vor 32 Min.

"Denn sie wissen nicht, was passiert!": Sendetermine, Übertragung und Wiederholung - 25.4.20

Sendetermine, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung: Hier gibt es die Infos zu "Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show".

Die RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert!" mit Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk wird mit neuen Folgen in der 3. Staffel zu sehen sein. Am 25. April läuft Folge 2. Hier erfahren Sie alles zu den neuen Sendeterminen, der Übertragung und der Wiederholung der Show.

In der Show müssen die drei Unterhaltungsgrößen ihr Improvisationstalent unter Beweis stellen: "Denn sie wissen nicht, was passiert!" Sie wissen nicht, wer von ihnen die Moderation der Show übernehmen wird, welche beiden anderen in die Rolle der Kandidaten schlüpfen werden und gegen welche prominenten Kandidaten sie spielen werden.

"Denn sie wissen nicht, was passiert!": Sendetermine und Übertragung im TV und Stream

Die drei neuen Folgen von "Denn sie wissen nicht, was passiert!" werden Samstags um 20.15 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Parallel zur TV-Ausstrahlung ist die Show auch im RTL-Live-Stream auf TVNow zu sehen. Hier die neuen Folgen im Überblick:

Samstag, 18.04, 20.15

Samstag, 25.04, 20.15

Samstag, 02.05, 20.15

Wiederholung von "Denn sie wissen nicht, was passiert - Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show".

Die Wiederholung von "Denn sie wissen nicht, was passiert!" läuft immer in der darauffolgenden Nacht des Sendetermins nochmals um 00.45 Uhr bei RTL. Außerdem wird man die Show wahrscheinlich auch bei TV Now nachschauen können. Der Live-Stream ist allerdings nur Premium-Mitgliedern vorbehalten. TV Now Premium kostet nach Angaben des Senders 4,99 Euro im Monat. Nach einer kostenlosen Testphase von 30 Tagen soll das Angebot aber monatlich kündbar sein.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen