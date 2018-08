vor 58 Min.

Das war's mit der Hitze - Kaltfront beendet den Mega-Sommer Panorama

Der Hochsommer neigt sich dem Ende entgegen: Am Freitag vertreibt eine Kaltfront die Mega-Hitze der vergangenen Wochen, meldet der Deutsche Wetterdienst.

Pünktlich mit dem Ende der sogenannten Hundstage endet diese Woche in Deutschland der Mega-Sommer mit Dauer-Hitze und Dauer-Dürre. Das berichtet der Deutsche Wetterdienst. "Ob das Sommerwetter noch einmal zurückkehrt, ist nach derzeitigem Stand offen", berichtet Meteorologe Simon Trippler auf der Webseite des DWD.

In den kommenden Tagen werden die Menschen in Deutschland vielerorts nochmal richtig ins Schwitzen kommen. Auch im Großraum Augsburg sind zumindest bis Mittwoch Temperaturen zwischen 30 und 32 Grad möglich.

Ende der Woche dringt dann aber laut DWD eine Kaltfront von Nordwesten her ein und bringt Schauer und Gewitter mit. Zwar seien am Freitag in der Südosthälfte örtlich noch einmal 25 Grad zu erwarten, so die Experten; am Wochenende allerdings geht es dann mit den Temperaturen deutlich bergab. Die Höchstwerte liegen nur noch bei 17 bis 21 Grad. Nachts sinken die Temperaturen sogar auf nur noch 12 bis 7 Grad.

Immerhin: Die Chancen für eine Rückkehr höherer Temperaturen sind laut Deutschem Wetterdienst aber durchaus gut. So könne es noch bis Anfang Oktober heiße Tage mit Höchsttemperaturen über 30 Grad und bis Ende Oktober sogar auch noch Sommertage mit Höchsttemperaturen über 25 Grad geben.

Mit den Hundstagen, also den heißesten Tage des Jahres, die immer vom 23. Juli bis 23. August dauern, ist dann das aber nicht mehr zu vergleichen.

Und so wird das Wetter im Großraum Augsburg in den kommenden Tagen:

Dienstag : überwiegend sonnig, Höchsttemperaturen um die 30 Grad.

: überwiegend sonnig, Höchsttemperaturen um die 30 Grad. Mittwoch : heiter bis wolkig, Temperaturen sogar bis zu 32 Grad.

: heiter bis wolkig, Temperaturen sogar bis zu 32 Grad. Donnerstag : sonnig mit vereinzelten Gewittern, bis zu 28 Grad

: sonnig mit vereinzelten Gewittern, bis zu 28 Grad Freitag : viele Schauer, nur noch bis zu 22 Grad Höchsttemperatur

: viele Schauer, nur noch bis zu 22 Grad Höchsttemperatur Samstag : Regen, 22 Grad

: Regen, 22 Grad Sonntag: überwiegend bewölkter Himmel, 17 Grad Höchsttemperatur

Angesichts der wochenlangen Trockenheit haben acht Bundesländer Dürre-Schäden in Milliardenhöhe an die Bundesregierung gemeldet. Über mögliche Bundeshilfen für Bauern soll an diesem Mittwoch entschieden werden. Agrarministerin Julia Klöckner (CDU) will dann den Erntebericht ins Kabinett bringen und bewerten, ob die Schäden aufgrund der langanhaltenden Trockenheit in diesem Sommer "nationales Ausmaß" erreichen. Diese Einstufung wäre notwendig, damit neben den zuerst zuständigen Ländern auch der Bund erstmals seit 2003 wieder Dürre-Hilfen zahlen könnte. Der Bauernverband hatte bereits mehrfach Nothilfen von einer Milliarde Euro gefordert. (AZ)

