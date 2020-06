vor 17 Min.

"Deathloop": Release, Trailer, Gameplay

Der Stealth-Action-Shooter "Deathloop" wird für die Playstation 5 und den PC erscheinen. Hier haben wir alle Infos zu Gameplay und Release sowie einen Trailer für Sie.

"Deathloop" heißt das neueste Spiel des französischen Entwicklerteams Arkane Studios, die unter anderem für die erfolgreiche "Dishonored"-Reihe verantwortlich sind und auch die Neuauflage des Klassikers "Prey" entwickelt haben. Erstmals wurde das Spiel auf der E3 2019 angekündigt - Gameplay wurde aber erst am 11. Juni diesen Jahres beim PlayStation 5 Reveal-Event gezeigt. Alle Infos zu Release und Gameplay finden Sie hier. Außerdem haben wir auch einen Trailer für Sie.

"Deathloop": Release-Termin

Einen genauen Termin hat der Publisher Bethesda bisher noch nicht verraten. Fest steht jedoch, dass der First-Person-Shooter für die Playstation 5 und den PC auf den Markt kommen wird - voraussichtlich noch in diesem Jahr.

Sobald der genaue Release-Termin von "Deathloop" bekannt gegeben wird, werden wir Sie hier an dieser Stelle darüber informieren.

Wie sieht das Gameplay von "Deathloop" aus?

Die Gameplay-Szenen aus dem am 11. Juni vorgestellten Trailer zum Spiel erinnern sehr an "Dishonored" - der Hauptcharakter Colt hat neben verschiedenen Schusswaffen Zugriff auf Fähigkeiten wie Teleportation und Telekinese. Natürlich bietet "Deathloop" ein komplett neues Setting, das Spiel unterscheidet sich aber auch in einem elementaren Spielelement von seinen Vorgängern: Colt befindet sich in deinem "Deathloop", wie man ihn aus der Komödie "Und täglich grüßt das Murmeltier" kennt. Sobald er das zeitliche segnet, dreht sich die Zeit zurück und seine Fehler werden Rückgängig gemacht.

Im Spiel hat man die Möglichkeit sich lautlos schleichend seiner Gegner zu entledigen, oder sich den offensiveren Fähigkeiten und Waffen zu bedienen und Chaos zu stiften. Immer auf den Versen ist einem dabei Colts Erzfeindin Julianna, die in einem Single-/Multiplayer-Mix auch von anderen Spielern gesteuert werden kann.

Trailer zu "Deathloop"

Den Gameplay-Trailer zum actionreichen Shooter können Sie sich hier ansehen:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen