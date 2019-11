21.11.2019

Das sind die Preisträger der Bambi-Verleihung 2019

Ein Lebenswerk-Bambi für Frank Elstner, eine besondere Preisträgerin in der Kategorie Mut: Die Bambi-Verleihung 2019 fand am Donnerstag in Baden-Baden statt.

Die Bambi-Verleihung fand am Donnerstagabend in Baden-Baden statt. Hier finden Sie unseren Live-Blog zum Nachlesen:

