttoto GmbH: https://www.saartoto.de/

-Sporttoto GmbH: https://www.saartoto.de/ Sächsische LOTTO-GmbH: https://www.sachsenlotto.de/

LOTTO-GmbH: https://www.sachsenlotto.de/ Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt : https://www.lottosachsenanhalt.de/

: https://www.lottosachsenanhalt.de/ NordwestLotto Schleswig-Holstein GmbH & Co. KG: https://www.lotto-sh.de/

GmbH & Co. KG: https://www.lotto-sh.de/ Lotterie-Treuhandgesellschaft mbH Thüringen: https://www.lotto-thueringen.de/

Neben allen elektronischen Wegen gibt es für Lottospieler natürlich auch den herkömmlichen Weg zur nächsten Lotto-Annahemstelle. "Die rechtsgültige Gewinninformation und den genauen Gewinnbetrag erhalten Sie, sobald die Ermittlung der Quoten beendet ist", heißt es bei Lotto Bayern.

Dabei sollte man sich übrigens nicht allzu viel Zeit lassen. Denn ein Lottogewinn muss innerhalb von 13 Wochen angemeldet werden. Sonst verfällt der Gewinn.

Wichtig zu wissen: Lotto ist ein Glücksspiel und kann daher süchtig machen. Tipps und Hilfe für Betroffene oder Angehörige gibt es unter www.bzga.de. (AZ)

