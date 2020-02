17:04 Uhr

Deichkind Tour 2020 in Augsburg: Termin, Einlass, Beginn, Anfahrt und Parken

Deichkind spielt bald in Augsburg. Infos rund um Termin, Einlass, Beginn und Anfahrt: hier.

Bald kommt Deichkind nach Augsburg. Alle Informationen rund um Termin, Einlass, Beginn, Tickets, Parken und Anfahrt erfahren Sie hier in der Übersicht.

Auf ihrer Deutschland-Tournee 2020 macht die Hip-Hop- und Electropunk-Formation Deichkind auch Halt in Augsburg. Laut der Hamburger Musikgruppe können sich die Besucher der Tour auf zahlreiche Neuerungen in den Bereichen Bühnentechnik, Visualdesign, Licht und Outfits einstellen.

Hier geben wir Ihnen einen Überblick rund um die Infos zu Termin, Beginn, Einlass, Tickets, Parken und Anfahrt zum Konzert in Augsburg.

Termine der Deichkind-Tour 2020: Wann spielt die Gruppe in Augsburg? Infos zu Einlass, Beginn und Tickets

Deichkind spielen auf ihrer Deutschlandtour 2020 am 18.02.2020 in der Augsburger Schwabenhalle. Der Einlass startet um 18 Uhr, offizieller Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr.

Die Tickets sind für 49,95 Euro pro Person über die Online-Plattform Eventim erhältlich.

Deichkind-Konzert 2020 in Augsburg: Anfahrt und Parken

Das Konzert in Augsburg findet am 18. Februar in der Schwabenhalle auf dem Messegelände statt. Rund um das Augsburger Messezentrum stehen den Besuchern über 2400 Parkplätzen zur Verfügung. Neben den regulären Stellplätzen gibt es auch zahlreiche Behindertenparkplätze.

Die Adresse lautet: Am Messezentrum 5, 86159 Augsburg.

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Konzert vom Hauptbahnhof aus mit dem Bus B1 Richtung Göggingen zu erreichen. An der Haltestelle Maria Stern ist ein Umstieg in Buslinie 41 erforderlich, der direkt die Haltestelle Messe Süd anfährt (Fahrzeit ca. 20 Min.).

Vom Moritzplatz aus fährt die Straßenbahnlinie 13 bis zur Haltestelle Bukowina- Institut/PCI. Von dort gelangt man zu Fuß zur Messe (Fahrzeit ca. 12 Min., Gehzeit ca. 8 Minuten). (AZ)

