"Denn sie wissen nicht, was passiert" 2021: Sendetermine, Übertragung und mehr

"Denn sie wissen nicht, was passiert" ist mit neuen Folgen im TV bei RTL zu sehen. Wir informieren Sie hier über die Sendetermine und die Übertragung der Show.

"Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" ging auf RTL in eine neue Runde. Wieder einmal sind die drei Moderatoren Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch bis zum Beginn der Live-Sendung völlig ahnungslos.

Fest steht nur, dass zwei der drei Showgrößen in verschiedenen Spiel- und Quizrunden gegen zwei prominente Gäste antreten müssen. Die dritte Person führt als Moderator durch den Abend. Wer jedoch welche Aufgabe bekommt, wird erst am Anfang der Show bekannt gegeben.

Wann sind die genauen Sendetermine der Show? Wo gibt es Wiederholungen von "Denn sie wissen nicht, was passiert" zu sehen? Und wie läuft die Übertragung ab? Hier bekommen Sie alle Infos dazu.

Sendetermine von "Denn sie wissen nicht, was passiert" 2021

Die erste der insgesamt drei neuen Folgen von "Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" wurde am Samstag, 4. September, um 20.15 Uhr beim Sender RTL ausgestrahlt.

Hier finden Sie einen Überblick über die weiteren Sendetermine:

Datum Uhrzeit Sender Samstag, 04. September 2021 20.15 Uhr RTL Samstag, 11. September 2021 20.15 Uhr RTL Samstag, 18. September 2021 20.15 Uhr RTL

Übertragung: So sehen Sie "Denn sie wissen nicht, was passiert" 2021 heute live im TV und Stream

Die drei neuen Folgen von "Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" laufen seit dem 04. September 2021 immer samstags zur Primetime um 20.15 Uhr bei RTL. Neben der Ausstrahlung im TV, kann die Sendung auch zeitgleich im Stream bei TV Now verfolgt werden.

Dafür ist jedoch eine kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft bei dem Dienst notwendig. Eine Mitgliedschaft bei TV Now-Premium kostet nach Angaben der Mediengruppe 4,99 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Neukunden haben außerdem die Möglichkeiten, den Dienst 30 Tage lang kostenlos zu testen.

Ganze Folgen von "Denn sie wissen nicht, was passiert" 2021 als Wiederholung sehen

Sie haben zum üblichen Ausstrahlungstermin keine Zeit und haben eine Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert" verpasst? Kein Problem. Direkt im Anschluss an die Sendung läuft um 00.00 Uhr eine Wiederholung der Show. Außerdem können die einzelnen Folgen auch bei TV Now nach der Übertragung im Fernsehen als Wiederholung sehen.

Dies ist bis zu einige Wochen nach der TV-Ausstrahlung kostenlos möglich. Wenn Sie die Folgen jedoch zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal abrufen möchten, so ist der Abschluss eines kostenpflichtigen Premium-Abonnements notwendig.

"Denn sie wissen nicht, was passiert" 2021: Günther Jauch feiert sein Comeback

Mit dem Start der neuen Folgen von "Denn sie wissen nicht, was passiert", feiert Moderator Günther Jauch sein Comeback in der Samstagabend-Show. In der vorherigen Staffel der Sendung, die im Frühjahr ausgestrahlt wurde, konnte der 65-Jährige wegen seiner Corona-Erkrankung nicht mit dabei sein.

Günther Jauch feiert bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" sein Comeback. Foto: Soeren Stache, dpa (Archiv)

Verschiedene prominente Überraschungsgäste sprangen damals für den gebürtigen Münsteraner ein. Jauch selbst ließ es sich jedoch nicht nehmen, sich in jeder Sendung per Video aus der Quarantäne hinzuzuschalten und so die Zuschauerinnen und Zuschauer über seinen Gesundheitszustand zu informieren. Im Staffelfinale führte schließlich TV-Koch Tim Mälzer an Jauchs Stelle als Moderator durch die Show. (AZ)