Das sind die Neuheiten auf Netflix und Amazon Prime Video im September 2019

Im September 2019 gibt es so einige neue Filme und Serien auf Netflix und Amazon Prime Video. Wir geben einen Überblick und nennen die Highlights.

Von Lisa Gilz

Auch im September 2019 erscheinen auf Amazon Prime Video und Netflix neue Sereien und Filme zum Streamen. Während die Sommer-Monate häufig ein Tief für Serien-Originals bilden, starten die Streamingportale im September mit mehreren Eigen-Produktionen in den Herbst. In der Kategorie "Filme" setzen Amazon und Netflix auf große neue Blockbuster.

Serien zum Streamen auf Netflix und Amazon Prime Video

Neben Staffelfortsetzungen von Netflix-Originals wie "Élite" oder "Disenchantment" eröffnet der das Portal den September auch mit neuen Serien aus der eigenen Produktion. Dazu gehört das Mini-Drama "Unbelievable". Die Serie basiert auf dem Artikel "An Unbelievable Story o Rape", der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde. In dem Artikel und der Serie geht es um wahre Ereignisse, die das Vorgehen eines Serienvergewaltigers und die Position der Opfer mit einbeziehen. Die Serie kann ab dem 13. September auf Netflix gestreamt werden.

Um Kriminalität wird es auch in Netflix-Original "Criminal" gehen. In der Serie, die ab dem 20. September auf Netflix verfügbar ist, werden zwölf verschiedene Kriminalfälle behandelt. Jeweils drei in Spanien, Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Die Besonderheit an der Serie ist, dass sie in jeder Folge nur in einem Verhörraum spielen wird.

Gespannt können Amazon-Prime-Abonnenten auch auf die Amazon-Originals Serie "Undone" sein, das Original erscheint am 13. September. Die Serie ist animiert, aber für Erwachsene gedacht. Alma ist der Hauptcharakter der Serie und beschäftigt sich mit Wahrheit und Zeit. Allein auf der visuellen Ebene lohnt es sich, dem Amazon-Original eine Chance zu geben.

Neue Serien im September 2019 auf Amazon Prime Video

Criminal Minds - Staffel 1-13, ab dem 01. September

Grey´s Anatomy - Staffel 14, ab dem 06. September

El Corazón de Sergio Ramos - Staffel 1, ab dem 13. September

Transparent - das Musical Finale, ab dem 27. September

Chris Tall Presents… – Staffel 1 , ab dem 27. September

Shooter - Staffel 2, ab dem 30. September

Neue Serien auf Netflix

The Team - Staffel 2, ab dem 01. September

RuPaul's Drag Race: Untucked!, ab dem 01. September

RuPaul's Drag Race - Staffel 11, ab dem 01. September

Archibalds große Pläne - Netflix Original, ab dem 06. September

Élite - Staffel 2 - Netflix Original, ab dem 06. September

Jack Whitehall: Unterwegs mit meinem Vater - Staffel 3 - Netflix Original, ab dem 06. September

The Spy - Netflix Original, ab dem 06. September

Terrace House: Tokio 2019-2020 - Netflix Original, ab dem 10. September

The I-Land - Netflix Original, ab dem 12. September

Kabaneri of the Iron Fortress: The Battle of Unato - Netflix Original, ab dem 13. September

The Ranch - Teil 7 - Netflix Original, ab dem 13. September

The Chef Show - Volume 2 - Netflix Original, ab dem 13. September

Unbelievable - Netflix Original, ab dem 13. September

Naruto Shippuden - Staffeln 1-7, ab dem 15. September

Jack, der Monsterschreck - Netflix Original, ab dem 17. September

Criminal - Netflix Original, ab dem 20. September

Disenchantment - Teil 2 - Netflix Original, ab dem 20. September

Fastest Car - Staffel 2 - Netflix Original, ab dem 20. September

The Hockey Girls - Netflix Original, ab dem 20. September

Glitch - Staffel 3 - Netflix Original, ab dem 25. September

Abstrakt: Design als Kunst: Staffel 2 - Netflix Original, ab dem 25. September

Brooklyn Nine-Nine - Staffel 5, ab dem 26. September

How to Get Away With Murder - Staffel 4, ab dem 26. September

Explained: Staffel 2 - Netflix Original, ab dem 26. September

Bard of Blood - Netflix Original, ab dem 27. September

Skylines - Netflix Original, ab dem 27. September

The Politician - Netflix Original, ab dem 27. September

Vis a vis - Staffel 4 - Netflix Original, ab dem 27. September

Tiny House Nation USA - Teil 2 - Netflix Original, ab dem 29. September

Auf Amazon und Netflix neue Filme streamen

Anders als bei den Serien, möchten die Streamingportale mit möglichst neuen Filmen aus der Blockbuster Kategorie punkten. Im September können dann im Heimkino Filme wie "Justice League" (15. September/ Netflix), "Bumblebee" (30. September / Amazon Prime), oder the "The Haunting of Sharon Tate" (03. September/ Amazon Prime) gestreamt werden.

Einer der neueren Filme ist "Colette". Der Film hat erst 2019 Premiere gefeiert und ist schon ab dem 8. September auf Amazon zu sehen. Die Geschichte erzählt das Leben der Colette, die unter dem Ghostwriter Namen Willy die Geschichten von Claudine verfasst.

Ein Film der schon zwei Jahre alt ist, aber bei jüngeren und älteren Generationen ankam, ist "Blade Runner 2049". Das Remake kann ab dem 2. September auf Netflix gestreamt werden.

Neue Filme auf Amazon Prime Video

Ein riskanter Plan, verfügbar ab dem 01. September

Lean On Pete - verfügbar ab dem 01. September

96 Hours - Taken 2, verfügbar ab dem 02. September

The Haunting of Sharon Tate, verfügbarab dem 03. September

Sorry to Bother You - verfügbar ab dem 05. September

Yardie - verfügbar ab dem 05. September

Kleine Ziege, sturer Bock, verfügbar ab dem 06. September

Troja, verfügbar ab dem 08. September

Colette - exklusiv ab dem 08. September

Olympus has Fallen, verfügbar ab dem 08. September

Sky: Der Himmel in Mir, verfügbar ab dem 09. September

The Best of Me, verfügbar ab dem 11. September

Traumfrauen, verfügbar ab dem 11. September

Der Nanny, verfügbar ab dem 13. September

Jurassic Park 1 - 3, verfügbar ab dem 14. September

Polaroid, verfügbar ab dem 17. September

Immenhof - verfügbar ab dem 17. September

Junges Licht, verfügbar ab dem 19. September

Redemption - Stunde der Vergeltung, verfügbar ab dem 19. September

Inception, verfügbar ab dem 19. September

Hin und Weg, verfügbar ab dem 20. September

Nobody's Fool - Die Knastschwester - exklusiv ab dem 20. September

Operation Overlord - exklusiv ab dem 21. September

Sex and The City 1 + 2, verfügbar ab dem 21. September

Vampire Academy, verfügbar ab dem 23. September

Yves Saint Laurent, verfügbar ab dem 23. September

Womit haben wir das verdient? - verfügbar ab dem 24. September

We Die Young - exklusiv ab dem 24. September

Annabelle, verfügbar ab dem 28. September

Shining, verfügbar ab dem 29. September

Gremlins - Kleine Monster - verfügbar ab dem 30. September

Bumblebee - exklusiv ab dem 30. September

Neue Filme auf Netflix im September 2019

Antonio, ihm schmeckt's nicht!, ab dem 1. September

Haikyu!!, ab dem 1. September

Halbtot, ab dem 1. September

Hangman - The Killing Game, ab dem 1. September

Incarnate - Teuflische Besessenheit, ab dem 1. September

Overdrive, ab dem 1. September

The Da Vinci Code - Sakrileg, ab dem 1. September

The King's Speech - Die Rede des Königs, ab dem 1. September

Blade Runner 2049, ab dem 02. September

21 & Over - Endlich erwachsen, ab dem 05. September

Die Liebenden, ab dem 05. September

Eine lausige Hexe, ab dem 06. September

Bescheidene Helden: Ponoc Short Films Theatre - Netflix Original, ab dem 06. September

Bill Burr: Paper Tiger - Netflix Original, ab dem 10. September

Trauerwanderung für Evelyn - Netflix Original, ab dem 10. September

Explained: Unser Kopf - Netflix Original, ab dem 12. September

Black Lagoon, ab dem 13. September

Black Lagoon: Roberta's Blood Trail, ab dem 13. September

Tall Girl - Netflix Original, ab dem 13. September

High Society, ab dem 13. September

Home - Zuhause bei Tip & Oh, ab dem 13. September

Hello, Privilege. It's Me, Chelsea - Netflix Original, ab dem 13. September

Justice League, ab dem 15. September

Marshall, ab dem 15. September

Los Tigres del Norte en la Prisión de Folsom - Netflix Original, ab dem 15. September

Der Mensch Bill Gates - Netflix Original, ab dem 20. September

Zwischen zwei Farnen: Der Film - Netflix Original, ab dem 20. September

Bad Moms, ab dem 22. September

Team Kaylie - Netflix Original, ab dem 23. September

Jeff Dunham: Beside Himself - Netflix Original, ab dem 24. Spetember

Vogelliebhaber - Netflix Original, ab dem 25. September

Great News, ab em 26. September

Dragons - Die jungen Drachenretter - Netflix Original, ab dem 27. September

In the Shadow of the Moon - Netflix Original, ab dem 27. September

Sturgill Simpson Presents Sound & Fury - Netflix Original, ab dem 27. September

Mo Gilligan: Momentum - Netflix Original, ab dem 29. September

