"Dein Zuhause gehört mir": Start heute - Handlung, Schauspieler, Trailer

Bei Netflix geht heute der Film "Dein Zuhause gehört mir" an den Start. Hier erfahren Sie alles über die Handlung und die Besetzung. Auch einen Trailer können Sie sich ansehen.

Bei Netflix geht heute der spanische Krimi "Dein Zuhause gehört mir" (Originaltitel: "Hogar") an den Start. Wir informieren Sie über die Handlung und die Schauspieler im Cast. Am Schluss können Sie sich einen Trailer anschauen.

"Dein Zuhause gehört mir": Wann ist der Start bei Netflix?

Netflix hat den Start des Films für Mittwoch, 25. März 2020 , angekündigt. Der Streaming-Dienst kann laut Anbieter 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Handlung: Worum geht es bei "Dein Zuhause gehört mir"?

In dem Film stalkt der arbeitslose Werbe-Manager Javier Muñoz ein junges Paar, das seine frühere Wohnung gekauft hat. Als er entdeckt, dass er noch die Schlüssel hat, dringt er in das Leben der beiden ein. Um jeden Preis will er sich zurückholen, was er verloren hat.

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Dein Zuhause gehört mir"?

Javier Gutiérrez als Javier Muñoz

als Mario Casas als Tomás

als Tomás Bruna Cusí als Lara

Ruth Díaz als Marga

David Ramírez als Damián

David Selvas als Darío

David Verdaguer als Raul

als Raul Vicky Luengo als Natalia

Ernesto Collado als Professor

In weiteren Rollen sind zu sehen:

Mireia Rey

Aleida Torrent

Josep Maria Alejandre

Júlia Molins

Raül Ferre

Regie führten David und Alex Pastor. Auch das Drehbuch stammt von den beiden. Der Film wurde von Magda Gargallo, Adrián Guerra, Marta Sánchez und Núria Valls produziert, die Musik stammt von Lucas Vidal. (AZ)

"Dein Zuhause gehört mir" ("Hogar"): Der spanische Trailer zum Netflix-Film

