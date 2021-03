Dating im Lockdown: "Einsamkeit ist mein größtes Problem"

Die Partnersuche gestaltet sich für viele schon ohne Pandemie schwierig. Mitten im Ausnahmezustand ist es noch mühseliger. Wie es Menschen aus der Region dabei ergeht.

Die Freizeit ist für viele während der Pandemie nicht mehr das, was sie einmal war. Bars und Clubs haben zu, Familienfeiern können nur im kleinen Rahmen stattfinden und bis zum nächsten Restaurantbesuch mit Freunden ist es wohl auch noch eine Weile hin. Glücklich schätzt sich da, wer sich zuhause einen schönen Abend mit der Partnerin oder dem Partner machen kann und nicht einsam in seinen vier Wänden sitzt. Wer diesem Schicksal entgehen und während der Pandemie jemand kennenlernen möchte, der hat es dagegen oft schwer. Denn viele sonst beliebte Orte für Dates sind geschlossen, und Suchenende können fast nur noch im Internet auf neue Menschen treffen. Hier berichten drei Betroffene, wie und warum sie trotzdem während der Pandemie daten.

Junge Frau aus Augsburger Umland findet Dating während Corona-Pandemie anstrengend

Clara Jahn (Name geändert) wohnt zwischen Augsburg und Ulm. Sie ist 26 Jahre alt und Single. Um mögliche Partner kennenzulernen, ist sie während der Pandemie auf der Dating-App Tinder unterwegs.

"Daten während Corona ist anstrengend. Aber ich versuche es trotzdem, weil ein Freund die schwierige Zeit weniger einsam machen würde. Um Männer kennenzulernen, nutze ich Tinder. Ich treffe mich aber nicht direkt mit jemandem, sondern schreibe mit ihm mindestens zwei Wochen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie er so drauf ist. Im Online-Gespräch versuche ich abzuschätzen, ob der andere Corona ernstnimmt und es sicher ist, ihn zu treffen. Ich habe keine spezifischen Regeln für meine Dates, aber wenn er mir erzählt, dass er gestern eine Gartenparty gefeiert hat, dann würde ich es lassen. Auf die aktuellen Inzidenzzahlen achte ich nicht, sondern auf die geltenden Regeln. Und wenn das passt, dann treffen wir uns.

Im ersten Moment, wenn ich ihn treffe, checke ich ihn schon ab. Wir haben uns davor ja noch nie richtig gesehen. Vor Corona bin ich bei Dates in ein Restaurant gegangen, wir haben einen Kaffee getrunken oder uns für einen Film verabredet. All das ist gerade aber nicht möglich. Wir können nur spazieren gehen. Denn ich möchte, auch aus Sicherheitsgründen, nicht direkt zu jemandem nach Hause, und im öffentlichen Raum geht gerade nichts außer spazieren.

Hält das Date sich an die Corona-Regeln?

Wenn ich den Eindruck habe, dass mein Date sich an die Corona-Regeln hält, habe ich keine Hemmungen, dem Mann nahezukommen. Ich frage davor öfter so ein bisschen ab, mit wem er sich sonst trifft und was für Regeln an seinem Arbeitsplatz gelten. So kann ich die Lage besser einschätzen. Bisher hat sich jeder daran gehalten. Einmal hat mir allerdings ein Mann ein paar Tage nach unserem Treffen geschrieben, dass es ihm schlecht geht und dass er Hals-und Gliederschmerzen hat. Da habe ich mich sofort isoliert, bis er zum Glück ein negatives Testergebnis bekam.

Vor Corona habe ich meine künftigen Dates auf Partys und unterwegs getroffen. Da hatte ich dann schon einen persönlichen Eindruck von meinem Gegenüber. Online kannst du dir nicht so ein Bild machen. Ich habe jetzt außerdem mehr Dates als vor Corona, da die Qualität der Treffen gesunken ist. Früher hatte ich mehr Verabredungen mit demselben Mann, jetzt springen sie früher ab. Durch Tinder investieren die Menschen anscheinend nicht mehr so viel Zeit und ich habe das Gefühl, dass manche lieber abwarten. Es könnte ja noch wer Besseres kommen. Für mein Selbstwertgefühl ist das nicht so toll. Und es ist anstrengend.

Wenn ich jemandem gegenüberstehe, habe ich außerdem das Gefühl, dass er ehrlicher ist. Ich nehme mir immer wieder vor, die App zu löschen. Aber dann nutze ich sie doch, weil mir langweilig ist und ich mich nicht anders ablenken kann. Dann denke ich mir, dass da nicht alle Idioten sein können und versuche es nochmal. Ich hoffe, dass ich bald wieder analog Leute kennenlernen kann.

Eigentlich bin ich ein sehr aktiver Mensch, engagiere mich im Verein, treffe Freunde und bin auf Festivals und Wochenendtrips. Jetzt fehlt mir dieser Ausgleich zur Arbeit. Es geht mir während Corona zwar nicht schlecht, aber auch nicht gut. Vor der Pandemie war ich auch schon Single, da war es aber nicht so schlimm, weil ich eben trotzdem einen Ausgleich hatte. Durch Corona ist der Wunsch nach einem Partner dann stark geworden, da die Zeit gerade so anstrengend ist und ein Freund es einfacher und weniger einsam machen würde. Deshalb date ich momentan."





Dates machen die Einsamkeit während der Pandemie für jungen Mann erträglicher

Alexander Schwarz (Name geändert) ist 21 Jahre alt, kommt aus dem Augsburger Umland und ist seit Oktober 2020 Single. Die Suche nach einer neuen Verbindung gestaltet sich schwierig.

„Ich habe keine Angst, mich bei Verabredungen anzustecken, und selbst wenn, die Sehnsucht nach Nähe ist größer. Denn Einsamkeit ist mein größtes Problem während dieser Pandemie, und Dates machen es hin und wieder erträglicher. Das ist auch meine Motivation bei den Treffen: nicht alleine sein.

Kurz vor dem Lockdown vergangenen Herbst bin ich Single geworden. Davor hatte ich mehrere Jahre lang eine Beziehung. Jetzt lerne ich das Leben eines Singles mitten in der Pandemie kennen. Ich habe gar keine Erfahrung mit Verabredungen vor Corona. Die einzige Möglichkeit, jetzt zu daten, ist online. Sonst lerne ich nirgendwo neue Leute kennen. Aber dort kommt es mir so vor, dass jemand wie ich, der keine top in Szene gestellten Bilder auf den sozialen Medien hochlädt, auf dem Trockenen sitzen bleibt.

Auch die Auswahl für Frauen ist, glaube ich, im Moment so groß, dass die meisten gar nicht wissen, was sie wollen. Sie picken sich dann die "Sahnestückchen" heraus. Wenn man trotz allem doch mal ein Treffen vereinbart, kommt alles ins Stocken bei der Frage nach dem Ort. Denn alles hat zu, es war lange kalt draußen und wenige wollen einen fremden Mann zu sich nach Hause einladen. War tatsächlich ein Date abgemacht, wurde mir oft kurzfristig abgesagt. Die Standardausrede: Treffen mehrerer Haushalte seien ja gerade verboten."





Augsburger Studentin trifft meist Bekanntschaften während Pandemie nicht persönlich

Die 21-jährige Stephanie Kording (Name geändert) studiert in Augsburg. Sie ist Single und auf der Dating-App Tinder unterwegs. In Nicht-Corona-Zeiten lernt sie ihre Dates lieber auf WG-Partys kennen.

"Ich habe weniger Dates als vor Corona. Die Schwelle, jemanden persönlich kennenlernen zu wollen, ist für mich gerade einfach höher. Da muss er schon gut passen. Während des Lockdowns habe ich dafür mehr als sonst mit Männern auf Tinder geschrieben, die meisten wollte ich dann aber gar nicht persönlich kennenlernen. Seit Beginn der Pandemie habe ich nur zwei von ihnen getroffen.

Bevor ich jemanden treffe, schreibe ich mindestens eine Woche mit ihm, um herauszufinden, ob es sich lohnt, ihn kennenzulernen. Mehrere Studierende hier feiern illegale Corona-Partys. Wenn mir das einer erzählt, höre ich auf, mit ihm zu schreiben. Wenn er sich nicht an die Regeln hält, ist er eh nicht der Typ für mich. Ich habe wegen Corona auch Hemmungen, den anderen zu berühren. Bei meinem letzten Date hat er mich zum Beispiel zur Begrüßung umarmt, das fand ich nicht so toll. Für mich wäre es schlimm, wenn um mich herum alles wegen mir in den Shutdown müsste.

Augsburgerin fände Corona-Test vor Date gut

Ich finde es super, wenn der Mann mir sagt, dass er sich an alle Regeln hält. Ich würde mich auch besser fühlen, wenn ich wüsste, dass er einen negativen Test hat. Nur: Jemanden vor einem Treffen zu fragen, ob er auf Corona getestet wurde, ist nicht so attraktiv. Da käme ich paranoid rüber. Deshalb habe ich noch nie nachgefragt. Dabei fahre ich am Wochenende manchmal zu meiner Mutter, da würde ich gerne wissen, dass es sicher ist zu fahren. In der Woche, bevor ich zu meiner Mutter fahre, habe ich deshalb gar keine Dates, um die Gefahr zu minimieren.

Vom Daten verspreche ich mir gerade alles außer einer Beziehung. Mein Studium ist mir wichtiger, dafür will ich Zeit haben. Aber wenn ich mal ein paar Tage lang nicht draußen war, ist es nett, mit jemand auf Tinder zu schreiben und den vielleicht auch zu treffen. Früher habe ich die App nicht wirklich genutzt, da habe ich Männer oft über Freunde von Freunden oder auf einer Hausparty kennengelernt. Da bin ich auch noch bei Verabredungen Essen gegangen, in eine andere Stadt gefahren oder wir waren Kanufahren. Weil man während der Pandemie nichts unternehmen kann, gehe ich jetzt mit meinen Dates spazieren. Das ist allerdings nicht optimal fürs erste Treffen, weil es da schnell langweilig wird. Im Sommer war es noch lockerer, da konnten wir uns immerhin in der Innenstadt hinsetzen und was zu trinken holen."

