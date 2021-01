26.01.2021

Dead to Me, Staffel 3: Netflix-Start, Handlung, Schauspieler – Das ist bekannt

Alles zur 3. Staffel von "Dead to me" rund um Start, Handlung und Schauspieler lesen Sie hier.

Netflix geht mit einer 3. Staffel von "Dead to Me" an den Start. Alles zu Start-Termin, Handlung und Schauspieler lesen Sie hier.

Von Monique Neubauer

Die Netflix-Serie "Dead to Me" ist eine schwarzhumorige Comedy-Serie, die von einer außergewöhnlichen Freundschaft zwischen zwei sehr unterschiedlichen Frauen erzählt. Nun steht fest, dass es eine 3. Staffel geben wird. Wir geben Ihnen die Infos, die jetzt schon bekannt sind - rund um Start, Handlung und Schauspieler.

Start-Termin von "Dead to Me", Staffel 3

Voraussichtlich wird die 3. Staffel von "Dead to me" im Frühjahr 2021 bei Netflix an den Start gehen. Die 3. Staffel wird der Abschluss der Geschichte um Jen und Judy sein.

Darum geht "Dead to Me", Staffel 3: Die Handlung

Nachdem Steves vergrabene Leiche im Finale der zweiten Staffel von einer Passantin und deren Hund gefunden wurde, droht Jens und Judys mörderisches Geheimnis aufzufliegen.

Außerdem waren die beiden Freundinnen in der letzten Folge der 2. Staffel in einen schweren Autounfall verwickelt. Nur für die Zuschauer ist zu erkennen, dass der Unfallverursacher Steves Zwillingsbruder Ben ist, der nach der Nachricht über den Tod seines Bruders betrunken am Steuer saß.

Die Besetzung im Cast: Schauspieler von "Dead to Me"

In der Übersicht sehen Sie die Besetzung der Hautprollen von "Dead to Me" sowie die deutschen Synchronsprecher der Serie.

Rolle Darsteller Synchronsprecher Jen Harding Christina Applegate Claudia Lössl Judy Hale Linda Cardellini Shandra Schadt Steve Wood

Ben Wood James Marsden Markus Pfeiffer Christopher Doyle Max Jenkins Julian Manuel Charlie Harding Sam McCarthy Benjamin Weygand Henry Harding Luke Roessler Niklas Gebendorfer

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen