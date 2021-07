Wie gut schützt meine Impfung gegen die Delta-Variante?

Die Delta-Variante breitet sich auch in Deutschland mit großem Tempo aus. Was Sie jetzt zum Impfschutz wissen müssen.

Die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus (B.1.617.2) wird von Gesundheitsbehörden derzeit mit großer Sorge beobachtet. Sie verbreite sich laut Robert-Koch-Institut deutlich schneller als bisherige Varianten und wird vermutlich im Laufe des Jahres in Deutschland dominieren. In Augsburg Stadt wurden bisher 22 Fälle verzeichnet - in München sogar 139. Das Wichtigste im Überblick.

Bieten bisherige Impfungen einen ausreichenden Schutz vor der Delta-Variante?

Laut RKI schützen alle bisher in Deutschland gängigen Impfungen vor einem schweren Krankheitsverlauf. Ein Blick nach England zeigt: Nach vollständiger Impfung liegt die Schutzwirkung bei 88 Prozent. Bei der Alpha-Variante liegt die Schutzwirkung bei 93 Prozent. Diese Zahlen stammen aus einer im Mai veröffentlichen Studie von Public Health England und beziehen sich auf eine symptomatische Ansteckung. Es ist die bisher erste Studie zu einem Vergleich der Wirksamkeit von Impfstoffen auf die Virusvarianten.

Untersucht wurden in der Studie die Impfstoffe von Biontech und AstraZeneca . Nach der zweiten Impfung konnte kein signifikanter Unterschied in der Schutzwirkung der Vakzine festgestellt werden.

von und . Nach der zweiten konnte kein signifikanter Unterschied in der Schutzwirkung der festgestellt werden. Laut Impfstoffhersteller konnte in ersten Labortests auch bei Moderna eine Immunantwort festgestellt werden.

eine Immunantwort festgestellt werden. Zu Johnson & Johnson liegen bisher noch keine Daten vor. Laut britischer Gesundheitsbehörden könnten jedoch alle Vakzine nach vollständiger Immunisierung einen schweren Verlauf verhindern - auch bei Virusvarianten.

Ist die Delta-Variante wirklich gefährlicher als andere Varianten?

In England dominiert die Virusvariante bereits. Erste Untersuchungen ergeben, dass sich die Delta-Variante schneller ausbreitet und die Ansteckung von Kontaktpersonen um etwa vier Prozent höher ist als bei der Alpha-Variante (B.1.1.7). Außerdem müssten Infizierte häufiger stationär in Krankenhäusern behandelt werden. Ob die Variante schwerer verläuft als andere, lässt sich bisher nicht sagen.

Unterscheidet sich die Behandlung von Covid-Patienten mit Delta von der anderer Covid-Patienten?

Lesen Sie dazu auch

Das Behandlungsschema bei schweren Verläufen mit Delta unterscheidet sich nicht. In der Frühphase sind Antikörper und Remdesivir im Einsatz, in der Spätphase Dexamethason zur Abdämpfung einer gefährlichen überschießenden Reaktion des Immunsystems, die sich gegen den eigenen Körper wenden kann.

Wie lange ist die Impfung gültig und wann muss erneut geimpft werden?

Formal ist das digitale Impfzertifikat eines Zweitgeimpften ein Jahr lang gültig. Menschen, die Immunsuppresiva einnehmen (etwa bei Krebs oder Rheuma), müssen wohl schon 2021 drittgeimpft werden. Bei Immungesunden geht Professor Clemens Wendtner, Chefarzt der Klinik für Hämatologie, Onkologie, Immunologie, Infektiologie und Tropenmedizin an der München Klinik Schwabing, von einem Jahr Impfschutz aus. Es sieht so aus, dass es auch bei Genesenen und Geimpften in dieser Zeit zu einem Abfall des Titers der Antikörper kommt. Es könnte sein, dass – wie bei Hepatitis – künftig vor einer Impfung der Titer ermittelt wird.

Was gilt es jetzt zu beachten?

Da noch nicht alle Menschen in Deutschland einen Impfschutz haben, sollten die bekannten Regelungen zu Hygiene und Abständen weiterhin eingehalten werden. Das könne die Ausbreitung des Coronavirus und auch der Varianten eindämmen. Dazu gehört weiterhin: Mindestens eineinhalb Meter Abstand halten, Hygieneregeln beachten, in Innenräumen einen Mund-Nasen-Schutz tragen und lüften. (mit mab)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.