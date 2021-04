Denn sie wissen nicht, was passiert - Staffel 4: Vorschau auf Folge 1 heute - Jauch fällt aus

"Denn sie wissen nicht, was passiert!" läuft heute am Samstag, 10.4.21, mit Folge 1 von Staffel 4 auf RTL. Hier erhalten Sie alle Infos rund um Sendetermin, Sendezeit, Moderatoren und Übertragung.

"Denn sie wissen nicht, was passiert!" ist mit Staffel 4 und drei neuen Folgen im TV bei RTL zu sehen. Die drei Unterhaltungs-Gurus Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk werden wieder ins kalte Wasser geworfen und müssen die Sendung spontan gestalten, denn wie der Name bereits verrät - sie wissen nicht, was passiert. Mehr zu den Spielen, den Gästen und dem Ablauf der Sendung erfahren sie erst während der Sendung selbst.

Zum Auftakt der neuen Staffel heute am Samstag, 10. April 2021, musste RTL jedoch kurzfristig umplanen: Günther Jauch hat sich mit dem Coronavirus infiziert und fällt deshalb aus. Wer ihn vertreten wird, wird - getreu dem Motto der Show- erst in der Live-Show bekanntgegeben. Geplant ist jedoch, dass Jauch sich live in die Sendung zuschalten lässt. Bei Folge 2 will er dann bereits wieder mit dabei sein.

TV-Sendetermin, Wiederholung, Übertragung und Moderatoren - Hier in der Vorschau lesen Sie alle Infos zu Folge 1 von "Denn sie wissen nicht, was passiert!", Staffel 4.

"Denn sie wissen nicht, was passiert": Übertragung, Sendetermin und Sendezeit von Folge 1 - Gibt es eine TV-Wiederholung?

An diesem Termin wird "Denn sie wissen nicht, was passiert" (Staffel 4, Folge 1) zum erstem Mal im Fernsehen ausgestrahlt:

Sendetermin : 10.4.2021

: 10.4.2021 Sendezeit: 20.15 Uhr

Im TV ist auch eine Wiederholung der Sendung zu sehen:

Sendetermin : 11.4.2021

: 11.4.2021 Sendezeit: 0.45 Uhr

Falls Sie nicht an die TV-Sendezeiten gebunden sein wollen, können Sie "Denn sie wissen nicht, was passiert" auch im Stream bei TV Now ansehen. Um die Folgen streamen zu können, benötigen Sie allerdings eine Premium-Mitgliedschaft. Diese kostet 4,99 Euro im Monat und ist nach Angaben des Anbieters monatlich kündbar.

Die Moderatoren von "Denn sie wissen nicht, was passiert"

Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch beweisen in der RTL-Sendung ihr Können als Moderatoren und Moderatorin. Sie erfahren erst während der Ausstrahlung, wer von ihnen die Show moderieren wird und welche Gäste an dem Abend kommen. Auch die Höhe der Siegerprämie oder die Team-Konstellation während der Spiele wird ihnen erst während der Sendung mitgeteilt. Für dieses einzigartige Konzept hat die Sendung den Fernsehpreis 2020 in der Kategorie "Beste Moderation/Einzelleistung Unterhaltung" ergattert.

Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show: Moderatoren im Überblick:

Thorsten Schorn ist Schiedsrichter und Spielleiter der Sendung. Er ist in mehreren Sendungen als Off-Sprecher (Shopping Queen) und Co-Moderator (Der Preis ist heiß) zu sehen und zu hören.

Thorsten Schorn bei "Der Preis ist heiß". Foto: Rolf Vennenbernd, dpa

Thomas Gottschalk ist eine der bekanntesten TV-Persönlichkeiten in Deutschland und arbeitete bereits 1976 für Das Erste. Einem breiten Publikum wurde er vor allem durch seine Moderation bei "Wetten, dass...?", bekannt.

Thomas Gottschalk ist bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" zu sehen. Foto: Tobias Hase, dpa

Barbara Schöneberger ist vor allem als Moderatorin bekannt, sie arbeitet allerdings auch als Schauspielerin und Sängerin. Ihr neuestes Studioalbum heißt "Eine Frau gibt Auskunft" (2018).

Moderatorin Barbara Schöneberger bei der TV-Spendengala "Ein Herz für Kinder". Foto: Britta Pedersen, dpa-Zentralbild/pool/dpa

Günther Jauch und Thomas Gottschalk verbindet eine langjährige Freundschaft. Der 64-Jährige moderiert seit 1999 die beliebte Sendung "Wer wird Millionär?". Mehr zu dem Moderatoren, lesen Sie hier im Porträt: Günther Jauch im Porträt.

Günther Jauch stellt bei "Wer wird Millionär" kniffelige Fragen. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

"Denn sie wissen nicht, was passiert" heute am 10.4.21 - Welche Gäste waren bereits in der Sendung?

Bisher waren Promi-Gäste wie unter anderem Jorge Gonzalez, Oliver Pocher und Sylvie Meis zu Gast. Weche Gäste am 10.4.21 in die Sendung kommen werden, ist noch nicht bekannt.

Die Aufgaben sind jede Folge sehr vielseitig. Bisher musste Günther Jauch zum Beispiel in einem gelben Anzug mit Gießkanne auf dem Kopf Wasser von A nach B transportieren. Barbara Schöneberger musste sich bei einem Rollschuhspiel beweisen und Thomas Gottschalk hatte besonders Spaß dabei, auf seiner eingecremten Nase Wattebäusche zu transportieren.

