Dengler - Kreuzberg Blues im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Krimizeit im Zweiten: Das ZDF bringt "Dengler - Kreuzberg Blues" auf die deutschen Bildschirme. Sie suchen nach Infos? Dann sind Sie hier richtig: Wir verraten Ihnen in diesem Text, wann der TV-Termin ist, welche Darsteller mit von der Partie sind, wie die Handlung ist und ob es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek gibt.

TV-Termin: "Dengler - Kreuzberg Blues" am 22.11.21 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Dengler - Kreuzberg Blues" läuft am Montag, 22. November 2021, im ZDF. Los geht's um 20.15 Uhr. Der Film hat eine Spieldauer von ungefähr 90 Minuten. Sie sind am Montagabend schon anderweitig verabredet? Kein Problem. "Dengler - Kreuzberg Blues" finden Sie auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Dengler - Kreuzberg Blues"

Was für ein Schreck in der Nacht: Eine Ratte beißt einem kleinen Baby in den Finger. Für Hacker-Aktivistin Olga ist der Fall glasklar: Immobilienhai Jan Kröger hat das Ungeziefer ausgesetzt, um die Mieter zu tyrannisieren und aus ihren in seinen Augen zu günstig gemieteten Wohnungen zu vertreiben. Privatermittler Dengler soll für Olga die notwendigen Beweise ranschaffen.

Kröger zeigt sich empört, als er mit den Vorwürfen konfrontiert wird. Er dreht den Spieß gar um - und bietet Dengler selbst Geld an, damit der in der Rattensache ermittelt. Verhält sich so ein skrupelloser Immobilienvermittler, der seine Mieter drangsalieren möchte?

Kröger hat auf jeden Fall viel zu verlieren. In wenigen Tagen soll ein Millionen-Deal über die Bühne gehen, der Skandal käme zum denkbar schlechtesten Moment. Olga zeigt sich enttäuscht, dass Dengler an Krögers Schuld zweifelt und sogar Geschäfte mit ihm macht. Gelingt es den beiden, die wahren Hintergründe herauszufinden?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Dengler - Kreuzberg Blues" im Cast

Georg Dengler - Ronald Zehrfeld

- Olga Illiescu - Birgit Minichmayr

Ezra Malick - Seyneb Saleh

- Seyneb Saleh Jan Kröger - Peter Trabner

- Peter Trabner Dr. Gross - Sabin Tambrea

Arthur Brinkmann - Winfried Glatzeder

- Roy - Joshua Seelenbinder

Matse - Wanja Götz

Mark - Marius Lamprecht

Ramon - Thiago Braga de Oliveira

de Oliveira Charlotte Krüger - Kira Zurhausen

Kirkmann - Peter Weiss

Katrin Henke - Caprice Crawford

- Caprice Crawford Demirel - Mona Pirzad

Jeremy L. Dawson - John Keogh

"Dengler - Kreuzberg Blues" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Dengler - Kreuzberg Blues" können Sie auch sehen, wenn Sie am Montagabend keine Zeit haben. Der Krimi steht auch als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek.

