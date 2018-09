vor 16 Min.

Das sind die aktuellen Gewinnzahlen vom Lotto am 8. September 2018

Wer beim Lotto am Samstag auf die richtigen Zahlen getippt hat, kann sich über drei Millionen Euro freuen.

Die Lottozahlen von gestern, 8. September 2018, sind drei Millionen Euro wert. Ob Sie bei Lotto am Samstag auf die richtigen Zahlen gesetzt haben, erfahren Sie hier.

Beim Lotto am Mittwoch hat ein Spieler aus Hessen die sechs richtigen Lottozahlen plus Superzahl getippt und damit den Jackpot geknackt. Der Gewinner konnte sich über rund 29 Millionen Euro freuen. Die richtigen Lottozahlen im Spiel vom Samstag, 8. September 2018, sind somit drei Millionen Euro wert.

Wie üblich werden beim Spiel "6 aus 49" sechs Lottozahlen gezogen und eine Superzahl zwischen 0 und 9. Ob Sie die auf die richtigen Gewinnzahlen gesetzt haben, erfahren Sie hier.

Lottozahlen vom Samstag, 8. September 2018

Lottozahlen: 6 - 23 - 27 - 29 - 30 - 44

Superzahl: 2

Spiel 77: 2 6 7 4 5 2 7

Super 6: 3 9 4 6 2 4

Die Angaben sind ohne Gewähr.

Lotto am Samstag: Chance auf Hauptgewinn beträgt 1:140 Millionen

Die Chance auf den Hauptgewinn im Lotto "6 aus 49" liegt bei 1:140 Millionen. Um in Gewinnklasse 1 zu landen und den Lottojackpot zu knacken, müssen Spieler sechs Lottozahlen und die Superzahl richtig tippen. Trotz der geringen Chancen spielen viele Deutsche Woche für Woche Lotto. Weil sich so viele Menschen an der Lotterie beteiligen, wird der Jackpot regelmäßig geknackt. Hier einige Rekordgewinne aus Deutschland und der Welt zum Durchklicken:

Das sind die größten Lotto-Gewinne der Welt 1 / 9 Zurück Vorwärts Der Traum vom großen Lotto-Glück zieht Millionen Menschen in aller Welt in seinen Bann. Hier kommt ein Überblick über die bislang größten Gewinne.

1,47 Milliarden Euro: Den bislang größten Lottojackpot räumen im Januar 2016 drei Gewinner in den USA ab. Wochenlang hatte es in der Powerball-Lotterie keinen Gewinner gegeben, der Jackpot war auf 1,568 Milliarden US-Dollar gestiegen.

642 Millionen Euro: Im August 2017 wächst der Powerball-Jackpot auf 758,7 Millionen Dollar an. Diesmal tippt nur eine Spielerin die richtigen Zahlen. Eine 53-jährige Frau aus Massachusetts holt sich den Riesen-Topf und wird damit zur größten Einzelgewinnerin in der Lotto-Geschichte. Sie kündigt sofort ihren Job in einem Krankenhaus.

491 Millionen Euro: Der mit 656 Millionen Dollar bisher drittgrößte Jackpot der Lotto-Geschichte wird Ende März 2012 in den USA geknackt. Die Rekordsumme der Lotterie Mega Millions verteilt sich auf Gewinnscheine in drei Bundesstaaten.

454 Millionen Euro: Eine 84-Jährige aus Florida gewinnt im Mai 2013 bei der US-Powerball-Lotterie mehr als 590 Millionen Dollar.

190 Millionen Euro: Die höchsten Einzelgewinne in Europa gehen im August 2012 an ein Ehepaar aus England und im Oktober 2014 an eine Person aus Portugal. Sie knacken jeweils den größtmöglichen Jackpot bei der Lotterie EuroMillions.

90 Millionen Euro: Ein Spieler aus Tschechien räumt im Mai 2015 erstmals den Rekordgewinn im Eurojackpot ab. Mehr geht bei dieser Lotterie nicht. Im Oktober 2016 hat als Zweiter ein Tipper aus Baden-Württemberg das Glück.

84,8 Millionen Euro: Der zuvor größte Gewinn in Deutschland ging dank eines Eurojackpot-Tippscheins im Sommer 2016 an einen Mann in Hessen.

45,4 Millionen Euro: Drei Tipper aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Thüringen teilen sich das Geld im Dezember 2007. Es ist der bisher höchste Gewinn beim Lotto "6 aus 49". dpa

Beim Lotto kostet jeder Tipp auf sechs Zahlen einen Euro plus Bearbeitungsgebühr. Außerdem können Spieler an Zusatzlotterien teilnehmen. Die Teilnahme am "Spiel 77" kostet 2,50 Euro. Um am Spiel "Super 6" teilzunehmen, werden 1,25 Euro fällig.

Zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis: Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, kurz BZgA, warnt davor, dass Lottospielen süchtig machen kann. Betroffene können Hilfe bei Experten suchen - zum Beispiel über diese Hotline: 0800 - 1 37 27 00. (AZ)

