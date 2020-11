vor 1 Min.

Dash & Lily auf Netflix: Folgen, Handlung, Schauspieler und Trailer zur Weihnachts-Serie

"Dash & Lily" ist im Stream auf Netflix zu sehen. Start, Besetzung, Handlung, Folgen und Trailer - lesen Sie hier alle wichtigen Infos auf einen Blick.

Die Serie "Dash & Lily" spielt während der Weihnachtszeit in New York und basiert auf der gleichnamigen Bücherreihe von David Levithan und Rachel Cohn. "Dash & Lily" zeigt die beiden Protagonisten, die sich über ein Notizbuch in einem alten New Yorker Bücherladen kennenlernen, sich aber vorerst nicht treffen.

Start-Termin, Besetzung, Folgen und Handlung - lesen Sie hier alle Infos zu "Dash & Lily".

"Dash & Lily", Start: Wann ist die Weihnachtsserie in Deutschland auf Netflix erschienen?

Die weihnachtliche Serie "Dash & Lily" ist seit dem 10. November auf dem Streamingdienst zu sehen. Netflix hat erst vor Kurzem das kostenlose Probe-Abo abgeschafft. Falls Sie sich für ein Abo entscheiden, fallen gleich im ersten Monat 7,99 Euro in der billigsten Version und in der teuersten Version 15,99 Euro an. Für 15,99 Euro kann der Streamingdienst aber auf vier Geräten gleichzeitig genutzt werden.

Wie viele Folgen hat "Dash & Lily"?

Insgesamt umfasst die Weihnachtsserie "Dash & Lily" acht Folgen. Jede Episode dauert etwa 30 Minuten. Hier finden Sie die Titel im Überblick:

"Dash"

" Lily "

" "Channuka"

"Cinderella"

"Edgar und Sofia "

" " Heiligabend "

" " Weihnachten "

" " Silvester "

Handlung von "Dash & Lily" auf Netflix

Die romantische Serie dreht sich um die Protagonisten Dash und Lily. Lily ist eher optimistisch und fröhlich, während Dash als zynisch und pessimistisch eingestuft werden kann. Die beiden lernen sich auf einem ungewöhnlichen Weg kennen: Lily hinterlässt in ihrem Lieblings-Buchladen ein rotes Notizbuch mit der Aufschrift "Do you dare? (Deutsch: Traust du dich?) und Dash leiht es aus. Beide teilen in dem Buch ihre Träume, Wünsche und stellen dem anderen kleine Aufgaben. Eine weihnachtliche Liebesgeschichte beginnt.

Schauspieler im Cast von "Dash & Lily": Die Darsteller im Überblick

Hier finden Sie die Besetzung der Serie im Überblick:

Schauspieler Rolle Midori Francis Lily Austin Abrams Dash Dante Brown Boomer Troy Iwata Langston Keana Marie Sofia James Saito Arthur Jodi Long Mrs. Basil E. Glenn McCuen Edgar Thibaud Michael Park Gordon Gideon Emery Adam Jennifer Ikeda Grace Diego Guevara Benny Agneeta Thacker Priya Leah Kreitz Aryn Ianne Fields Stewart Roberta

Trailer zu "Dash & Lily" - die Weihnachtsserie auf Netflix

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen