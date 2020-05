vor 17 Min.

"Dead to Me", Staffel 2: Start heute - Folgen, Handlung, Cast, Trailer

Ab heute erscheint "Dead to Me", Staffel 2 auf Netflix. Hier gibt es die Infos zu Start, Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer.

Die Serie "Dead to Me" geht ab heute bei Netflix mit Staffel 2 an den Start. Hier erfahren Sie alles zu Handlung, Folgen und Schauspielern. Auch einen Trailer haben wir für Sie.

Die Serie "Dead to Me" gibt es ab heute mit Staffel 2 auf Netflix zu sehen. Hier bekommen Sie alle wichtigen Infos zum Start-Termin, sowie zu Folgen und Handlung der Serie.

Außerdem stellen wir Ihnen die Schauspieler vor und haben den Trailer am Ende des Artikels beigefügt.

Start Termin von "Dead to Me", Staffel 2

Die Serie wird ab dem heutigen 8. Mai 2020 bei Netflix zu sehen sein. Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro im Monat.

"Dead to Me", Staffel 2: Handlung und Folgen der Netflix-Serie

Nach dem blutigen Ende der ersten Staffel kämpfen Jen und Judy weiter darum, ihre Geheimnisse vor dem Rest der Welt zu bewahren. Als Detective Perez auftaucht und jeden ihrer Schritte argwöhnisch unter die Lupe nimmt, entscheiden sich die beiden für drastische Maßnahmen, um ihre Lieben zu schützen.

Staffel 2 wird zehn Folgen umfassen. Weitere Details zu den einzelnen Episoden der zweiten Staffel von "Dead to Me" wurden noch nicht bekannt gegeben.

Schauspieler von "Dead to Me": Besetzung im Cast

Hier lesen Sie, welche Schauspieler in den Hauptrollen von Staffel 2 der Serie "Dead to Me" zu sehen sind:

Rolle Schauspieler Jen Harding Christina Applegate Judy Hale Linda Cardellini Detective Perez Diana Maria Riva James Marsden Steve Wood Sam McCarthy Charlie Harding

"Dead to Me", Staffel 2: Trailer der Netflix-Serie

Hier können Sie sich das Ankündigungsvideo der zweiten Staffel von "Dead to Me" ansehen:

